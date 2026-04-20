Uttarpradesh Crime: 4 वर्षीय सख्या भाचीवर मामानेच केला अत्याचार नंतर…; पोलिस चकमकीत आरोपी ठार

काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील आरोपी मामाचा नाव जासिमने असे आहे. जासिमने आपल्या भाचीचा चॉकलेट विकत घेण्याच्या बहाण्याने अपहरण केले. तिला खोलीवर नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आणि नंतर गळा दाबून हत्या केली. या घटनेने परिसर हादरून गेला आहे. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याने शालिमार गार्डनर परिसरातील एका गाडाखाली मृतदेह सोडून दिला.
त्यांनतर तिथून तो फरार झाला. मात्र त्याचा हा निर्घृण प्रकार सीसीटीव्ही फुटेजमधून उघडकीस आला. १९ एप्रिल रोजी, जासिम आणि त्याचे साथीदार बंथला कॅनल कटजवळ दिसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. जेव्हा पोलिसांच्या स्वॅट पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आरोपींनी अंदाधुंद गोळीबार केला. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून पोलिसांनी देखील त्यांच्यावर गोळीबार केला. या गोळीबारात जासिमला गोळी लागली आणि रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्याचा दुर्दैवी अंत झाला.
पोलीस कर्मचारी जखमी
या चकमकीत हेड कॉन्स्टेबल आणि पोलीस कर्मचारी इक्बाल जखमी झाले. कॉन्स्टेबल मोहित शर्मा यांचा जीव त्यांच्या बुलेट-प्रुफ जॅकेटमुळे वाचला. या माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटनेमुळे आता पुन्हा एकदा महिलेच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात सख्ख्या मामानेच आपल्या भाचीवर अत्याचार केल्याने नातेसंबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका वृद्ध भिकाऱ्याला मारून स्वतःच्या मृत्यूच्या बनाव रचल्याचे समोर आले आहे. ही हत्या करणारा दुसरा तिसरा कोणी नसून बडतर्फ पोलीस कर्मचारी आहे. ही घटना हाथरस जिल्ह्यातील आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
Ans: उत्तर प्रदेशमध्ये.
Ans: 4 वर्षीय भाचीवर अत्याचार करून तिची हत्या केली.
Ans: पोलिस चकमकीत जखमी होऊन रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला.