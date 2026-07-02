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पूनम निघाली चंदन…! ‘आज नको ना…’ म्हणत 3 वर्ष संबंध टाळत राहिली; दाढी करताना उघड झाले रहस्य, वादाचा झाला रक्तरंजित शेवट

Updated On: Jul 02, 2026 | 05:13 PM IST
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सारांश

Rajkot Piyush Kumar Murders Partner : गुजरातमधील राजकोट येथे सोशल मीडियावरून झालेल्या ओळखीचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, नातेसंबंधादरम्यान समोरच्या व्यक्तीची खरी ओळख समजल्यानंतर वाद निर्माण झाला आणि त्यानंतर खुनाची घटना घडल्याचा आरोप आहे.

पूनम निघाली चंदन...! 'आज नको ना...' म्हणत संबंध टाळत राहिली; दाढी करताना उघड झाले रहस्य, वादाचा झाला रक्तरंजित शेवट

पूनम निघाली चंदन...! 'आज नको ना...' म्हणत संबंध टाळत राहिली; दाढी करताना उघड झाले रहस्य, वादाचा झाला रक्तरंजित शेवट

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विस्तार

Rajkot Piyush Kumar Murders Partner News Marathi : इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवरून झालेली ओळख प्रेमात बदलली आणि त्यानंतर दोघे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागले. मात्र, ज्याला तरुणी समजून युवकाने तिच्या भांगेत सिंदूर भरला, ती व्यक्ती प्रत्यक्षात पुरुष असल्याचे समोर आल्यानंतर या नात्याचा अत्यंत दुर्दैवी शेवट झाला. गुजरातमधील राजकोट जिल्ह्यात घडलेल्या या प्रकरणात एका तरुणाची हत्या झाल्याचा आरोप असून पोलिसांनी २० वर्षीय पीयूष कुमार खरवार याला अटक केली आहे.

रेल्वेजवळ सापडला कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह

२५ जून रोजी राजकोट ग्रामीणमधील शापर-वेरावल परिसरातील मस्कत फाटकाजवळ रेल्वेच्या भिंतीलगत एका अज्ञात व्यक्तीचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. मृत व्यक्तीने महिलांचे कपडे परिधान केले होते. सुरुवातीला पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली होती. मात्र, फॉरेन्सिक शवविच्छेदन अहवालात डोक्यावर गंभीर आघात झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपासाची दिशा बदलली.

सीसीटीव्ही आणि तांत्रिक तपासातून सत्य समोर

घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक तपास (टेक्निकल सर्व्हेलन्स) आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर जिल्ह्यातील २० वर्षीय पीयूष कुमार खरवार याला अटक केली. चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले.

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सोशल मीडियावर ‘निशा’ आणि ‘पूनम’ नावाने झाली ओळख

पोलिसांच्या तपासात मृत व्यक्तीचे नाव चंदन कुमार असल्याचे समोर आले. हैदराबादमध्ये राहत असताना फेसबुकवर ‘निशा कुमार’ आणि इन्स्टाग्रामवर ‘पूनम’ या नावाने चंदनने स्वतःची ओळख तरुणी म्हणून करून दिली होती. या ओळखीतून दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले आणि नंतर ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागले. पीयूषने चंदनच्या भांगेत सिंदूर भरून त्याला पत्नीप्रमाणे स्वीकारल्याचेही तपासात समोर आले. मात्र, धार्मिक कारणे आणि व्रताचे कारण सांगत चंदन शारीरिक संबंध टाळत असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले.

दाढी करताना उघड झाली खरी ओळख

पोलिसांच्या माहितीनुसार, एके दिवशी पीयूषने चंदनला दाढी करताना पाहिले. त्यानंतर त्याला चंदन हा महिला नसून पुरुष असल्याचे समजले. तसेच चंदनला समलिंगी संबंधांमध्ये रस असल्याचेही त्याच्या निदर्शनास आले. या खुलाशानंतर दोघांमध्ये सतत वाद होऊ लागले.

पीयूष रोजगारासाठी ज्या-ज्या शहरात जात होता, त्या-त्या ठिकाणी चंदन त्याच्या मागोमाग जात होता. हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि अखेर राजकोटपर्यंत तो पीयूषच्या मागे आल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

पोलिसांनी काय सांगितले?

राजकोट ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) विजयसिंह गुर्जर यांनी सांगितले की, सुरुवातीला मृतदेह महिलेचा असल्याचा संशय होता. मृत व्यक्तीचे केस लांब होते आणि त्याने जीन्स परिधान केली होती. त्याच्या हातावर ‘पीयूष’ असे टॅटूही होते. मात्र, शवविच्छेदनादरम्यान डॉक्टरांनी मृत व्यक्ती पुरुष असल्याचे स्पष्ट केले. डोक्यावर जड वस्तूने प्रहार झाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. एसपी गुर्जर यांच्या मते, चंदन पीयूषचा पाठलाग करत होता आणि त्याच्यासोबत नाते कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, पीयूष यासाठी तयार नव्हता. राजकोटमध्ये दोघांमध्ये झालेल्या वादानंतर पीयूषने कथितपणे चंदनची हत्या केली.

अशाप्रकारे उलगडले प्रकरण

तपासादरम्यान पोलिसांना अवघ्या चार सेकंदांचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले. त्यामधील एका व्यक्तीच्या आधारे हे फुटेज विविध मजूर पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर एका व्यक्तीने फुटेजमधील व्यक्तीची ओळख पीयूष म्हणून पटवून दिली. पोलिसांनी त्याला अटक करून चौकशी केली असता त्याने संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. त्याने दिलेली माहिती कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांशी जुळत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Ambernath Crime: प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अमानुष मारहाण आणि अखेर तरुणाचा मृत्यू; पाच आरोपी अटकेत

Web Title: Rajkot piyush kumar murders partner after three years online relation gender reveal poonam was chandan

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Published On: Jul 02, 2026 | 05:13 PM

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