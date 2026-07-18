Dharashiv Zilla Parishad : धाराशिव ZPचा महत्त्वाचा निर्णय; ३७ आरोग्य सेवक, १९ कनिष्ठ सहाय्यक पदांवर पदोन्नती

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभागृहात संपूर्ण समुपदेशन (कौन्सेलिंग) प्रक्रिया व्हिडिओ चित्रीकरणाच्या साक्षीने पार पडली. राज्य शासनाच्या नियमावलीनुसार सेवाज्येष्ठता, कर्मचाऱ्यांचे विकल्प आणि उपलब्ध रिक्त पदे यांचा विचार करून पदोन्नती निश्चित करण्यात आली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम भालके यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.
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३७ कर्मचाऱ्यांची आरोग्य सेवक पदावर नियुक्ती
१६ कर्मचाऱ्यांची कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पदावर नियुक्ती
३ कर्मचाऱ्यांची कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर नियुक्ती
अशा एकूण ५६ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला.
ही प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. प्रवीण खरसाडे, विजया सोनटक्के आणि विनोद गायकवाड यांनी रिक्त पदांचा ताळमेळ, आवश्यक माहितीचे संकलन आणि प्रशासकीय समन्वय साधत संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने पारदर्शक आणि नियमानुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबवल्याबद्दल विविध स्तरांतून स्वागत करण्यात येत असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे बोलले जात आहे.
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