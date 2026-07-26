Sink Cleaning Tips: चिकट आणि घाणेरडा झाला आहे किचन सिंक? ५ रुपयांच्या या घरगुती पदार्थांपासून मिळवा नव्यासारखी चमक

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बेकिंग सोडा
किचन सिंकला साफ करण्यासाठी तुम्ही बेकिंग सोड्याची मदत घेऊ शकता. यासाठी सुरुवातीला सिंकला नाॅर्मल पाण्याने धुवा आणि मग यावर बेकिंग पावडर शिंपडा. साधारण २० मिनिटे ही पावडर सिंकमध्ये तशीच राहू द्या. यानंतर स्क्राॅचच्या मदतीने सिंकला चांगलं घासा आणि मग पाण्याने धुवून काढा. बेकिंग सोडा हट्टी आणि चिकट डाग दूर करण्यास मदत करतो.
व्हिनेगर
किचन सिंकला साफ करण्यासाठी व्हिनेगर देखील उत्तम पर्याय ठरु शकतो. यासाठी सिंकमध्ये आधी व्हिनेगर शिंपडा आणि मग त्यावर व्हिनेगर टाका. यामुळे सिंकमध्ये बुडबुडे तयार होतात आणि जमलेली सर्व घाण दूर करण्यास मदत मिळते. काहीवेळीने स्क्राॅचने घासून तुम्ही सिंकलाा नव्यासारखी चमक मिळवून देऊ शकता.
लिंबू
तुम्हाला माहितीये का? घाणेरड्या किचन सिंकला साफ करण्यासाठी लहानसा लिंबू देखील तुमची मदत करु शकतो. यातील काही खास गुणधर्म क्लिनिंग एजंटसारखे काम करतात. याचा वापर करण्यासाठी सुरुवातीला लिंबाचा रस आणि मीठ सिंकवर शिंपडा. काहीवेळ त्याला तसंच राहू द्या आणि मग स्क्राॅचने रगडून सिंकला स्वच्छ करा.
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मीठ
स्वयंपाकघरात हमखास वापरला जाणारा पदार्थ मीठ देखील सिंक साफ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. यासाठी फार काही नाही तर फक्त मीठाला सिंकमध्ये टाकून पसरवायचे आहे. काहीवेळीने स्क्राॅचने घासल्यास सिंकवरील सर्व घाण निघून गेल्याचे दिसून येईल.