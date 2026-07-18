Mutual Fund Claim: गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर क्लेम मिळणं झालं सुटसुटीत! सिग्नेचर मिसमॅचचं टेन्शन मिटलं, पाहा नवे नियम

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AMFI ने म्हटले आहे की, अलीकडच्या काळात कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटी किंवा बदलांमुळे अनेक कुटुंबांना दावा प्रक्रियेदरम्यान अडचणी येत होत्या. या समस्या दूर करण्यासाठी आणि नॉमिनीला दाव्याची रक्कम सहजपणे मिळावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे.
पत्त्यातील तफावतीच्या बाबतीत दिलासा: मृत युनिटधारकाच्या नोंदवलेल्या पत्त्यात आणि उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये तफावत असल्यास, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या AMCs आता नवीनतम उपलब्ध पत्ता स्वीकारू शकतील, मात्र त्यासाठी योग्य पुरावे आणि कागदपत्रे आवश्यक असतील.
नाव आणि सहीच्या किरकोळ चुकांसाठी सहज नियम: कधीकधी, नावातील तफावत आणि सहीच्या किरकोळ चुकांमुळे दावे दाखल करणे कठीण होत असे. युनिटधारकाच्या नावात किंवा सहीमध्ये किरकोळ तफावत असल्यास, AMCs आता SEBI च्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटसाठीच्या मास्टर सर्क्युलरमध्ये दिलेल्या नियमांनुसार एका सुलभ प्रक्रियेचे पालन करू शकतील.
AMFI नुसार, या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सर्व सदस्य मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना पाठवण्यात आल्या असून त्या तात्काळ प्रभावाने लागू झाल्या आहेत. संस्थेने असेही म्हटले आहे की, या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नवीन नियमांचे एकसमान पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, AMCs मार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील.
संस्थेचा विश्वास आहे की यामुळे गुंतवणूकदारांच्या कुटुंबीयांना दावे दाखल करणे सोपे होईल आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल. नावे, सह्या आणि पत्त्यांमधील तफावतींमुळे दावे दाखल करताना अनेकदा आव्हाने निर्माण झाली आहेत. संस्थेने आता प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सुधारणा केल्या असून त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी केली आहे.
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