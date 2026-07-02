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12 वर्षांनंतर ‘विश्वास खरे’ खून प्रकरणाचा निकाल; न्यायालयाने आरोपींना सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा

Updated On: Jul 02, 2026 | 04:58 PM IST
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सारांश

गुहागर तालुक्यातील बहुचर्चित विश्वास खरे खून व दरोडा प्रकरणात तब्बल १२ वर्षांनंतर अखेर सत्याचा विजय झाला आहे. या गाजलेल्या प्रकरणात गुहागर पोलिसांनी केलेला सखोल, शास्त्रीय आणि पुराव्यांवर आधारित तपास हा निकालाचा कणा ठरला.

12 वर्षांनंतर ‘विश्वास खरे’ खून प्रकरणाचा निकाल; न्यायालयाने आरोपींना सुनावली 'ही' मोठी शिक्षा

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विस्तार

गुहागर : गुहागर तालुक्यातील बहुचर्चित विश्वास खरे खून व दरोडा प्रकरणात तब्बल १२ वर्षांनंतर अखेर सत्याचा विजय झाला आहे. प्रकरणात चिपळूण येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. वी. म्हालटकर यांनी आरोपी अमोल चंद्रकांत गाडवे (रा. बोफखेल, खडकी, पुणे) आणि किरण रामदास कुचेकर (रा. उत्तमनगर, वारजे माळवाडी, पुणे) यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंड, दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची सक्तमजुरी अशीही शिक्षा ठोठावली. तर विष्णू किसन कनपुरे (रा. पुणे) यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

 

या गाजलेल्या प्रकरणात गुहागर पोलिसांनी केलेला सखोल, शास्त्रीय आणि पुराव्यांवर आधारित तपास हा निकालाचा कणा ठरला. तपासादरम्यान जमा करण्यात आलेले परिस्थितीजन्य पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयात सरकारी पक्षाने भक्कम बाजू मांडली. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रफुल्ल रामचंद्र साळवी यांनी अत्यंत प्रभावीपणे बाजू मांडली.

या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन पोलिस निरीक्षक विनीत चौधरी, आशिष बल्लाळ, प्रकाश मोरे, एस. एल. पाटील यांनी केला. सध्या गुहागर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सचिन सांवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली खटल्याचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यात आला. न्यायालयात सरकारी पक्षाची बाजू सरकारी वकील अॅड. पी. आर. साळवी यांनी प्रभावीपणे मांडली. तर पोलिस उपनिरीक्षक क्रांती पाटील आणि हेड कॉन्स्टेबल प्रदीप भंडारी व ए. एस. शिंदे यांनी सातत्याने मेहनत घेतली.

या साक्षीदारांच्या साक्षी ठरल्या निर्णायक

या खटल्यात एकूण ५१ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यामध्ये मयताचे बंधू गोविंद खरे, विवेक खरे, पत्नी विद्या खरे, आरोपींना दुचाकीवर जाताना पाहणाऱ्या शर्मिला घुमे, चोरीची सोन्याची साखळी खरेदी करणारा सोनार विरसिंह चौहान, वैद्यकीय अधिकारी, तहसीलदार, हस्ताक्षर तज्ज्ञ विनोद मेश्राम व विविध मोबाईल कंपन्यांचे नोडल अधिकारी यांच्या साक्षी निर्णायक ठरल्या.

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पोलिसांच्या तपास कौशल्याचा विजय

तब्बल १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर आलेला हा निकाल गुहागर पोलिसांच्या तपास कौशल्याचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा मोठा विजय मानला जात आहे. गुन्हा कितीही जुना असला तरी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका नाही, हा संदेश या निकालातून पुन्हा अधोरेखित झाला असून, गुहागर पोलिसांच्या उल्लेखनीय कामगिरीचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.

Web Title: The court has handed down a severe sentence to the accused in the vishwas khre murder case

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Published On: Jul 02, 2026 | 04:58 PM

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