Solapur Crime: सोलापुरात संतापजनक घटना! एक्स बॉयफ्रेंडकडून 9 महिन्यांच्या गर्भवती महिलेची हत्या

Beed Crime: लग्नाचे आमिष, दोन वर्षे अत्याचार, धर्मांतराची अट घालून धमक्या; गुन्हा दाखल
काय नेमकं घडलं?
हत्या झालेल्या गर्भवती महिलेचे नाव सोनी गणेश रामपुरे असे आहे. सोनी ही ९ महिन्यांची गर्भवती होती. ती बाळंतपणासाठी आपल्या माहेरी आली होती. १९ एप्रिलला राहणार आरोपी बापू आरगोड हा मोठ्या आवाजात साउंड सिस्टीम लावून नाचत गोंधळ घालत होता. सोनीच्या प्रकृतीला आवाजाचा त्रास होऊ नये आणि नाचताना तिला धक्का लागू नये, या उद्देशाने सोनीच्या आईने बापूला साउंड बंद करण्यास सांगितले.
यामुळे बापू संतापला. त्याने सोनीच्या आईला शिवीगाळ करून धक्काबुकी सुरु केली. हे भांडण सोडवण्यासाठी सोनी मध्यस्थी करायला आली असता त्याने तिला अत्यंत अमानुषपणे मारहाण केली. ती गर्भवती असल्याचे माहित असूनही त्याने तिचा गळा दाबून तिला भिंतीवर जोरात आदळले. या जीवघेण्या हल्ल्यात सोनी रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळली. तिला तातडीने शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
पूर्वी प्रेमसंबंध
मृतक सोनी आणि आरोपी बापू आरगोड यांच्यात पूर्वी प्रेमसंबंध होते. मात्र, बापू हा व्यसनी होता आणि कोणताही कामधंदा करत नव्हता. त्यामुळे सोनीच्या कुटुंबीयांनी त्याला लग्नासाठी नकार दिला होता. २०२५ मध्ये सोनीचा विवाह गणेश रामपुरे यांच्याशी लावून दिला होता.
तपास सुरु
साऊंड सिस्टीमचा वाद हे केवळ निमित्त ठरले, मात्र जुन्या रागातूनच त्याने हे कृत्य केल्याचा आरोप सोनीच्या आईने फिर्यादीत केला आहे. या प्रकरणात आरोपी बापू आरगोड याला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केलं असता तीन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.
