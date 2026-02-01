Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

सध्या सोशल मीडियावर संगीतकार ए. आर . रहमान यांच्या वक्तव्याची चर्चा जोरदार सुरू आहे. याबद्दल त्यांनी कपिल शर्माच्या शोमध्ये त्यांच्या विधानाचे समर्थन केलं आहे

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:01 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ए.आर. रहमान यांचे वक्तव्य चर्चेत
  • कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले विधानाचे समर्थन
  • गांधी टॉक्स” लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला
संगीतकार ए.आर. रहमान हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कामाबद्दलच्या त्यांच्या टिप्पण्यांमुळे चर्चेत असतात. गेल्या महिन्यात त्यांनी असे सांगून लक्ष वेधले की अलिकडच्या काळात हिंदी चित्रपटसृष्टीत जातियभेद दिसून येत आहे.नंतर त्यांनी म्हटले की त्यांच्या टिप्पण्या संदर्भाबाहेर घेतल्या गेल्या आहेत. आता, ते म्हणतात की काळानुसार कोणताही संदेश बदलू शकतो.

ए.आर. रहमान “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” च्या एका नवीन भागात दिसले. ते म्हणाले, “माहितीचा कसा गैरसमज होतो हे पाहणे मनोरंजक आहे. वेगवेगळ्या राज्यांचा आणि संस्कृतींचा प्रभाव असतो. जगाची समस्या अशी आहे की कोणताही संदेश मध्येच विकृत होतो.”

ए.आर. रहमान त्यांच्या नवीन चित्रपट “गांधी टॉक्स” बद्दल चर्चा करण्यासाठी या शोमध्ये आले होते. किशोर बेलेकर दिग्दर्शित या चित्रपटात विजय सेतुपती आणि अदिती राव हैदरी यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाबद्दल बोलताना, संगीतकार म्हणाले की संवाद नसलेल्या चित्रपटावर काम करणे हे मुक्त करणारे आणि आव्हानात्मक दोन्ही होते. ते म्हणाले, “जर एखाद्या चित्रपटात आवाज नसेल तर तो संगीताचा उत्सव असतो. तुमच्याकडे संगीत तयार करण्याची भरपूर संधी असते. पण लोक तुमचा न्याय करतील हे देखील निराशाजनक आहे.”

Movie Collection: Border 2 ठरला भारतातीय सर्वात मोठा युद्धपट; सनी देओलचा चित्रपट ९ व्या दिवशीही सुस्साट
ए.आर. रहमान यांनी अलीकडेच बीबीसी एशियन नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला की गेल्या आठ वर्षांत हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांना कमी काम मिळाले आहे. याचे कारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले, “कदाचित गेल्या आठ वर्षांत सत्तांतर झाले आहे. आता, सत्ता अशा लोकांच्या हातात आहे जे सर्जनशील नाहीत. ही एक जातीयभेद गोष्ट असू शकते… पण माझ्या बाबतीत असे घडलेले नाही.” त्यांच्या विधानावर अनेक सेलिब्रिटींनी प्रतिक्रिया दिल्या आणि त्यानंतर रहमान यांनी स्पष्टीकरण जारी केले.

‘धुरंधर’ने रचला नवा इतिहास! अक्षय खन्नाच्या ‘Fa9la’ गाण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समावेश, ‘हे’ आहे खास कारण

Web Title: Ar rahman defends his controversial statement on the kapil sharma show

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 02:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा
1

‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

‘बॉलिवूडमध्ये बनत नाहीयेत चांगले चित्रपट, आता प्रेक्षकांचेही लागत नाही मन’; अभिनेत्याची स्पष्ट भूमिका
2

‘बॉलिवूडमध्ये बनत नाहीयेत चांगले चित्रपट, आता प्रेक्षकांचेही लागत नाही मन’; अभिनेत्याची स्पष्ट भूमिका

परदेशी व्यक्तीबरोबर लग्न केलं अन् 36 मुलांची झाली आई…; आता ही अभिनेत्री इंडस्ट्रीपासून राहते लांब…, आहे तरी कोण?
3

परदेशी व्यक्तीबरोबर लग्न केलं अन् 36 मुलांची झाली आई…; आता ही अभिनेत्री इंडस्ट्रीपासून राहते लांब…, आहे तरी कोण?

Salman Khan: ISPL सीझन 3 मध्ये सलमान खानच्या उपस्थितीने रंगत, चाहत्यांना ऑटोग्राफ देताना दिसला अभिनेता
4

Salman Khan: ISPL सीझन 3 मध्ये सलमान खानच्या उपस्थितीने रंगत, चाहत्यांना ऑटोग्राफ देताना दिसला अभिनेता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

Feb 01, 2026 | 02:01 PM
Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Feb 01, 2026 | 01:54 PM
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Feb 01, 2026 | 01:53 PM
Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर 

Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर 

Feb 01, 2026 | 01:51 PM
Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट

Feb 01, 2026 | 01:48 PM
Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची ‘ही’ आहेत खास वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक ओळखीचा संदेश

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची ‘ही’ आहेत खास वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक ओळखीचा संदेश

Feb 01, 2026 | 01:39 PM
कोल्हापुरकरांना मिळणार 5 वर्षात 6 महापौर! नेमकं काय आहे महायुतीचा फॉर्म्युला?

कोल्हापुरकरांना मिळणार 5 वर्षात 6 महापौर! नेमकं काय आहे महायुतीचा फॉर्म्युला?

Feb 01, 2026 | 01:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM