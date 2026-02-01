“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

ए.आर. रहमान “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” च्या एका नवीन भागात दिसले. ते म्हणाले, “माहितीचा कसा गैरसमज होतो हे पाहणे मनोरंजक आहे. वेगवेगळ्या राज्यांचा आणि संस्कृतींचा प्रभाव असतो. जगाची समस्या अशी आहे की कोणताही संदेश मध्येच विकृत होतो.”
ए.आर. रहमान त्यांच्या नवीन चित्रपट “गांधी टॉक्स” बद्दल चर्चा करण्यासाठी या शोमध्ये आले होते. किशोर बेलेकर दिग्दर्शित या चित्रपटात विजय सेतुपती आणि अदिती राव हैदरी यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाबद्दल बोलताना, संगीतकार म्हणाले की संवाद नसलेल्या चित्रपटावर काम करणे हे मुक्त करणारे आणि आव्हानात्मक दोन्ही होते. ते म्हणाले, “जर एखाद्या चित्रपटात आवाज नसेल तर तो संगीताचा उत्सव असतो. तुमच्याकडे संगीत तयार करण्याची भरपूर संधी असते. पण लोक तुमचा न्याय करतील हे देखील निराशाजनक आहे.”
ए.आर. रहमान यांनी अलीकडेच बीबीसी एशियन नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला की गेल्या आठ वर्षांत हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांना कमी काम मिळाले आहे. याचे कारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले, “कदाचित गेल्या आठ वर्षांत सत्तांतर झाले आहे. आता, सत्ता अशा लोकांच्या हातात आहे जे सर्जनशील नाहीत. ही एक जातीयभेद गोष्ट असू शकते… पण माझ्या बाबतीत असे घडलेले नाही.” त्यांच्या विधानावर अनेक सेलिब्रिटींनी प्रतिक्रिया दिल्या आणि त्यानंतर रहमान यांनी स्पष्टीकरण जारी केले.
