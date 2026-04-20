Solapur Crime: सोलापुरात वादळाचा कहर! छत उडालं, लोखंडी अँगल कोसळून 12 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

काय घडलं नेमकं?
रविवारी दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास तळे हिप्परगा परिसरात अचानक वादळी पावसाने हजेरी लावली. यावेळी फरहान आपल्या घरात आई-वडील आणि लहान बहिणीसह बसला होता. आई-वडील आणि छोटी बहीण एका बाजूला होते. तर फरहान दुसऱ्या बाजूला होता. पावणेपाचच्या सुमारास वाऱ्याचा वेग वाढला. त्यामुळे घरावरचे पत्र्याचे शेड उडाले आणि लोखंडी अँगल थेट घराच्या आत बसलेल्या फरहानच्या डोक्यावर कोसळले. यामुळे फरहान गंभीर जखमी झाला आणि यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. आई- वडिलांच्या डोळ्यांदेखत ही संपूर्ण घटना घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
करमाळ्यात धक्कादायक प्रकार! दारूच्या त्रासाला कंटाळून बहिणीनेच भावाचा गळा आवळून खून
सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. करमाळा तालुक्यातील केम येथील एका शेतात तरुणाचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिसांनी अवघ्या २४ तासात या प्रकरणाचा छडा लावला. दारुच्या व्यसनामुळे होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून सख्ख्या बहिणीनेच आपल्या पतीच्या मदतीने भावाचा गळा आवळून खून केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.
काय घडलं नेमकं?
१२ एप्रिल २०२६ रोजी केम येथील दत्तात्रय तुकाराम देवकर यांच्या शेतातील विहिरीच्या कडेला असलेल्या मकवानाच्या (मक्याच्या) गंजीच्या आडोशाला मल्हारी पोपट कांबळे (३८) यांचा मृतदेह आढळून आला होता. ११ एप्रिलच्या रात्री तो दारू पियुन घरी आला आणि बहिणीशी भांडण करू लागला. या रोजच्या त्रासाला कंटाळून संतापात शीतलने आपल्या ओढणीने मल्हारीचा गळा आवळला.यातच त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शितल आणि तिचा पती राजेश या दोघांनी मिळून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मल्हारीचा मृतदेह शेतात नेऊन टाकला होता. पोलिसांनी २४ तासात या प्रकरणाचा छडा लावला आहे.
पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत नातेवाईक शीतल राजू केंगारे (बहीण) आणि राजेश बापू केंगारे (भावजी) यांची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान त्यांच्या हालचालींवर संशय आल्याने पोलिसांनी त्यांना विश्वासात घेऊन सखोल विचारपूस केली. यावेळी शीतल केंगारेने खुनाची कबुली दिली.
Ans: सोलापूर जिल्ह्यातील तळे हिप्परगा परिसरात.
Ans: वादळामुळे उडालेल्या छताचा लोखंडी अँगल डोक्यावर पडणे.
Ans: आई-वडील आणि बहीण घरातच होते, सुदैवाने ते बचावले.