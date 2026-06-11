‘३७० ची बिर्याणी’ विवाद नडला! प्रणित मोरे आणि हिमांशूला राष्ट्रीय महिला आयोगाचे समन्स; डीजीपींना कडक कारवाईचे आदेश

National Commission for Women (NCW) has taken suo motu cognizance of widely reported media coverage and viral video footage concerning an incident during a stand-up comedy show held in Gurugram, Haryana, where remarks allegedly glorifying sexual coercion and non-consensual… pic.twitter.com/StKOSo1ax9 — ANI (@ANI) June 11, 2026
आयोगाने प्रणित मोरे आणि हिमांशू जांगरा यांना २२ जून रोजी सायंकाळी ४ वाजता हजर राहण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, NCW च्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी हरियाणाच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) पत्र लिहून एका निश्चित कालमर्यादेत त्वरित आणि कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. आयोगाने सात दिवसांच्या आत सविस्तर ‘केलेल्या कारवाईचा अहवाल’ (ATR) सादर करण्यास सांगितले आहे.
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आयोगाने भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि इतर लागू कायद्यांनुसार एफआयआर (FIR) नोंदवण्याच्या सद्यस्थितीबाबत, यात सहभागी असलेल्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईबाबत, व्हायरल व्हिडिओमधील पुराव्यांची पडताळणी आणि सत्यता तपासण्याबाबत, तसेच या घटनेत आयोजक, कलाकार आणि कार्यक्रमस्थळाचे व्यवस्थापन यांची भूमिका काय होती, याबद्दल माहिती मागवली आहे.
गुरुग्राममध्ये प्रणित मोरेच्या स्टँड-अप कॉमेडी शोदरम्यान, हिमांशू नावाच्या एका व्यक्तीने त्याच्या ‘डेटिंग लाईफ’बद्दल (डेटिंगच्या अनुभवांबद्दल) बोलताना एका घटनेचा उल्लेख केला, ज्यात तो एका महिलेला डेटवर घेऊन गेला होता. त्याने त्या महिलेसाठी बिर्याणीवर ३७० रुपये खर्च केल्याचे सांगितले. त्याने पुढे असेही म्हटले की, पैसे खर्च केल्यामुळे त्याच्या काही अपेक्षा होत्या. त्याने त्या महिलेच्या संमतीशिवाय तिला एका अंधाऱ्या उद्यानात नेल्याची कबुलीही दिली. शोचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हिमांशू आणि प्रणित वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. शोदरम्यान त्या टिप्पणीला मध्येच थांबवणे किंवा त्यावर आक्षेप घेणे प्रणितला योग्य वाटले नाही आणि परिणामी, त्याला लोकांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे.
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