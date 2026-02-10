Nashik Crime: किन्नर गद्दीपतींवर अश्लील फोटो व्हायरलची धमकी; 15 लाखांच्या खंडणीचा आरोप, गुन्हा दाखल

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा
नेमकं प्रकरण काय?
पंचवटीतील गजानन चौक परिसरात राहणाऱ्या २५ वर्षीय युवकाची ओळख सन २०२० मध्ये एका तरुणाच्या माध्यमातून पार्वती नावाने ओळख करून देतात असलेल्या व्यक्तीशी झाली. ही व्यक्ती किन्नरसारखा वेश परिधान करत होती आणि कालिकानगर परिसरात राहत होती. संबंधित ठिकाणी देवीचा दरबार भरवला जात असल्याने, ओळखीच्या माध्यमातून युवकाचे त्या घरी येणे-जाणे सुरू झाले.
त्यानंतर संशयिताने युवकाचे नग्न अवस्थेतील अश्लिल फोटो मोबाईलमध्ये काढून घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. काही काळानंतर तक्रारदार युवकाला ‘पार्वती’ ही व्यक्ती नसून, अब्दुल जलालउद्दीन शेख असल्याचे समजले. यानंतर युवकाने त्याच्याशी संपर्क कमी केला. त्यांनतर संशयित अब्दुल शेख याने आत्महत्या करण्याची धमकी देत युवकावर मानसिक दबाव टाकल्याचा आरोप आहे.
मागील सहा महिन्यांपासून युवकाच्या मोबाईलवर सत्ता फोन करत नग्न फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देण्यात येत होती. याचबरोबर १५ लाख रुपयांची खंडणी मागितली जात होती. असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर पैसे न दिल्यास धर्मांतर करण्यासाठी दबाव आला आणि धर्मांतरास नकार दिल्यास युवक व त्याच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तपास सुरु
यानंतर तक्रारीच्या आधारे पंचवटी पोलीस ठाण्यात संशयित अब्दुल जलालउद्दीन शेख आणि सलमा नायक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास पंचवटी पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे नाशिकमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. पुढील तपासात आणखी कोणती धक्कादायक माहिती समोर येते का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Uttar Pradesh Crime: धक्कादायक! एकाच कुटुंबातील पाच मृतदेह सापडले; घरात लिहिलेली चिठ्ठी, बाजूला दुधाचे ग्लास…
Ans: नाशिक शहरात.
Ans: १५ लाख रुपये.
Ans: गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.