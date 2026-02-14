Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण; दप्तरातील 150 रूपये काढून घेतले अन्…

फिर्यादीचा मुलगा नेहमीप्रमाणे शाळेत गेला असताना काही संशयितांच्या टोळक्याने त्याला गेटबाहेर बोलावले. एका संशयिताने चाकूसारखे धारदार शस्त्र दाखवत मुलाला धमकावले.

Updated On: Feb 14, 2026 | 11:19 AM
चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण; दप्तारातील 150 रूपये काढून घेतले अन्...

चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण; दप्तारातील 150 रूपये काढून घेतले अन्... (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

नाशिक : सिडको परिसरात कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये होणारी फ्री स्टाईल अधूनमधून होते. मात्र, भाईगिरी करण्याची जणू सवयच सध्याच्या तरुणांना लागली आहे. उत्तमनगर येथील शाळेत गेलेल्या लहान मुलास गेटबाहेर बोलावून चाकूचा धाक दाखवत त्याच्या दप्तरातील दीडशे रुपये जबरीने हिसकावण्यात आले. तसेच मुलाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण सुद्धा झाली.

सिडको परिसरात ५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२ ते १२.४५ च्या सुमारास जनता विद्यालयाबाहेर ही घटना घडली. फिर्यादीचा मुलगा नेहमीप्रमाणे शाळेत गेला असताना काही संशयितांच्या टोळक्याने त्याला गेटबाहेर बोलावले. एका संशयिताने चाकूसारखे धारदार शस्त्र दाखवत मुलाला धमकावले. यानंतर, मुलाच्या दप्तरातील सुमारे १५० रुपये जबरीने काढून घेतले. एवढ्यावरच न थांबता टोळक्याने त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत दहशत निर्माण केली. यापूर्वी असाच प्रकार घडल्याची चर्चा आहे.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

अखेर मुलाने घरी झालेली घटना सांगितली. त्यानुसार, विद्यार्थ्याच्या वडीलांनी पोलिस ठाणे गाठून फिर्याद दिली. पोलिसांनी तत्काळ कार्यवाही करत एका १७ वर्षीय संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. उर्वरित दोन ते तीन संशयितांचा शोध सुरू असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी सातपूरमध्ये शाळकरी विद्यार्थ्यांमध्ये खुन्नस का दिली या वादातून विद्यार्थ्याच्या डोळ्यास गंभीर दुखापत होईपर्यंत मारहाण झाली होती. त्यानंतर आता हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

तरुणी प्रियकराला भेटायला भोपाळला गेली

दुसऱ्या एका घटनेत, गोंदिया येथून एक भयंकर घटना समोर आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील एक तरुणी आपल्या प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशच्या भोपाळला गेली. मात्र, ती घरी परतलीच नाही. एका सेप्टिक टँकमध्ये थेट तिचा मृतदेह सापडला. अशरफी उर्फ सिया (वय ३३ वर्षीय) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. पोलिसांनी या घटनेचा २४ तासात उलगडा केला आहे.

Web Title: Student brutally beaten at knifepoint incident in nashik

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 11:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik Crime: किन्नर गद्दीपतींवर अश्लील फोटो व्हायरलची धमकी; 15 लाखांच्या खंडणीचा आरोप, गुन्हा दाखल
1

Nashik Crime: किन्नर गद्दीपतींवर अश्लील फोटो व्हायरलची धमकी; 15 लाखांच्या खंडणीचा आरोप, गुन्हा दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

Feb 14, 2026 | 11:14 AM
Valentine’s Day ला हार्दिक पांड्याने Mahieka Sharma ला दिले खास गिफ्ट! सोशल मिडियावर Photo Viral

Valentine’s Day ला हार्दिक पांड्याने Mahieka Sharma ला दिले खास गिफ्ट! सोशल मिडियावर Photo Viral

Feb 14, 2026 | 11:12 AM
शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

Feb 14, 2026 | 11:10 AM
चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण; दप्तरातील 150 रूपये काढून घेतले अन्…

चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण; दप्तरातील 150 रूपये काढून घेतले अन्…

Feb 14, 2026 | 11:06 AM
Shukra Gochar: होळीपूर्वी शुक्र ग्रह करणार दुर्मिळ युती, या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

Shukra Gochar: होळीपूर्वी शुक्र ग्रह करणार दुर्मिळ युती, या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

Feb 14, 2026 | 11:01 AM
Nagpur News: कर भरूनही नशिबी नरकयातना! उत्तर नागपुरात धुरामुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळ; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

Nagpur News: कर भरूनही नशिबी नरकयातना! उत्तर नागपुरात धुरामुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळ; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

Feb 14, 2026 | 10:58 AM
आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

Feb 14, 2026 | 10:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM