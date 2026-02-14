Valentine’s Day ला हार्दिक पांड्याने Mahieka Sharma ला दिले खास गिफ्ट! सोशल मिडियावर Photo Viral

भारतीय क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्या सध्या २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात व्यस्त आहे. भारताचा संघ काही तासांमध्ये पाकिस्तानविरूद्ध सामना खेळताना दिसणार आहे. दरम्यान, त्याने त्याच्या गर्लफ्रेंडला व्हॅलेंटाईन डे सरप्राईज दिले आहे. हार्दिक पंड्याने त्याच्या नवीन प्रेमाची घोषणा केली आहे. अभिनेत्री माहिका शर्मासोबतची त्याची जवळीक लपून राहिलेली नाही. नताशा स्टॅन्कोविचशी घटस्फोट घेतल्यानंतर, त्याने पहिल्यांदाच त्याच्या शरीरावर टॅटू काढला आहे, जो त्याचे नवीन प्रेम स्पष्टपणे व्यक्त करतो.
हार्दिक पंड्याने एक नवीन टॅटू काढला आहे जो खरोखरच अनोखा आहे. एलियन्स टॅटूच्या टीमने तयार केलेला हा टॅटू त्याच्या मंगेतर महिकासोबतच्या प्रेम, नातेसंबंध आणि भागीदारीची एक खोलवरची वैयक्तिक कहाणी दर्शवितो. हार्दिक पंड्याने त्याच्या मानेवर “M” हे आद्याक्षरे आणि दोन बिबट्या गोंदवले आहेत. हा कायमस्वरूपी टॅटू आहे.
हार्दिकच्या मानेवर हा खास टॅटू बनवणाऱ्या टीमच्या मते, हार्दिक पंड्या सुरुवातीला महिकाला एक छोटीशी श्रद्धांजली वाहत होता ज्यामध्ये काही अर्थ आणि आपलेपणाची भावना होती. तथापि, त्यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल आणि एकमेकांसाठी त्याचा काय अर्थ आहे यावर चर्चा करत असताना, ही संकल्पना अधिक स्तरित झाली. अंतिम कलाकृतीमध्ये दोन बिबट्या आहेत, जे केवळ प्राण्यांच्या डिझाइनऐवजी त्यांच्या नात्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.
या टॅटूमध्ये तुम्हाला एक धाडसी आणि मूळ बिबट्या दिसेल, जो शक्ती, उत्कटता आणि महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे. दुसरा बिबट्या पहिल्या बिबट्याभोवती सावलीप्रमाणे फिरणाऱ्या वाहत्या रेषांनी बनलेला आहे, त्याच्या वक्रांमध्ये “M” बनवतो, जो महिकाच्या नावाचा पहिला अक्षर आहे. या डिझाइनमध्ये दोन मजबूत व्यक्ती दर्शविल्या आहेत जे नातेसंबंधात त्यांची ओळख गमावण्याऐवजी एकत्र सुसंवाद साधतात.
हार्दिक पांड्या २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाच्या दुसऱ्या सामन्यासाठी दिल्लीत होता. त्यावेळी त्याने त्याच्या मानेवर हा टॅटू काढला होता. तो आता कोलंबोला गेला आहे, जिथे टीम इंडियाचा तिसरा लीग स्टेज सामना पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान रविवारी संध्याकाळी, १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये आमनेसामने येतील.
“Powerful alone, Unstoppable together.” ❤️✨
Hardik Pandya just raised the bar for Valentine’s Day! 🌹
He inked a stunning Leopard tattoo with a hidden “M” on his nape for his lady love, Mahieka Sharma.
More than just ink… it’s a story of strength, love, and soulmate energy.… pic.twitter.com/mtpxgkGlRX — Rao Amit 🇮🇳 (@RoyalRao47) February 14, 2026