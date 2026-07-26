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Sink Cleaning Tips: चिकट आणि घाणेरडा झाला आहे किचन सिंक? ५ रुपयांच्या या घरगुती पदार्थांपासून मिळवा नव्यासारखी चमक

Updated On: Jul 26, 2026 | 11:26 AM IST
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सारांश

Home Remedies : रोजच्या सततच्या वापरामुळे स्वयंपाकघरातील किचन सिंकवर घाण जमा होत असते. ही घाण बऱ्याचदा सहसा दूर होत नाही, अशावेळी स्वयंपाकघरातील काही पदार्थांचा वापर करुन तुम्ही सिंकवरील हट्टी डाग दूर करु शकता.

Sink Cleaning Tips: चिकट आणि घाणेरडा झाला आहे किचन सिंक? ५ रुपयांच्या या घरगुती पदार्थांपासून मिळवा नव्यासारखी चमक

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • किचन सिंक नियमित स्वच्छ न ठेवल्यास त्यात जंतू, हट्टी डाग आणि दुर्गंधी निर्माण होऊ शकते.
  • काही घरगुती पदार्थांच्या मदतीने सिंकवरील चिकटपणा आणि घाण सहज दूर करता येते.
  • योग्य पद्धतीने साफसफाई केल्यास किचन सिंक पुन्हा स्वच्छ आणि चमकदार दिसू शकते.
किचनमधील प्रत्येक जागेची नीट साफसफाई होणे फार गरजेचे असते. बऱ्याचदा आपण किचन कट्टा, फर्शी यांची साफसफाई नित्यनियमाने् करतो पण किचन सिंककडे अनेकांचे दुर्लक्ष होत असते. रोजची भांडी त्यात जाणारे खरंकट यामुळे किचनचे सिंक खराब, चिकट आणि काळे पडत असते. यावर हट्टी डाग जमा होत असतात. अनेकांना हे ठाऊक नाही पण घाणेरड्या दिसणाऱ्या या किचन सिंकमध्ये भरपूर जंतू असण्याची शक्यता असते. आता किचनमध्येच आपले सर्व अन्नपदार्थ, तयार केलेले जेवण ठेवलेले असते. अशा जागी जर जंतू फिरत असतील तर हे जंतू आपल्या खाण्यात जाण्याचीही शक्यता असते. बऱ्याचदा किचन सिंक साफ न केल्याने त्यात पाणी अडकते आणि काहीदा तर घाण वास देखील येऊ लागतो. तुम्हालाही हा त्रास सतावत असेल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची आहे. आज आपण घरगुती पदार्थ वापरुन किचन सिंकला नव्यासारखे स्वच्छ कसे करु शकतो याविषयी काही सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

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बेकिंग सोडा

किचन सिंकला साफ करण्यासाठी तुम्ही बेकिंग सोड्याची मदत घेऊ शकता. यासाठी सुरुवातीला सिंकला नाॅर्मल पाण्याने धुवा आणि मग यावर बेकिंग पावडर शिंपडा. साधारण २० मिनिटे ही पावडर सिंकमध्ये तशीच राहू द्या. यानंतर स्क्राॅचच्या मदतीने सिंकला चांगलं घासा आणि मग पाण्याने धुवून काढा. बेकिंग सोडा हट्टी आणि चिकट डाग दूर करण्यास मदत करतो.

व्हिनेगर

किचन सिंकला साफ करण्यासाठी व्हिनेगर देखील उत्तम पर्याय ठरु शकतो. यासाठी सिंकमध्ये आधी व्हिनेगर शिंपडा आणि मग त्यावर व्हिनेगर टाका. यामुळे सिंकमध्ये बुडबुडे तयार होतात आणि जमलेली सर्व घाण दूर करण्यास मदत मिळते. काहीवेळीने स्क्राॅचने घासून तुम्ही सिंकलाा नव्यासारखी चमक मिळवून देऊ शकता.

लिंबू

तुम्हाला माहितीये का? घाणेरड्या किचन सिंकला साफ करण्यासाठी लहानसा लिंबू देखील तुमची मदत करु शकतो. यातील काही खास गुणधर्म क्लिनिंग एजंटसारखे काम करतात. याचा वापर करण्यासाठी सुरुवातीला लिंबाचा रस आणि मीठ सिंकवर शिंपडा. काहीवेळ त्याला तसंच राहू द्या आणि मग स्क्राॅचने रगडून सिंकला स्वच्छ करा.

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मीठ

स्वयंपाकघरात हमखास वापरला जाणारा पदार्थ मीठ देखील सिंक साफ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. यासाठी फार काही नाही तर फक्त मीठाला सिंकमध्ये टाकून पसरवायचे आहे. काहीवेळीने स्क्राॅचने घासल्यास सिंकवरील सर्व घाण निघून गेल्याचे दिसून येईल.

 

Web Title: Easy home remedies to clean kitchen sink and remove stubborn stains naturally

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Published On: Jul 26, 2026 | 11:26 AM

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