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Mutual Fund Claim: गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर क्लेम मिळणं झालं सुटसुटीत! सिग्नेचर मिसमॅचचं टेन्शन मिटलं, पाहा नवे नियम

Updated On: Jul 18, 2026 | 04:40 PM IST
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सारांश

म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसदारांना किंवा नॉमिनीला पैशांचा क्लेम करताना आता बँक आणि फंड हाऊसचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. पत्ता बदललेला असणे किंवा स्वाक्षरी न जुळणे अशा तांत्रिक कारणांमुळे आता क्लेम नाकारला जाणार नाही. नव्या नियमांमुळे प्रक्रिया सोपी झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर क्लेम मिळवणं सुटसुटीत!
  • सिग्नेचर मिसमॅचचे टेन्शन मिटलं
  • पाहा नवा नियम काय सांगतो?
Mutual Fund Claim: म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक सुरक्षित असल्याबाबत बोललं जातं त्यामुळे यामध्ये गुंतवणूकीचा ओघ वाढला आहे. त्यामुळे बरेच जण भविष्यासाठी सेव्हिंग म्हणून म्युच्युअल फंडकडे पाहता. आजकाल बहुतेक लोक त्यात गुंतवणूक करत आहेत. पण गुंतवणूकदारांना रक्कम मिळवण्याची मोठी कसरत करावी लागते? अनेकदा, गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबाला दावा करताना बरेच अडचणी येतात. आता, म्युच्युअल फंडचे संस्था AMFI असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाने गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर म्युच्युअल फंड युनिट्स किंवा त्यांच्या रकमेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी जुने नियम बदलून नवे नियम आणले आहेत. त्यामुळे आता प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

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AMFI ने म्हटले आहे की, अलीकडच्या काळात कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटी किंवा बदलांमुळे अनेक कुटुंबांना दावा प्रक्रियेदरम्यान अडचणी येत होत्या. या समस्या दूर करण्यासाठी आणि नॉमिनीला दाव्याची रक्कम सहजपणे मिळावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे.

कोणते बदल आवश्यक आहेत?

पत्त्यातील तफावतीच्या बाबतीत दिलासा: मृत युनिटधारकाच्या नोंदवलेल्या पत्त्यात आणि उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये तफावत असल्यास, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या AMCs आता नवीनतम उपलब्ध पत्ता स्वीकारू शकतील, मात्र त्यासाठी योग्य पुरावे आणि कागदपत्रे आवश्यक असतील.
नाव आणि सहीच्या किरकोळ चुकांसाठी सहज नियम: कधीकधी, नावातील तफावत आणि सहीच्या किरकोळ चुकांमुळे दावे दाखल करणे कठीण होत असे. युनिटधारकाच्या नावात किंवा सहीमध्ये किरकोळ तफावत असल्यास, AMCs आता SEBI च्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटसाठीच्या मास्टर सर्क्युलरमध्ये दिलेल्या नियमांनुसार एका सुलभ प्रक्रियेचे पालन करू शकतील.

नियम तात्काळ लागू केले जातील

AMFI नुसार, या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सर्व सदस्य मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना पाठवण्यात आल्या असून त्या तात्काळ प्रभावाने लागू झाल्या आहेत. संस्थेने असेही म्हटले आहे की, या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नवीन नियमांचे एकसमान पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, AMCs मार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील.
संस्थेचा विश्वास आहे की यामुळे गुंतवणूकदारांच्या कुटुंबीयांना दावे दाखल करणे सोपे होईल आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल. नावे, सह्या आणि पत्त्यांमधील तफावतींमुळे दावे दाखल करताना अनेकदा आव्हाने निर्माण झाली आहेत. संस्थेने आता प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सुधारणा केल्या असून त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी केली आहे.

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Web Title: Mutual fund nominee claim process becomes easy signature address mismatch not an issue see details

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Published On: Jul 18, 2026 | 04:40 PM

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