पुणे महापालिकेत भाजपाच्या नगरसेवकांची जोरदार घोषणाबाजी, काँग्रेस नगरसेवकांचेही प्रत्त्युत्तर; नेमकं काय घडलं?

संसदेत मांडण्यात आलेल्या ‘नारी शक्ती सन्मान विधेयका’च्या नामंजुरीचे पडसाद सोमवारी पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. सभागृहात वंदे मातरम गीत झाल्यानंतर भाजपच्या सर्व नगरसेविका महापौर यांच्या समोर आल्या. नगरसेविका निवेदिता एकबोटे, वर्षा तापकीर, मानसी देशपांडे, स्वरदा बापट यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या महिला नगरसेविकांनी महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या आसनासमोर एकत्र येत काँग्रेसविरोधात घोषणा देण्यास सुरुवात केली. यामध्ये इतर सर्व नगरसेवकांनीही सहभाग घेतला. घोषणाबाजीने सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
भाजपच्या नगरसेवकांना विरोध करत काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी देखील घोषणा देण्यास सुरुवात केली. यानंतर भाजपच्या नगरसेविकांचा मोर्चा काँग्रेस गटनेते चंदुशेठ कदम यांच्या आसनाकडे वळला. या घडामोडीनंतर काँग्रेसच्या नगरसेविका आणि नगरसेवकही आक्रमक होत भाजपविरोधात घोषणाबाजी करू लागले. दोन्ही पक्षांचे सदस्य समोरासमोर आल्याने सभागृहात गोंधळ वाढला.
अर्धा तास विलंबाने कामकाज
भाजपच्या नगरसेविकांना समर्थन देण्यासाठी पक्षाचे इतर नगरसेवक आणि पदाधिकारी पुढे आले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेसचे गटनेते कदम यांच्यासह अरविंद शिंदे, प्रशांत जगताप आदी नगरसेवकही आक्रमक झाले. परिणामी सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण बनले. या गोंधळामुळे सर्वसाधारण सभेचे कामकाज काही काळासाठी ठप्प झाले आणि सुमारे अर्धा तास विलंबाने पुन्हा सुरू करण्यात आले.