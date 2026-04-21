US Iran Conflict : ‘इराण धमक्यांपुढे झुकणार नाही’; गालिबाफ यांचा शांतता चर्चेपूर्वी ट्रम्प यांना मोठा इशारा

US Iran Peace Talks : इराण झुकला? अमेरिकेसोबतच्या शांतता चर्चेसाठी इस्लामाबादमध्ये हालचालींना वेग, जगभरात खळबळ
इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी अमेरिकेच्या धमक्यांपुढे इराण झुकणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले आहे. हे विधान त्यांनी अशा वेळी केले आहे, जेव्हा पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेसोबत शांतता चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीची तयारी सुरु आहे. गालिबाफ यांच्या मते, ट्रम्प चर्चेआड इराणला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडत आहेत किंवा युद्धसाठी एक संधी शोधत आहेत. यामुळे अमेरिकेने या चर्चेला आपला विजय मानू नये असे गालिबाफ यांनी म्हटले आहे. तसेच इराण (Iran) धमक्यांच्या सावटाखाली कोणतीही चर्चा मान्य करणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेला युद्ध करायचे असेल तर आम्हीही युद्धाच्या मैदानात उतरण्यास सज्ज आहोत असे गालिबाफ यांनी म्हटले.
काही दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणला पाकिस्तानमधील चर्चेतून कोणताही तोडगा न निघाल्यास बॉम्बस्फोटाची धमकी दिली होती. इराणसाठी हा शेवचटा आणि चांगला प्रस्ताव असेल असे त्यांनी म्हटले होते. इराणने अमेरिकेचा हा प्रस्ताव लष्करी दबाव असल्याचे मानत फेटाळून लावला आहे.
याच वेळी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनीही अमेरिकेच्या दुटप्पी धोरणावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका वारंवरा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत आहे. कूटनीतिक प्रयत्नात अडथळा निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरु आहे. यामुळे अमेरिकेवर अविश्वास अधिक गडद होत आहे. कोणत्याही चर्चेसाठी आधी आश्वासनांचे पालन आवश्यक असते आणि अमेरिका ते करताना दिसत नाही, असा आरोपही राष्ट्राध्यक्षांनी केला.
ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتشبس میخواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگافروزی مجدد را موجّه سازد.
مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمیپذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارتهای جدید در میدان نبرد آماده شدهایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026
Ans: पाकिस्तानच्या इस्लामाबद येथे होणाऱ्या शांतता चर्चेत कोणताही ठोस निकाल लागला नाही तर इराणवर बॉम्बस्फोटाची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.
Ans: ट्रम्प यांच्या धमकीवर इराणने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष गालिबाफ यांनी अमेरिकेच्या कोणत्याही धमक्यांना बळी पडणार नाही. अमेरिकेने युद्धाचा मार्ग निवडला तर इराणही युद्धात उतरण्यास सज्ज आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
Ans: राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. अमेरिका एका बाजूला चर्चेचे नाटक करत आहे तर दुसऱ्या बाजूला शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.