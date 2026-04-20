Perfume ची आवड आहे? Doctor – Engineer सोडा आता ‘या’ हटके क्षेत्रात बनवा Career ; पगाराचा आकडा ऐकलात…

Perfume Tester, ज्याला परफ्यूमरीच्या विश्वाला Nose म्हणूनही ओळखले जाते. ही अशी एक तज्ज्ञ व्यक्ती असते, जी विविध सुगंधांची ओळख पटवते आणि त्यांचे विश्लेषण करते. “Nose” हा शब्द Nez या फ्रेंच शब्दावरून आला आहे. शिवाय, नवीन सुगंधांच्या निर्मितीमध्ये हे तज्ज्ञ अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. वेगवेगळ्या सुगंधांवर प्रयोग करुन नव्या सुगंधांची निर्मिती करण्याचं काम हे करतात.
या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी, Chemistry, Biotechnology किंवा Perfume Technology यांशी संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतात. हे अभ्यासक्रम परफ्यूमरी निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत प्रिसिंपलचा सांगतात. तसेच विविध रसायनांविषयीचे ज्ञानही वाढवतात आणि त्यांची ओळख करुन देतात.
FFDC (Fragrance and Flavour Development Centre), कन्नौज (UP)
हिंदू कॉलेज, दिल्ली विद्यापीठ
मुंबई विद्यापीठ आणि ICT (Institute of Chemical Technology), मुंबई
CSJMU, कानपूर
भारतात, अनेक संस्था ‘फ्लेवर्स’ आणि ‘फ्रॅग्रन्सेस’ या क्षेत्रांशी संबंधित विशेष अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देतात. याव्यतिरिक्त, या क्षेत्रातील व्यावसायिक प्रशिक्षण परदेशात विशेषतः फ्रान्समध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे.
भारतातील परफ्यूम आणि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वेगाने वाढत आहे.
FMCG कंपन्या
सौंदर्यप्रसाधनांचे ब्रँड्स
अत्तर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या
या सर्व क्षेत्रांमध्ये Fragrance experts आवश्यकता असते. शिवाय, तुम्ही रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आणि क्वालिटी टेस्टिंग या क्षेत्रांमध्येही आपलं करिअर घडवू शकता.
सुरुवातीच्या काळात, या क्षेत्रातील पगार कदाचित काहीसा कमी मिळू शकतो; पण जसजसा अनुभव वाढत जातो, तसतसे एकूण पॅकेज म्हणजेच compensation package वेळोवेळी वाढत जाते आणि अत्यंत आकर्षक बनत जाते. इंटरनॅशनल ब्रँड्ससोबत काम केल्यामुळे कमाईच्या संधींमध्ये आणखी भर पडते. मानधनाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, या क्षेत्रातील कमाई साधारणपणे दरमहा ₹३०,००० ते ₹७०,००० च्या दरम्यान, किंवा त्याहूनही अधिक असू शकते. जसजसा अनुभव मिळत जाईल, तसतशी या आकड्यात वेगाने वाढ दिसून येते. पुरेसा अनुभव प्राप्त झाल्यानंतर, सीनियर परफ्यूमर्स वार्षिक पगार ₹५ लाख ते ₹९ लाखांच्या दरम्यान पोहोचू शकतो किंवा या पलीकडेही जाऊ शकतो.