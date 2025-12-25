विदेशात Made In India SUVs ठरल्या ब्लॉकबस्टर! ‘या’ ऑटो कंपनीचा मार्केट शेअर 47 टक्क्यांपेक्षा जास्त

भारतातील ऑटोमोबाईल निर्यात क्षेत्रात एक महत्वाचा बदल दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, लहान कार जसे की हॅचबॅक आणि सेडानसाठी ओळखला जाणारा भारत आता एसयूव्ही आणि युटिलिटी व्हेइकल्स (UV) च्या निर्यातीत आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पहिल्यांदाच, एसयूव्हीने भारतातील निर्यातीत कारला मागे टाकले आहे. आतापर्यंत, भारत जागतिक स्तरावर लहान कार निर्यात केंद्र म्हणून ओळखला जात होता, परंतु देशांतर्गत बाजारपेठेत एसयूव्हीची वाढती लोकप्रियता आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. निर्यातीत 47% पेक्षा जास्त मार्केट शेअर घेत मारुती सुझुकी कार विभागात आघाडीवर आहे.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताने 42,993 युटिलिटी वाहनांची निर्यात केली, तर प्रवासी कारची निर्यात 40,519 युनिट्स होती. याचा अर्थ असा की पहिल्यांदाच एसयूव्ही आणि यूव्हीने कारपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. FY24 मध्ये प्रवासी कारची निर्यात 4.3 लाख युनिट्स होती, तर यूव्ही वाहनांची निर्यात 2.3 लाख युनिट्सपर्यंत पोहोचली.
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत कारची निर्यात 3.04 लाख युनिट्स होती. यूव्ही निर्यात 2.88 लाख युनिट्सच्या जवळपास होती. यावरून स्पष्ट होते की एसयूव्हीचा वाढीचा दर कारपेक्षा खूपच वेगवान आहे. उद्योग तज्ञांचा असा विश्वास आहे की आर्थिक वर्ष 26 हे पहिले वर्ष असेल जेव्हा एसयूव्ही पूर्ण वर्षाच्या विक्रीत कारपेक्षा जास्त विकली गेली.
गेल्या काही वर्षांत भारतात एसयूव्ही, एमपीव्ही आणि एमयूव्हीची मागणी झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. पहिल्यांदाच कार खरेदी करणारे देखील एसयूव्हीला प्राधान्य देत आहेत. हा ट्रेंड आता निर्यात डेटामध्ये सुद्धा दिसून येतोय. भारत आता केवळ परवडणाऱ्या कारच नव्हे तर हाय व्हॅल्यू असलेल्या कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीचे उत्पादन आणि निर्यात करणारा देश बनत आहे.
मारुती सुझुकीने निर्यातीत आघाडी घेतली आहे. कार विभागात मारुती आणि ह्युंदाई एकत्रितपणे 81% निर्यात करतात, जे एकूण प्रवासी वाहन निर्यातीच्या 47% पेक्षा जास्त आहे. एसयूव्ही/यूव्ही विभागातही मारुती सुझुकी आघाडीवर आहे. मारुतीची यूव्ही निर्यात इतर सर्व कंपन्यांच्या एकत्रित निर्यातीइतकीच आहे.