Nagpur Crime: ओडिशातून कारने गांजा तस्करी, भंडारा-नागपूर महामार्गावर चौघांना अटक; ५ किलो माल जप्त

नागपूरच्या पारडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हे शाखा युनिट-५ ने कारवाई करत भंडारा–नागपूर महामार्गावरून 5 किलो गांजा जप्त केला. ओडिशातून आलेली खेप वाहतूक करणाऱ्या 4 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 02:31 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • कापसी बुर्ज गावाजवळ कार थांबवून 5 किलो गांजा जप्त
  • कामठी येथील 4 आरोपी अटकेत, 6.50 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
  • गांजाचा पुरवठादार ‘रविभाई’चा शोध सुरू, NDPS अंतर्गत गुन्हा दाखल
नागपूर: पारडी पोलिस ठाण्यांतर्गत भंडारा-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर कापसी बुर्ज गावाजवळ गुन्हे शाखा युनिट-५ ने छापेमारी करीत ५ किलो गांजा व कारसह सुमारे ६.५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी पोलिसांनी घटनास्थळावरून चार आरोपींना अटक केली. फैजान फिरोज अन्सारी, अहमद खान, मोहम्मद शाहीद आणि फिरदौस खान (सर्व रा. कामठी) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत.

काही तस्कर ओडिशातून गांजाची खेप घेऊन नागपूरकडे येत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. माहितीच्या आधारावर युनिट-५च्या पथकाने भंडारा-नागपूर महामार्गावर संशयित वाहनांवर लक्ष ठेवले. शुक्रवारी पहाटे कापसी बुर्ज गावासमोर सिल्व्हर रंगाच्या ७ सीटर कारला थांबवून झडती घेतली. प्लॅस्टिकच्या पोत्यात एकूण ५ किलो गांजा आढळला. ज्याचे बाजार मूल्य जवळपास १.२५ लाख रुपये आहे. तसेच गांजा ठेवण्यासाठी वापरलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्या, रोकड, ३ मोबाईल आणि तस्करीसाठी वापरलेली कार जप्त केली.

प्राथमिक चौकशीत आरोपींनी सांगितले, त्यांनी हा गांजा ओडिशातील काटाबांजी येथील ‘रविभाई’ नावाच्या तस्कराकडून खरेदी केला होता. या प्रकरणातील मुख्य पुरवठादार ‘रवि भाई’चा शोध घेण्यासाठी पोलिस पथके रवाना केली आहेत. नागपूर शहरात गांजाची विक्री कुठे आणि कोणाला होणार होती, याचा तपास सुरू आहे. पारडी पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: गांजा कुठून आणण्यात आला होता?

    Ans: ओडिशातील काटाबांजी येथील ‘रविभाई’ नावाच्या तस्कराकडून.

  • Que: किती गांजा आणि किती किमतीचा मुद्देमाल जप्त झाला?

    Ans: 5 किलो गांजा व कार, मोबाईल, रोकड असा सुमारे 6.50 लाखांचा मुद्देमाल.

  • Que: पुढील तपास कोण करत आहे?

    Ans: पारडी पोलिस ठाणे व गुन्हे शाखा NDPS कायद्यान्वये पुढील तपास करत आहेत.

Published On: Jan 31, 2026 | 02:30 PM

