Smartphone Tips : तुमचा फोन वारंवार ओव्हरहीट होतोय? मग ‘या’ स्मार्ट ट्रिक्स मिनिटांत करा फिक्स

स्मार्टफोन वारंवार ओव्हरहीट होणे ही अनेकांची सामान्य समस्या बनली आहे.मात्र काही सोप्या आणि स्मार्ट ट्रिक्स वापरून तुम्ही ही समस्या काही मिनिटांत कमी करू शकता आणि फोनची कार्यक्षमता सुधारू शकता.

Updated On: Apr 21, 2026 | 01:32 PM
  • तुमचा फोन वारंवार ओव्हरहीट होतोय?
  • मग ‘या’ स्मार्ट ट्रिक्स मिनिटांत करा फिक्स
  • 5G आणि हाय रिफ्रेश रेट
आजकाल स्मार्टफोन आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. परंतु सततच्या वापरामुळे फोन जास्त गरम होणे ही एक सामान्य समस्या बनत आहे. विशेषतः गेमिंग, व्हिडिओ एडिटिंग करताना किंवा प्रखर सूर्यप्रकाशात फोन वापरताना, फोन लवकर गरम होतो. जर तुम्हालाही वारंवार फोन गरम होण्याचा त्रास होत असेल, तर तुम्ही या स्मार्ट युक्त्या वापरू शकता.

एआय-आधारित किंवा जास्त भार टाकणारे ॲप्स बंद करा

सर्वप्रथम, तुमच्या फोनमधील ॲप्सची कार्यपद्धती तपासा. अनेकदा, बॅकग्राउंडमध्ये चालू असलेले एआय-आधारित किंवा जास्त भार टाकणारे ॲप्स प्रोसेसरचा वेग कमी करतात. सेटिंग्जमध्ये जाऊन, बॅटरी युसेज (Battery Usage) विभाग उघडा आणि जास्त बॅटरी वापरणारे ॲप्स ताबडतोब बंद करा.

5G आणि हाय रिफ्रेश रेट

कधीकधी असेही दिसून आले आहे की 5G आणि हाय रिफ्रेश रेटमुळे देखील फोन लवकर गरम होऊ शकतो. गरज नसल्यास, तुमचे डिव्हाइस 5G वरून 4G वर स्विच करा आणि 120Hz/144Hz ऐवजी 60Hz रिफ्रेश रेट वापरा. यामुळे केवळ गरम होण्याची समस्याच कमी होणार नाही, तर बॅटरीचा वापरही कमी होईल.

परफॉर्मन्स मोड बंद ठेवा

आजकाल अनेक नवीन उपकरणांमध्ये थर्मल मॅनेजमेंटची वैशिष्ट्ये असतात. याव्यतिरिक्त, सेटिंग्जमध्ये खास परफॉर्मन्स मोड किंवा गेम मोड उपलब्ध असतो. जर हे मोड चालू असतील, तर त्यामुळे तुमचा फोन जास्त गरम होऊ शकतो. ही वैशिष्ट्ये फोनला पूर्ण क्षमतेने चालवतात, ज्यामुळे तो जास्त गरम होऊ शकतो.

फास्ट चार्जिंग

फास्ट चार्जिंगमुळे देखील फोन जास्त गरम होऊ शकतो. चार्जिंग चालू असताना फोन वापरणे ही आणखी एक सामान्य चूक आहे. त्यामुळे, चार्जिंग चालू असताना फोन न वापरण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्याकडे वेळ असल्यास, फास्ट चार्जिंग बंद करा आणि फोन चार्ज करा.

स्मार्टफोनसाठी आवश्यक टिप्स

बॅटरी लाईफ: जर तुमच्या फोनची बॅटरी रात्रभर लवकर संपत असेल, तर बॅकग्राउंडमध्ये चालू असलेल्या हिडन सेटिंग्स तपासा.

स्पीड आणि परफॉर्मन्स: तुमचा फोन सुरळीतपणे चालू ठेवण्यासाठी त्याला वेळोवेळी रीस्टार्ट करणे ही एक चांगली सवय आहे, कारण सतत चालू राहिल्याने तुमचा स्मार्टफोन स्लो होऊ शकतो.

सुरक्षा आणि प्रायव्हसी: गुगल मॅप्सवरील तुमचे लोकेशन ट्रॅकिंग नियंत्रित करा आणि अनावश्यक डेटा डिलीट करा.

चार्जिंग करताना घ्यावयाची खबरदारी: ट्रेन किंवा मेट्रोसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी तुमचा फोन चार्ज करणे टाळा, कारण त्यामुळे सुरक्षेचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

आरोग्य: डोळे आणि मानेच्या दुखण्यासारख्या समस्या टाळण्यासाठी स्क्रीनसमोर जास्त वेळ घालवणे टाळा.

Published On: Apr 21, 2026 | 01:32 PM

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

May 14, 2026 | 02:15 PM
May 14, 2026 | 02:12 PM
May 14, 2026 | 02:00 PM
May 14, 2026 | 01:56 PM
May 14, 2026 | 01:50 PM
May 14, 2026 | 01:45 PM
May 14, 2026 | 01:44 PM

May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM