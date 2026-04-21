दक्षिण विभागातील पाणीपुरवठा बंद! पाणी जपून वापरण्याचे महानगरपालिका प्रशासनाचे मुंबईकर नागरिकांना आवाहन

शिवडी येथील टनल भंडारवाडा टेकडी जलाशय वाहिनीवर दोन नग १५०० मिलीमीटर व्यासाचे बटरफ्लाय व्हॉल्व बसविण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे ही कार्यवाही बुधवार, दिनांक २२ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासून गुरूवार, दिनांक २३ एप्रिल २०२६ रोजी पहाटे ४ वाजेपर्यंत एकूण १८ तास सुरू राहणार आहे. त्यामुळे, ए, बी, सी, ई आणि एफ दक्षिण विभागातील काही भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. तसेच काही भागांत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे.त्यामुळे संबंधित विभागातील नागरिकांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून पाण्याचा आवश्यक साठा करुन ठेवावा. पाणीपुरवठा बंदच्या कालावधीत काटकसरीने पाणी वापरून सहकार्य करावे, तसेच नागरिकांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून पुढील ४ ते ५ दिवस पाणी उकळून गाळून प्यावे, असे आवाहन पालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
पी. डि’मेलो मार्ग रहिवासी, रामगड झोपडपट्टी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), सेंट जॉर्ज रुग्णालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय), नौदल डॉकयार्ड. ( २२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद), १. वैनियन स्ट्रीट, इस्माईल कर्ट रोड, एसबीयूटी क्षेत्र, बोरा बाजार रस्ता, सरदार वल्लभभाई रस्ता, काजी रस्ता, अली उमर रस्ता, बापू कोटे मार्ग, झाम रस्ता, मशीद रस्ता, चिमना बुचर रस्ता, मटन रस्ता, धाबू रस्ता, पाकमोडिया स्ट्रीट. २३ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद)
उमरखाडी, नूरबाग, विवबंदर, वालपाखाडी, कारागृह मार्ग (जेल रोड), रामचंद्र भट्ट मार्ग, आनंदराव सुर्वे मार्ग, समंतभाई नानजी मार्ग, डॉ. महेश्वरी मार्ग, केशवजी नाईक, भाग एस. (२२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद )टँडेल, तंतनपुरा, सॅम्युएल मोहम्मद उमर कोकील मार्ग, आय. एम. एम., वाय. एम. रोड, डोटाड, खडक, इस्तायल मोहल्ला. (२३ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद)इमामवाडा, आय. आर, मार्ग, मौहम्मद अली, मेमनवाडा, पिरु गल्ली, कंबेकर, नखोडा, कोलसा, नारायण धुरु, अब्दुल रहमान स्ट्रीट. (२३ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद)नंदलाल जानी मार्ग, लीलाधर साह मार्ग, दाणाबंदर, संत तुकाराम मार्ग, पी. डिमेलो मार्ग, वाडीबंदर (२२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद)रेल्वे. (२२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद) मुंबई बंदर परिक्षेत्र (२२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद )
अभ्युदय नगर. (२३ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद) शिवडी, वडाळा (पूर्व) २३ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद)डॉ. ई. बोर्जेस मार्ग, बुस्टिंग. (२३ एप्रिल २०२६ रोजी पाणीपुरवठा बंद) लालबाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, चिवडा गल्ली, डॉ. एस. एस. राव मार्ग, दत्ताराम लाड मार्ग, जिजीभॉय गल्ली, महादेव पालव मार्ग, साने गुरुजी मार्ग, गॅस कंपनी गल्ली. २३ एप्रिल रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा) दादर, डॉ. बाबासाहेब आबेडकर मार्ग, जगन्नाथ भातणकर मार्ग, बी. जे. देवरुखकर मार्ग, गोविंदजी केणी मार्ग, हिंदमाता. (२३ एप्रिल २०२६ रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा) जेरबाई वाडिया मार्ग, संप्रग मिल चाळ, ग. द आंबेकर मार्ग, गोविदजी केणी मार्ग, शेटे मार्केट, भोईवाडा गाव, हाफकीन इर्नस्टट्यूट. (२३ एप्रिल रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा) गं. द आंबेकर मार्ग ते ५० टेनामेंट्स, एकनाथ घाडी मार्ग, परळ गाव मार्ग, नाना भाई परळकर मार्ग, भगवानराव परळकर मार्ग, विजयकुमार वाळींबे मार्ग, एस. पी. कंपाऊंड, (काही भागात २२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद )
आचार्य दोंदे मार्ग, टी. जे. रोड, झकेरिया बंदर मार्ग, शिवडी छेद मार्ग, (२२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद) शिवडी किल्ला मार्ग, गाडी अड्डा, शिवडी कोळीवाडा. (२२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद)मुंबई बंदर परिक्षेत्र (२२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद)परशुराम नगर, जिजामाता नगर, अंबेवाडी (काही भाग), साईबाबा मार्ग, मिंट वसाहत, राम टेकडी. (२२ एप्रिल रोजी पाणीपुरवठा बंद.)के. ई. एम. रुग्णालय, टाटा रुग्णालय, जेस्बाई वाडिया रुग्णालय, एमजीएम रुग्णालय. (२२ एप्रिल रोजी सकाळी १०,०० ते २३ एप्रिल रोजी पहाटे ४.०० वाजेपर्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा) बंद राहणार आहे.