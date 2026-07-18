शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Dharashiv Zilla Parishad : धाराशिव ZPचा महत्त्वाचा निर्णय; ३७ आरोग्य सेवक, १९ कनिष्ठ सहाय्यक पदांवर पदोन्नती

Updated On: Jul 18, 2026 | 04:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

धाराशिव जिल्हा परिषदेत अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वर्ग-४ संवर्गातील ५६ कर्मचाऱ्यांना अखेर पदोन्नती देण्यात आली आहे. पारदर्शक समुपदेशन प्रक्रियेद्वारे ३७ जणांची आरोग्य सेवक, १६ जणांची कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) आणि ३ जणांची कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर नियुक्ती करण्यात आली.

धाराशिव ZPचा महत्त्वाचा निर्णय; ३७ आरोग्य सेवक, १९ कनिष्ठ सहाय्यक पदांवर पदोन्नती

धाराशिव ZPचा महत्त्वाचा निर्णय; ३७ आरोग्य सेवक, १९ कनिष्ठ सहाय्यक पदांवर पदोन्नती

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अखेर पदोन्नतीचा मुहूर्त!
  • जिल्हा परिषदेतील ५६ कर्मचाऱ्यांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम
  • अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांना न्याय
  • पारदर्शक समुपदेशनातून पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या धाराशिव जिल्हा परिषदेतील वर्ग-४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर आनंदाची बातमी समोर आली आहे. दीर्घकाळ रखडलेली पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करत जिल्हा परिषद प्रशासनाने एकूण ५६ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ दिला आहे. पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने झालेल्या या प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

व्हिडिओ चित्रीकरणाच्या साक्षीने समुपदेशन प्रक्रिया

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभागृहात संपूर्ण समुपदेशन (कौन्सेलिंग) प्रक्रिया व्हिडिओ चित्रीकरणाच्या साक्षीने पार पडली. राज्य शासनाच्या नियमावलीनुसार सेवाज्येष्ठता, कर्मचाऱ्यांचे विकल्प आणि उपलब्ध रिक्त पदे यांचा विचार करून पदोन्नती निश्चित करण्यात आली.

५६ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम भालके यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.

Dharashiv ZP Election Result 2026: धाराशिव जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा …

पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये:

३७ कर्मचाऱ्यांची आरोग्य सेवक पदावर नियुक्ती

१६ कर्मचाऱ्यांची कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पदावर नियुक्ती

३ कर्मचाऱ्यांची कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर नियुक्ती

अशा एकूण ५६ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला.

सामान्य प्रशासन विभागाची महत्त्वाची भूमिका

ही प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. प्रवीण खरसाडे, विजया सोनटक्के आणि विनोद गायकवाड यांनी रिक्त पदांचा ताळमेळ, आवश्यक माहितीचे संकलन आणि प्रशासकीय समन्वय साधत संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.

कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण

दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने पारदर्शक आणि नियमानुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबवल्याबद्दल विविध स्तरांतून स्वागत करण्यात येत असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे बोलले जात आहे.

Dharashiv ZP Politics: धाराशिवच्या ‘शिंदे सेनेत’ उभी फूट! सभापती पदावरून …

Web Title: Dharashiv zilla parishad 56 class 4 employees promoted after long wait

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 04:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न
1

श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न

Dharashiv News: धाराशिव जिल्हा येतोय हरित ऊर्जेच्या नकाशावर, १,४२० मेगावॅट वीज निर्मिती, आणखी ४८३ मेगावॅट प्रकल्प मार्गावर
2

Dharashiv News: धाराशिव जिल्हा येतोय हरित ऊर्जेच्या नकाशावर, १,४२० मेगावॅट वीज निर्मिती, आणखी ४८३ मेगावॅट प्रकल्प मार्गावर

शिवाजीनगर परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार? तब्बल 73.52 कोटींच्या उड्डाणपुलाला हिरवा कंदील
3

शिवाजीनगर परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार? तब्बल 73.52 कोटींच्या उड्डाणपुलाला हिरवा कंदील

रेकॉर्डब्रेक पावसाचा माथेरानला फटका, शारलोट लेक ते सनसेट पॉईंट रस्ते खराब,पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय
4

रेकॉर्डब्रेक पावसाचा माथेरानला फटका, शारलोट लेक ते सनसेट पॉईंट रस्ते खराब,पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अबब! हे तर लयं मारतंय! फक्त 133 रन्स अन् Virat kohli मोडणार क्रिकेटच्या देवाचा ‘हा’ रेकॉर्ड

अबब! हे तर लयं मारतंय! फक्त 133 रन्स अन् Virat kohli मोडणार क्रिकेटच्या देवाचा ‘हा’ रेकॉर्ड

Jul 18, 2026 | 06:44 PM
Mumbai Metro: मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

Mumbai Metro: मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

Jul 18, 2026 | 06:42 PM
मराठी सिनेमाचा उदो उदो! 72 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा; ‘या’ अभिनेत्याला पुरस्कार जाहीर

मराठी सिनेमाचा उदो उदो! 72 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा; ‘या’ अभिनेत्याला पुरस्कार जाहीर

Jul 18, 2026 | 06:41 PM
Male Fertility: फक्त सिगारेट-तंबाखूच नाही, ‘या’ कारणांमुळेही स्पर्म काउंट होऊ शकतो कमी

Male Fertility: फक्त सिगारेट-तंबाखूच नाही, ‘या’ कारणांमुळेही स्पर्म काउंट होऊ शकतो कमी

Jul 18, 2026 | 06:40 PM
Priyanka Chopra : ‘ती हसत नसतानाही..” वाराणसीत शूटिंगदरम्यान प्रियंका चोप्राचा जबरदस्त लूक समोर

Priyanka Chopra : ‘ती हसत नसतानाही..” वाराणसीत शूटिंगदरम्यान प्रियंका चोप्राचा जबरदस्त लूक समोर

Jul 18, 2026 | 06:34 PM
‘राम मंदिर तुमच्या बापाची जहागीर नाही’; नागपुरातील रामरक्षा आंदोलनातून उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर घणाघात

‘राम मंदिर तुमच्या बापाची जहागीर नाही’; नागपुरातील रामरक्षा आंदोलनातून उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर घणाघात

Jul 18, 2026 | 06:33 PM
US Weapons Sale: अमेरिकेने मध्य पूर्वेसाठी उघडले शस्त्रागार; ‘या’ 5 देशांना दिली मोठी ताकद, इराणयुद्धात परिस्थिती स्फोटक

US Weapons Sale: अमेरिकेने मध्य पूर्वेसाठी उघडले शस्त्रागार; ‘या’ 5 देशांना दिली मोठी ताकद, इराणयुद्धात परिस्थिती स्फोटक

Jul 18, 2026 | 06:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा