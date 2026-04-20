दिव्य सोहळ्याची पर्वणी, आई तुळजाभवानी’ मालिकेत रंगणार महादेव आणि तुळजाभवानीच्या अलौकिक विवाहाचा अद्भुत विवाहसोहळा

कलर्स मराठीवरील ‘आई तुळजाभवानी’ या मालिकेत प्रेक्षकांना एक अद्भुत आणि आजवर कधीही न पाहिलेला अलौकिक सोहळा अनुभवता येणार आहे. महादेव आणि तुळजाभवानी यांच्या दिव्य विवाहाचा विशेष महिना येत्या सोमवारी, २० एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.या महत्त्वपूर्ण कथानकात दैवी विवाहाचा भव्य सोहळा सादर केला जाणार असून भक्तीभाव आणि अध्यात्मिक वातावरणाची अनुभूती प्रेक्षकांना मिळणार आहे.याशिवाय, ही मालिका आता प्रेक्षकांना त्यांच्या नेहमीच्या वेळेत दररोज रात्री ९ वाजता पाहता येणार आहे. नव्या वेळापत्रकामुळे प्रेक्षकांमध्ये अधिक उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या अलौकिक विवाहाच्या अद्भुत महिन्यात पंचदेवींतर्फे ओवाळणी, मायेचे केळवण, सौभाग्याचा चुडा, पंचमहाभूतांतर्फे देवक, प्रकाश-ऊर्जेचा दैवी मांडव, शक्तिरूपाची तेजस्वी हळद, महादेवांचे अद्भुत वऱ्हाड आणि अलौकिक लग्न विधी रंगणार असून महादेव आणि तुळजाभवानीच्या या दैवी विवाहसोहळ्याची त्यामुळेच प्रेक्षकांना विशेष उत्सुकता आहे. २० एप्रिल ते २० मे दररोज रात्री ०९ वाजता हा दैवी सोहळा कलर्स मराठीवर पाहता येईल.
असुरी शक्तिंचा नाश आणि महिषासुराचा नायनाट या एकमेव ध्येयाने प्रेरित आई तुळजाभवानीच्या आयुष्यातले हे नाजूक भावनिक क्षण आणि महादेवांशी असलेला तिचा हळवा बंध कसे उलगडत जातात, तुळजाभवानी या लग्नाला कशी तयार होते, त्यासाठी महादेवांची कोणती गूढ रचना असते यांची उत्तरे या महिन्याभराच्या अलौकिक विवाह सोहळा विशेषमध्ये मिळणार आहेत, याकाळात आदिशक्तीने दिलेलें सावधानतेच्या इशाऱ्याचे संकेत, महादेवांनी आदिशक्तिच्या रचनेत केलेले परस्पर बदल, देवीच्या आश्रयाला आलेली एक मोठी असुरी शक्ति, तिच्याविरुद्ध महिषासुर आणि शुक्राचार्यांनी रचलेले मायावी कट, तुळजाभवानीच्या विवाहात उभे राहणारे अडथळे असा एकूण अत्यंत नाट्यमय रोमहर्षक पट याकाळात उलगडणार आहेत.
महादेव आणि तुळजाभवानी यांच्या दिव्य विवाहाचा विशेष महिना येत्या सोमवारी, २० एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.या कथानकातील सर्वात मोठा ट्विस्ट म्हणजे महादेवांनी तुळजाभवानीच्या अवतारकार्यातील मानवी नात्यांची घेतलेली मदत. हा प्रसंग प्रेक्षकांसाठी आश्चर्याचा मोठा धक्का ठरणार आहे.हा भव्य आणि भक्तिमय सोहळा दररोज रात्री ९ वाजता फक्त कलर्स मराठीवर प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे. महादेव आणि तुळजाभवानीच्या अलौकिक विवाहाचा हा अद्भुत महिना प्रेक्षकांसाठी खास अनुभव ठरणार आहे.
