Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

विदेशात Made In India SUVs ठरल्या ब्लॉकबस्टर! ‘या’ ऑटो कंपनीचा मार्केट शेअर 47 टक्क्यांपेक्षा जास्त

भारतीय वाहनांना विदेशात सुद्धा दमदार मागणी मिळताना दिसतात. पहिल्यांदाच भारतीय एक्स्पोर्ट बाजारात एसयूव्ही वाहनांनी कार्सना मागे सोडले आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 04:26 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय एक्स्पोर्ट बाजाराला अच्छे दिन
  • मारुती सुझुकीच्या सर्वाधिक कार एक्स्पोर्ट
  • मारुतीचा भारतीय एक्स्पोर्ट बाजारात 47 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा
भारतात बनलेल्या कार्सना जशी इथे चांगली मागणी मिळते. तशीच त्यांना विदेशात सुद्धा चांगली मागणी मिळते. म्हणूनच तर Made In India Cars विदेशी ऑटो बाजारात आपला डंका वाजवत आहेत. अनेक ऑटो कंपन्यांनी भारतात त्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट उभारले आहे, ज्यामुळे भारतातच ते त्यांच्या कार बनवतात आणि परदेशात निर्यात करतात.

भारतातील ऑटोमोबाईल निर्यात क्षेत्रात एक महत्वाचा बदल दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, लहान कार जसे की हॅचबॅक आणि सेडानसाठी ओळखला जाणारा भारत आता एसयूव्ही आणि युटिलिटी व्हेइकल्स (UV) च्या निर्यातीत आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पहिल्यांदाच, एसयूव्हीने भारतातील निर्यातीत कारला मागे टाकले आहे. आतापर्यंत, भारत जागतिक स्तरावर लहान कार निर्यात केंद्र म्हणून ओळखला जात होता, परंतु देशांतर्गत बाजारपेठेत एसयूव्हीची वाढती लोकप्रियता आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. निर्यातीत 47% पेक्षा जास्त मार्केट शेअर घेत मारुती सुझुकी कार विभागात आघाडीवर आहे.

2026 मध्ये ‘या’ Sedan Cars फुल ऑन मार्केट गाजवण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त बजेट ठेवा तयार

नोव्हेंबर 2025 मध्ये विक्रम मोडला

नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताने 42,993 युटिलिटी वाहनांची निर्यात केली, तर प्रवासी कारची निर्यात 40,519 युनिट्स होती. याचा अर्थ असा की पहिल्यांदाच एसयूव्ही आणि यूव्हीने कारपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. FY24 मध्ये प्रवासी कारची निर्यात 4.3 लाख युनिट्स होती, तर यूव्ही वाहनांची निर्यात 2.3 लाख युनिट्सपर्यंत पोहोचली.

एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत निर्यात

एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत कारची निर्यात 3.04 लाख युनिट्स होती. यूव्ही निर्यात 2.88 लाख युनिट्सच्या जवळपास होती. यावरून स्पष्ट होते की एसयूव्हीचा वाढीचा दर कारपेक्षा खूपच वेगवान आहे. उद्योग तज्ञांचा असा विश्वास आहे की आर्थिक वर्ष 26 हे पहिले वर्ष असेल जेव्हा एसयूव्ही पूर्ण वर्षाच्या विक्रीत कारपेक्षा जास्त विकली गेली.

नवीन Bajaj Pulsar 150 लाँच! 2010 नंतर मिळाला सर्वात मोठा अपडेट

देशांतर्गत ट्रेंड्सचा निर्यातीवर परिणाम

गेल्या काही वर्षांत भारतात एसयूव्ही, एमपीव्ही आणि एमयूव्हीची मागणी झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. पहिल्यांदाच कार खरेदी करणारे देखील एसयूव्हीला प्राधान्य देत आहेत. हा ट्रेंड आता निर्यात डेटामध्ये सुद्धा दिसून येतोय. भारत आता केवळ परवडणाऱ्या कारच नव्हे तर हाय व्हॅल्यू असलेल्या कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीचे उत्पादन आणि निर्यात करणारा देश बनत आहे.

मारुती सुझुकीचे वर्चस्व

मारुती सुझुकीने निर्यातीत आघाडी घेतली आहे. कार विभागात मारुती आणि ह्युंदाई एकत्रितपणे 81% निर्यात करतात, जे एकूण प्रवासी वाहन निर्यातीच्या 47% पेक्षा जास्त आहे. एसयूव्ही/यूव्ही विभागातही मारुती सुझुकी आघाडीवर आहे. मारुतीची यूव्ही निर्यात इतर सर्व कंपन्यांच्या एकत्रित निर्यातीइतकीच आहे.

 

Web Title: Made in india suvs export increaes maruti suzuki has 47 perecent market share

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 04:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच
1

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी
2

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद
3

भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या
4

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM