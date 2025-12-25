Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Konkan MHADA Lottery 2026: नवीन वर्षात घेता येणार हक्काचं घर! कोकण मंडळाच्या २,००० घरांसाठी सोडत; कधी निघणार जाहिरात?

MHADA House Sales News: म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून नवीन वर्षात २ हजारहून अधिक घरांची सोडत काढली जाणार आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये ही लॉटरी निघण्याची शक्यता असून ठाणे परिसरात हक्काचे घर घेण्याची ही मोठी संधी आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 04:32 PM
नवीन वर्षात घेता येणार हक्काचं घर! (Photo Credit - X)

  • म्हाडाकडून नवीन वर्षात घरांची मेजवानी!
  • कोकण मंडळाची २ हजार घरांसाठी सोडत
  • फेब्रुवारी-मार्चमध्ये निघणार लॉटरी
Konkan MHADA Lottery Dates 2026: म्हाडाच्या कोकण मंडळाने येत्या फेब्रुवारी- मार्चमध्ये सोडत काढण्याचे ठरवले आहे. म्हाडाचे कोकण मंडळ यासाठी तयारीला लागले असून जागांची शोधाशोध सुरू करण्यात आली आहे. नव्या वर्षात २ हजारहून अधिक घरांसाठी सोडत काढण्याचे मंडळाचे नियोजन असून आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर या सोडतीची अधिकृत घोषणा आणि त्यानंतर जाहिरात प्रसिद्ध करून फेब्रुवारीच्या अखेरीस किंवा मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला सोडत काढण्यात येण्याची शक्यता आहे. कोकण मंडळाच्या सोडतीतील २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील घरांना नेहमी चांगला प्रतिसाद मिळतो, मात्र त्याचवेळी मंडळाच्या गृहनिर्माण योजनेसह पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांकडे मात्र इच्छुक पाठ फिरवतात.

२० टक्क्यांसह इतर योजनेतील घरांचाही होणार समावेश

सन २०२५ च्या सोडतीतही २० टक्के योजनेतील घरांनाच चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. २०२५ मध्ये सोडतीत घर न लागलेल्या आणि आता ठाण्यासह आसपासच्या परिसरात म्हाडाच्या माध्यमातून हक्काचे घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.

हे देखील वाचा: आता म्हाडाचं घर घेणं झालं सोपं! कोकण मंडळ स्वतः मिळवून देणार गृहकर्ज; १२ हजार घरांच्या विक्रीसाठी मोठा निर्णय

कोकण मंडळाने नव्या वर्षात सोडत काढण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली. त्यानुसार अधिकाऱ्यांकडून घरांची शोधाशोध सुरू आहे. सोडत्तीत २ हजारपेक्षा अधिक घरे समाविष्ट करण्याचे नियोजन आहे.

२० टक्के योजनेतील घरांच्या सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष

यात २० टक्क्यांसह इतर योजनेतील घरांचाही समावेश असेल, असेही सूत्रांनी सांगितले प्रकल्पाचे ठिकाण, घराची किंमत आणि इतर कारणांमुळे या घरांना प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी, या घराचा ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेत समावेश करून त्यांची मंडळाला विक्री करावी लागते, मात्र २० टक्के योजनेतील घरांच्या सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागलेले असते.

सोडतीचे महत्त्वाचे मुद्दे:

घरांची संख्या: अंदाजे २,००० पेक्षा जास्त.

संभाव्य काळ: फेब्रुवारी – मार्च २०२६.

प्रमुख ठिकाणे: ठाणे आणि लगतचा कोकण परिसर.

प्रमुख आकर्षण: २० टक्के योजनेतील घरे.

हे देखील वाचा: Mumbai Monorail News: मुंबईकरांची प्रतीक्षा लांबली! आचारसंहितेमुळे मोनोरेलच्या निविदा प्रक्रियेला ब्रेक

Published On: Dec 25, 2025 | 04:32 PM

