  • Uttar Pradesh Crime Maternal Uncle Abuses 4 Year Old Niecethen Accused Killed In Police Encounter

Uttarpradesh Crime: 4 वर्षीय सख्या भाचीवर मामानेच केला अत्याचार नंतर…; पोलिस चकमकीत आरोपी ठार

उत्तर प्रदेशात जासिमने 4 वर्षीय भाचीचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला व गळा दाबून हत्या केली. फरार आरोपीवर 50 हजारांचे बक्षीस होते. पोलिसांच्या चकमकीत जखमी झाल्यानंतर उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

Updated On: Apr 20, 2026 | 02:36 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • चॉकलेटच्या बहाण्याने भाचीचे अपहरण
  • लैंगिक अत्याचारानंतर गळा दाबून हत्या
  • चकमकीत जखमी आरोपीचा उपचारादरम्यान मृत्यू
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सख्ख्या मामानेच आपल्या ४ वर्षीय भाचीवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर तिची निर्घृणपणे हत्या केल्याची समोर आले आहे. तेव्हापासून पोलीस त्याचा शोध घेत असून त्याच्यावर ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देखील जाहीर करण्यात आले होते. मात्र तो पोलीस चकमकीत तो ठार झाला.

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील आरोपी मामाचा नाव जासिमने असे आहे. जासिमने आपल्या भाचीचा चॉकलेट विकत घेण्याच्या बहाण्याने अपहरण केले. तिला खोलीवर नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आणि नंतर गळा दाबून हत्या केली. या घटनेने परिसर हादरून गेला आहे. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याने शालिमार गार्डनर परिसरातील एका गाडाखाली मृतदेह सोडून दिला.

त्यांनतर तिथून तो फरार झाला. मात्र त्याचा हा निर्घृण प्रकार सीसीटीव्ही फुटेजमधून उघडकीस आला. १९ एप्रिल रोजी, जासिम आणि त्याचे साथीदार बंथला कॅनल कटजवळ दिसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. जेव्हा पोलिसांच्या स्वॅट पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आरोपींनी अंदाधुंद गोळीबार केला. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून पोलिसांनी देखील त्यांच्यावर गोळीबार केला. या गोळीबारात जासिमला गोळी लागली आणि रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्याचा दुर्दैवी अंत झाला.

पोलीस कर्मचारी जखमी

या चकमकीत हेड कॉन्स्टेबल आणि पोलीस कर्मचारी इक्बाल जखमी झाले. कॉन्स्टेबल मोहित शर्मा यांचा जीव त्यांच्या बुलेट-प्रुफ जॅकेटमुळे वाचला. या माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटनेमुळे आता पुन्हा एकदा महिलेच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात सख्ख्या मामानेच आपल्या भाचीवर अत्याचार केल्याने नातेसंबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशमध्ये.

  • Que: आरोपीने काय केले?

    Ans: 4 वर्षीय भाचीवर अत्याचार करून तिची हत्या केली.

  • Que: आरोपीचा शेवट कसा झाला?

    Ans: पोलिस चकमकीत जखमी होऊन रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला.

Published On: Apr 20, 2026 | 02:36 PM

May 19, 2026 | 02:35 AM

May 19, 2026 | 12:30 AM

May 18, 2026 | 11:40 PM

May 18, 2026 | 10:23 PM

May 18, 2026 | 09:49 PM

May 18, 2026 | 09:46 PM

May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM

May 18, 2026 | 07:51 PM

May 18, 2026 | 07:47 PM

May 18, 2026 | 07:40 PM

May 18, 2026 | 07:30 PM

May 18, 2026 | 02:23 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM

