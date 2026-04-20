Kolhapur Crime: 'ऑनलाईन गेमिंग'चा घातक परिणाम; 24 वर्षीय तरुणाने नैराश्यात संपवलं आयुष्य, चिठ्ठीत कारण स्पष्ट

कोल्हापूरच्या हातकणंगले तालुक्यात 24 वर्षीय आदित्य कोळीने ऑनलाईन गेमिंगमध्ये पैसे गमावल्यानंतर नैराश्यात गळफास घेत आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्याने गेमिंगमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा उल्लेख केला.

Updated On: Apr 20, 2026 | 11:37 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २४ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाईन गेमिंगच्या नादात पैसे २४ वर्षीय तरुण पैसे हरला. त्यानंतर आलेल्या नैराश्यातून त्याने गळ्याला दोरी लावत आपले जीवन संपवले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने चिठ्ठी लिहून ठेवली. त्या चिठ्ठीत आत्महत्या करण्याचा कारण स्पष्ट झाला आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आदित्य मिलिंद कोळी (वय २४) असे आहे. त्याने शनिवारी सायंकाळी पावणे पाचच्या सुमारास वरच्या खोलीमध्ये लोखंडी अँगलला गळ्याला दोरी लावत आयुष्याचा शेवट केला. घरातील मंडळी कामावर गेल्यानंतर त्याने हा टोकाचा निर्णय घेतला. त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. या चिट्टीमध्ये ऑनलाईन गेमिंगला बळी पडल्याचं त्याने म्हटलं आहे. या नादात पैसे गमावल्याने हे पाऊल उचलल्याचे नमूद केले आहे.

आदित्यच्या वडिलांचे एक वर्षांपूर्वीच निधन झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी त्याच्यावरती होती. त्याचा चुलत भाऊ भालचंद्र संजय कोळी यांनी शहापूर पोलीस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील कोरोची येथे.

  • Que: आत्महत्येमागचे कारण काय?

    Ans: ऑनलाईन गेमिंगमध्ये पैसे गमावल्याने आलेले नैराश्य.

  • Que: पोलिसांकडे काय पुरावा सापडला?

    Ans: मृत्यूपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी, ज्यात कारण नमूद आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 11:37 AM

