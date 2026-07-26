Credit Card : क्रेडिट कार्डचा वापर तुफान वाढला! महिन्याभरात 2 लाख कोटींहून अधिक खर्च; ‘हे’ दोन बँक अव्वल स्थानी

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आकडेवारीनुसार, क्रेडिट कार्डचा वापर पूर्वीपेक्षा अधिक वाढत आहे. जूनमध्ये क्रेडिट कार्डांची संख्या १२१.६ दशलक्षवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.३६% वाढ आहे. शिवाय, क्रेडिट कार्डांच्या संख्येत मासिक आधारावर अंदाजे ०.९५% वाढ झाली आहे. जून महिन्यात अनेक बँकांच्या क्रेडिट कार्डवरील खर्चात फरक दिसून आला. काही बँकांमध्ये खर्चात वाढ झाली, तर काहींमध्ये घट झाली. खर्चाच्या बदलत्या पद्धती आणि डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापरामुळे हे घडले आहे. कर्जांशी संबंधित धोके लक्षात घेता, काही खाजगी बँका अजूनही सावधगिरीने पुढे जात आहेत. परिणामी, काही खाजगी बँकांच्या वाढीत घट झाली आहे.
UPI-सक्षम क्रेडिट कार्ड आणि RuPay क्रेडिट कार्डच्या वाढत्या वापरामुळे क्रेडिट कार्डवरील खर्चालाही फायदा झाला आहे. याचा विशेष फायदा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना होत आहे. नवीन क्रेडिट कार्ड देखील सातत्याने जारी केली जात आहेत, ज्यामुळे कार्ड वापरकर्त्यांची संख्या वाढत आहे.
जून महिन्यात नवीन क्रेडिट कार्ड जारी करण्याच्या संख्येतही वाढ झाली. अनेक बँकांनी नवीन कार्ड जारी केली. HDFC बँक, SBI कार्ड्स, ICICI बँक आणि Axis बँकेनेही जूनमध्ये नवीन कार्ड समाविष्ट केली, ज्यामुळे जारी केलेल्या एकूण कार्डांच्या संख्येत आणखी वाढ झाली.
क्रेडिट कार्डचा वाढता वापर वस्तू खरेदी करण्यासाठी आणि पेमेंट करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वाढता स्वीकार दर्शवतो. पण जास्त शुल्क आणि व्याज टाळण्यासाठी क्रेडिट कार्डची शिल्लक रक्कम वेळेवर परत केली पाहिजे.
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