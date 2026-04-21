Farmer News: दृष्टिहीन शेतकऱ्याने पिकवला दहा एकर कांदा, सटाण्यातील डॉ. कांतीलाल दुबे यांची प्रेरणादायी कहाणी

जन्मतःच अंधत्व असतानाही डॉ. कांतीलाल डूबे यांनी परिस्थितीला शरण न जाता तिच्याशी दोन हात केले. कुटुंबाचा आधार, स्वतःची जिद्द आणि शेतीविषयक अभ्यास यांच्या बळावर त्यांनी १० एकर जमिनीवर कांदा उत्पादनात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. त्यांनी भाऊ शरद दुबे यांच्या माध्यमातून स्वतः रोपे तयार करून जानेवारीत लागवड केली आणि अवघ्या साडेतीन महिन्यांत काढणीपर्यंतचा टप्पा गाठला. हे त्यांच्या नियोजनशक्तीचे उत्तम उदाहरण आहे.
पुणे फुरसुंगी या बानाची कांद्याची लागवड त्यांनी तीन एकरांवर केली. या क्षेत्रातून मिळालेला कांदा केवळ प्रमाणात नव्हे, तर गुणवत्तेतही उठून दिसणारा आहे- आकर्षक रंग, चांगला आकार आणि सरासरी ३०० ग्रॅमपेक्षा अधिक वजन. सुमारे १२ ट्रॉली उत्पादनाचा त्यांचा अंदाज आहे, जो कोणत्याही प्रगत शेतकऱ्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल. डॉ. डूबे यांची कथा तरुणाईसाठीही प्रेरणादायी आहे. आज अनेक युवक शेतीकडे वळत असताना त्यांच्यासमोर आदर्श उभा करणारी ही गोष्ट आहे की शेती ही केवळ परंपरा नाही, तर विज्ञान, नियोजन आणि नवकल्पनांची सांगड घालणारा व्यवसाय आहे. त्यांचा संदेश स्पष्ट आहे की, बाजारभावाच्या चढ-उतारांवर विचार करत बसण्यापेक्षा गुणवत्तापूर्ण उत्पादनावर भर द्या. जिद्द, सातत्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास शेतीतही विक्रमी यश मिळवता येते. अंधत्वावर मात करत त्यांनी दाखवून दिले आहे की, खरा प्रकाश डोळ्यांत नसून मनात आणि कृतीत असतो.
डॉ. डूबे व त्यांचे भाऊ शरद दुबे यांच्या यशामागे केवळ मेहनत नाही, तर शास्त्रीय दृष्टिकोनही आहे. वेळेवर मशागत, संतुलित सात व्यवस्थापन, योग्य पाणीपुरवठा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या गोष्टी त्यांनी पाळल्या. हवामानाची साथ आणि योग्य वेळी झालेला पाऊस यामुळे उत्पादनात आणखी भर पडली. त्यानी तयार कादा विक्री न करता साठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून योग्य बाजारभाव मिळू शकेल. आजच्या बदलत्या शेती व्यवस्थेत बाजारपेठेचा अभ्यास आणि नियोजन हे तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे. पिपळगाव, उमराणे, देवळा, कळवण या बाजार समित्यांबरोबरच दक्षिण भारतातील चेन्नई बाजारपेठेतही त्यांच्या कांद्याला मोठी मागणी आहे, व्यापारी स्वतः पुढे येऊन खरेदी करतात, ही त्यांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेची पावतीच आहे.
