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‘३७० ची बिर्याणी’ विवाद नडला! प्रणित मोरे आणि हिमांशूला राष्ट्रीय महिला आयोगाचे समन्स; डीजीपींना कडक कारवाईचे आदेश

Updated On: Jun 11, 2026 | 08:05 PM IST
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सारांश

'३७० रुपयांची बिर्याणी' या टिप्पणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणावरून वाद निर्माण झाला. राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) आता प्रणित मोरे आणि ती टिप्पणी करणाऱ्या हिमांशू जांगरा यांना नोटीस बजावून आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

'३७० ची बिर्याणी' विवाद नडला! प्रणित मोरे आणि हिमांशूला राष्ट्रीय महिला आयोगाचे समन्स (Photo Credit- X)

'३७० ची बिर्याणी' विवाद नडला! प्रणित मोरे आणि हिमांशूला राष्ट्रीय महिला आयोगाचे समन्स (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘३७० ची बिर्याणी’ विवाद नडला!
  • प्रणित मोरे आणि हिमांशूला राष्ट्रीय महिला आयोगाचे समन्स
  • डीजीपींना कडक कारवाईचे आदेश
Pranit More Controversy: स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे एका शोदरम्यान महिलेबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीमुळे गंभीर अडचणीत सापडला आहे. ‘३७० रुपयांची बिर्याणी’ या टिप्पणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणावरून वाद निर्माण झाला. राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) आता प्रणित मोरे आणि ती टिप्पणी करणाऱ्या हिमांशू जांगरा यांना नोटीस बजावून आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.


आयोगाने प्रणित मोरे आणि हिमांशू जांगरा यांना २२ जून रोजी सायंकाळी ४ वाजता हजर राहण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, NCW च्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी हरियाणाच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) पत्र लिहून एका निश्चित कालमर्यादेत त्वरित आणि कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. आयोगाने सात दिवसांच्या आत सविस्तर ‘केलेल्या कारवाईचा अहवाल’ (ATR) सादर करण्यास सांगितले आहे.

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आयोगाने मागवलेली माहिती

आयोगाने भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि इतर लागू कायद्यांनुसार एफआयआर (FIR) नोंदवण्याच्या सद्यस्थितीबाबत, यात सहभागी असलेल्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईबाबत, व्हायरल व्हिडिओमधील पुराव्यांची पडताळणी आणि सत्यता तपासण्याबाबत, तसेच या घटनेत आयोजक, कलाकार आणि कार्यक्रमस्थळाचे व्यवस्थापन यांची भूमिका काय होती, याबद्दल माहिती मागवली आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

गुरुग्राममध्ये प्रणित मोरेच्या स्टँड-अप कॉमेडी शोदरम्यान, हिमांशू नावाच्या एका व्यक्तीने त्याच्या ‘डेटिंग लाईफ’बद्दल (डेटिंगच्या अनुभवांबद्दल) बोलताना एका घटनेचा उल्लेख केला, ज्यात तो एका महिलेला डेटवर घेऊन गेला होता. त्याने त्या महिलेसाठी बिर्याणीवर ३७० रुपये खर्च केल्याचे सांगितले. त्याने पुढे असेही म्हटले की, पैसे खर्च केल्यामुळे त्याच्या काही अपेक्षा होत्या. त्याने त्या महिलेच्या संमतीशिवाय तिला एका अंधाऱ्या उद्यानात नेल्याची कबुलीही दिली. शोचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हिमांशू आणि प्रणित वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. शोदरम्यान त्या टिप्पणीला मध्येच थांबवणे किंवा त्यावर आक्षेप घेणे प्रणितला योग्य वाटले नाही आणि परिणामी, त्याला लोकांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे.

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Web Title: Article 370 biryani controversy backfires national commission for women summons pranit more and himanshu

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Published On: Jun 11, 2026 | 08:05 PM

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