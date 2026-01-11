Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Sangali News Open Smuggling Of Dry Blackcurrants Why Are The Ruling Party Silent Angry Question From Aggressive Farmers

Sangali News : खुलेआमपणे बेदाणा तस्करी; सत्ताधारी मूग गिळून गप्प का? आक्रमक शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल

सांगली जिल्ह्यात चिनी बेदाण्याची अफगाणिस्तान मार्गे तस्करी होऊन बोगस शेतकऱ्यांच्या नावावर राजरोसपणे विक्री सुरू आहे. नुकताच या विरोधात द्राक्ष बागायतदार संघाने तस्करीचं सत्य उघड केलं आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 01:31 PM
Sangali News : खुलेआमपणे बेदाणा तस्करी; सत्ताधारी मूग गिळून गप्प का? आक्रमक शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल
Follow Us:
Follow Us:
  • खुलेआमपणे बेदाणा तस्करी;
  • सत्ताधारी मूग गिळून गप्प का?
  • आक्रमक शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल
सांगली : सांगली जिल्ह्यात चिनी बेदाण्याची अफगाणिस्तान मार्गे तस्करी होऊन बोगस शेतकऱ्यांच्या नावावर राजरोसपणे विक्री सुरू आहे. नुकताच या विरोधात द्राक्ष बागायतदार संघाने तस्करीचं सत्य उघड केलं आहे. यामध्ये काही व्यापारी आणि कोल्डस्टोरेजचा सहभाग असल्याचे पुराव्यासह उघड झाले असताना, बाजार समितीकडून जुजबी करवाई होण्यापलीकडे काहीच झाले नाही, तर राजकीय नेत्यांनी अद्याप न शब्द सुद्धा काढलेला नाही. तस्करी झालेल्या परदेशी बेदाण्याचा भांडाफोड द्राक्ष बागायतदार संघाने केल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी याविषयी आवाज उठवणे अपेक्षित होते.

तासगाव, सांगली बाजार समित्यांकडून केवळ जुजबी कारवाई करून ‘नियमन मुक्ती’चा दाखला देत आमची जबाबदारी नसल्याचे सांगितले जात आहे, सांगली, तासगाव येथील सौद्यांवर महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बाजार समितीत होणाऱ्या सौद्यांवर विश्वास आहे. त्यामुळे शेकडो मैलांवरूनदेखील बेदाणा उत्पादक बाजार समितीत येतो. त्यामुळेच बेदाणा नियमन मुक्त झाला तरीदेखील आजही, अपवाद वगळता, बाजार समितीतच बेदाण्याची खरेदी-विक्री होत आहे. त्यामुळे यानिमित्ताने बाजार समितीला व्यापाऱ्यावर अंकुश ठेवणे अशक्य नाही; मात्र बाजार समितीची भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूने दिसत नाही. त्यात तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, मिरज पूर्व आणि आटपाडीच्या काही भागात बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूनं एकही नेता भूमिका घेताना दिसत नाहीये. जिल्हा प्रशासनाने देखील कोणतीही कारवाई करण्याची भूमिका घेतली नाही, तर जीएसटी, कस्टम सारखे विभागही मूग गिळून गप्प आहेत.

Sangli Crime: किरकोळ वादातून चापट मारल्याचा राग; सांगलीत 18 वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या

सांगलीच्या बेदाण्याला जागतिक स्तरावर ओळख

सांगली जिल्ह्यातील बेदाण्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे उत्तम गुणवत्ता, मोठे उत्पादन आणि निर्यातीतील महत्त्व: येथे थॉम्पसन, माणिक चमन यांसारख्या वाणांपासून उच्च दर्जाचे बेदाणे बनतात, ज्यांना भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे आणि ते आशियातील सर्वोत मोठ्या बेदाणा बाजारपेठांपैकी एक आहे, ज्यामुळे जिल्ह्याला ‘बेदाणा हय’ म्हणून ओळखले जाते, सांगलीच्या बेदाण्याला भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळाले आहे, ज्यामुळे त्याच्या गुणवतेची आणि विशिष्टतेची खात्री असल्याने बेदाण्याला जागतिक स्तरावर ओळख मिळाली आहे.

अशी होत होती तस्करी

भारतीय बनावटीचा चेहरा दाखवून आतून चीनचा बेदाणा अफगानमार्गे तासगाव आणि सांगली येथील बाजारात आणला गेला, कोल्डस्टोरेजमध्ये मोठ्या प्रमाणात हा बेदाणा आणला गेला, ज्याचे कोणतेही (रेसिड्यू फ्री) अवशेषमुक्त तपासणी करण्यात आलेला नाही. तो छुप्या मार्गाने आलेला आहे. यापासून ग्राहकांच्या जीविकास धोका निर्माण करून राजरोज काळाधंदा शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान घेऊन उभारलेल्या कोल्डस्टोरेजच्या आडून सुरू आहे. महाराष्ट्र आणि केंद्र शासनाचे अनुदान घेऊन हे व्यपारी देशद्रोही कारवाया करीत आहेत, दुसरीकडे बाजारात स्थानिक बेदाण्याचे दर पडून शेतकरी देशोधडीला लागत आहेत.

Nitesh Rane News: नितेश राणेंच्या घराबाहेर बेवारस बॅग अन् एक चिठ्ठी….; घातपाताचा प्रयत्न की आणखी काही

Web Title: Sangali news open smuggling of dry blackcurrants why are the ruling party silent angry question from aggressive farmers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 01:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण
1

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी
2

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले
3

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन
4

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Jan 21, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 08:15 AM
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

Jan 21, 2026 | 07:55 AM
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM