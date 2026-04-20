Japan Tsunami Alerts: जपानवर त्सुनामीचे संकट! जाणवले 7.4 तीव्रतेच्या भूकंपाचे धक्के; 3 मीटर उंच त्सुनामी लाटांचा इशारा

Japan Earthquake today April 20 2026 : निसर्गाच्या प्रकोपाचा सामना करणाऱ्या जपानमधून एक अतिशय चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. आज, सोमवार २० एप्रिल २०२६ रोजी, उत्तर जपानच्या (Japan Earthquake) भूभागाला ७.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या महाभयंकर भूकंपाने हादरवून सोडले आहे. भूकंपाचे धक्के इतके तीव्र होते की नागरिक भीतीने रस्त्यावर आले असून, त्यापाठोपाठ आलेल्या त्सुनामीच्या इशाऱ्याने संपूर्ण देशात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जपानच्या राष्ट्रीय प्रसारक एनएचके (NHK) ने दिलेल्या माहितीनुसार, किनारपट्टीच्या भागांमध्ये समुद्राचे पाणी वेगाने आत शिरण्याची शक्यता आहे.
भूकंप झाल्यानंतर काही मिनिटांतच जपानच्या हवामान विभागाने इवाते प्रांत आणि होक्काइडोच्या काही भागांसाठी त्सुनामीचा इशारा जारी केला. प्रशासनाच्या अंदाजानुसार, समुद्रात ३ मीटर (सुमारे १० फूट) किंवा त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या लाटा उसळू शकतात. त्सुनामीच्या लाटांची ही उंची किनारपट्टीवरील घरांना आणि वस्त्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी पुरेशी आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना इशारा दिला आहे की, त्सुनामी ही केवळ एक लाट नसते, तर तो लाटांचा एक संच असतो जो वारंवार किनाऱ्यावर धडकू शकतो, त्यामुळे पहिली लाट ओसरली तरी सुरक्षित ठिकाण सोडू नये.
भूकंपाचा केंद्रबिंदू आणि त्याची तीव्रता पाहता जपान सरकार अत्यंत सक्रिय झाले आहे. आपत्कालीन सेवांना हाय-अलर्टवर ठेवण्यात आले असून हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. समुद्रकिनारे आणि नद्यांच्या काठी राहणाऱ्या लोकांना तात्काळ उंच डोंगररांगांकडे किंवा सुरक्षित आश्रयस्थानांमध्ये जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. “वेळ कमी आहे, जीव वाचवण्यासाठी तात्काळ स्थलांतर करा,” अशा सूचना स्थानिक प्रशासनाकडून लाऊडस्पीकरद्वारे दिल्या जात आहेत. जपानमधील अनेक रेल्वे सेवा आणि विमान उड्डाणे खबरदारीचा उपाय म्हणून तात्काळ थांबवण्यात आली आहेत.
Earthquake Flash Report – 4/20
An earthquake occurred at around 4:53pm. The following intensities were measured.
[Int. 5+] Aomori Sanpachi-Kamikita
[Int. 5-] Northern Coastal Iwate, Northern Inland Iwate, Southern Inland Iwate, Northern Miyagi
[Int. 4] Eastern Oshima, Central H… pic.twitter.com/TYzP3Vxg3a — NERV (@EN_NERV) April 20, 2026
credit – social media and Twitter
भूकंपामुळे जमिनीला तडे गेले असून, त्सुनामीच्या पाण्यामुळे नद्यांच्या पातळीत अचानक वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे किनारपट्टीपासून दूर असलेल्या सखल भागांतही पुराचे संकट निर्माण होऊ शकते. तसेच, डोंगराळ भागात भूस्खलनाची (Landslides) दाट शक्यता असल्याने तेथील रहिवाशांना विशेष सावधगिरी बाळगण्यास सांगण्यात आले आहे. अद्याप जीवितहानीची कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही, परंतु मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. जपानमधील भारतीयांनाही दूतावासाच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Ans: उत्तर जपानमध्ये आज ७.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला आहे.
Ans: प्रामुख्याने इवाते प्रांत आणि होक्काइडोच्या किनारपट्टी भागांसाठी ३ मीटर उंचीच्या लाटांचा त्सुनामी इशारा देण्यात आला आहे.
Ans: समुद्रकिनारे आणि नद्यांपासून दूर राहून तात्काळ उंचावर असलेल्या सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.