Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Nitesh Rane News An Unclaimed Bag And A Letter Found Outside Nitesh Ranes House Sabotage Suspected

Nitesh Rane News: नितेश राणेंच्या घराबाहेर बेवारस बॅग अन् एक चिठ्ठी….; घातपाताचा प्रयत्न की आणखी काही

अलीकडच्या काळात नितेश राणे यांच्या हिंदुत्ववादी प्रचार पद्धतीमुळे त्यांना धमक्यांचे प्रकारही घडल्याचे समोर आले होते. विविध ठिकाणी झालेल्या वादग्रस्त भाषणांमुळे ते सातत्याने चर्चेत राहिले आहेत.

Updated On: Jan 11, 2026 | 12:54 PM
Nitesh Rane, Unattended bag, Suspicious bag,

Nitesh Rane News: नितेश राणेंच्या घराबाहेर बेवारस बॅग अन् एक चिठ्ठी....; घातपाताचा प्रयत्न की आणखी काही

Follow Us:
Follow Us:
  • राज्यात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू
  • नितेश राणे यांच्या निवासस्थानाबाहेर बेवारस बॅग
  • घातपाताचा प्रयत्न असल्याचा संशय
Nitesh Rane News: राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या निवासस्थानाबाहेर बेवारस बॅग आढळून आली. यामुळे काही वेळासाठी एकच गोंधळ उडाला होता. त्यामुळे हा घातपाताचा प्रयत्न असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नितेश राणे यांच्या मुंबईतील सुवर्णगड बंगल्याबाहेर एक बेवासर बॅग आढळून आली. त्यानंतर ही माहिती पोलिसांना कळवण्यात आली. पोलिस तातडीने नितेश राणेंच्या निवासस्थानी दाखल झाली. त्यांनी संशयास्पद बॅगची तपासणी केली. पोलिसांनी परिसरात बंदोबस्त वाढवला होता. पण या बॅगेत नेमके काय आहे, याबाबत या घटनेची अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच, कोणताही धोका टाळण्यासाठी सर्व खबरदारी घेतली जात आहे.

Pune Politics : “…म्हणून अजितदादांनी आंदेकरांच्या घरात पुन्हा दिली उमेदवारी; आंदेकरांच्या मुलींनी मांडल्या भावना

दरम्यान, ती बॅग नेमकी कुणाची, ती कोणत्या उद्देशाने ठेवण्यात आली, याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. पोलिस सीसीटिव्ही फुटेजच्या आधारे संशयितांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तपासानंतरच हा घातपाताचा प्रयत्न होता की निष्काळजीपणा हे स्पष्ट होईल.

नितेश राणे यांच्या बंगल्याबाहेर बेवारस बॅग; पोलिसांकडून तपास सुरू

मंत्री नितेश राणे यांच्या सुवर्णगड बंगल्याबाहेर संशयास्पदरीत्या एक बेवारस बॅग आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या बॅगमध्ये पोलिसांना एक चिठ्ठी आढळून आली असून, त्यामध्ये “या बॅगमध्ये बूट आणि कपडे आहेत. ते तुम्ही मोफत घेऊ शकता,” असा मजकूर लिहिलेला आहे. घटनेनंतर सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले असता, एका तरुणाने ही बॅग बंगल्याबाहेर ठेवून जात असल्याचे दिसून आले. याची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले असून, बॅगची सखोल तपासणी सुरू आहे. संबंधित तरुण नेमका कोण होता आणि बॅग तिथे ठेवण्यामागील उद्देश काय, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.

Solapur Crime: बापाने रागाच्या भरात सात वर्षांच्या जुळ्या चिमुरड्यांना विहिरीत ढकललं, नंतर स्वतःही उचलला

सुरक्षा व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर संशय

मागील काही वर्षांपासून मंत्री नितेश राणे हे आपली हिंदुत्ववादी भूमिका आक्रमकपणे मांडत असल्यामुळे चर्चेत आहेत. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध असून, अशा परिस्थितीत त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर बेवारस बॅग आढळल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. हा प्रकार घातपाताचा आहे की केवळ गैरसमज, याचा तपास पोलीस करत आहेत.

दरम्यान, अलीकडच्या काळात नितेश राणे यांच्या हिंदुत्ववादी प्रचार पद्धतीमुळे त्यांना धमक्यांचे प्रकारही घडल्याचे समोर आले होते. विविध ठिकाणी झालेल्या वादग्रस्त भाषणांमुळे ते सातत्याने चर्चेत राहिले आहेत. सध्या मुंबईत महापालिका निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू असून, निवडणुकीच्या काळात घडलेल्या या घटनेला वेगळे राजकीय वळण लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

 

Web Title: Nitesh rane news an unclaimed bag and a letter found outside nitesh ranes house sabotage suspected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 12:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral
1

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका
2

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

BMC Muncipal Election Result 2026: वरळीत ठाकरेंचा ‘मशाल’ पॅटर्न! ७ पैकी ६ जागा जिंकून आदित्य ठाकरेंनी बालेकिल्ला राखला
3

BMC Muncipal Election Result 2026: वरळीत ठाकरेंचा ‘मशाल’ पॅटर्न! ७ पैकी ६ जागा जिंकून आदित्य ठाकरेंनी बालेकिल्ला राखला

Devendra Fadnavis: “मुंबईचा महापौर कोण?” देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं
4

Devendra Fadnavis: “मुंबईचा महापौर कोण?” देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

Jan 18, 2026 | 08:55 AM
Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Jan 18, 2026 | 08:23 AM
रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

Jan 18, 2026 | 08:00 AM
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM