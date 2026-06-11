Pranit More Controversy: डेड बॉडीच्या Private Parts ची करायचे थट्टा, प्रणित मोरेच्या शोमध्ये महिला डॉक्टरचे धक्कादायक वक्तव्य

‘बिग बॉस १९’ मध्ये दिसलेला स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे सध्या त्याच्या शोमधील एका व्हिडिओ क्लिपमुळे चर्चेत आहे. या व्हिडिओमध्ये, २३ वर्षीय हिमांशू त्याच्या लाईव्ह शो दरम्यान, बिर्याणीवर ३७० रुपये खर्च केल्याबद्दल एका मुलीकडून पैसे उकळण्याबद्दल भाष्य केले आहे, ज्यामुळे मोठा गदारोळ झाला आहे. सोशल मीडिया आणि इंडस्ट्रीमधील लोकांसह अनेकजण या वक्तव्यावर आणि अशा प्रकारच्या आशयाच्या प्रसारावर आपला संताप व्यक्त करत आहेत. आता, लोकांना प्रणीतच्या शोमधील आणखी एक व्हिडिओ सापडला आहे, ज्यामध्ये एक महिला डॉक्टर मृतदेहाच्या खाजगी अवयवांबद्दल विनोद करताना दिसत आहे. लोक विचारत आहेत की, या महिलेच्या वक्तव्यामुळे कोणताही गदारोळ का झाला नाही? फक्त ती मुलगी आणि सुंदर आहे म्हणून का?
कंटेंटवरून सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. लोक आधीच ₹३७० च्या बिर्याणीच्या मुद्द्यावरून गोंधळात होते, आणि आता प्रणीतच्या शोमधून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये, प्रणीत एका तरुण महिला डॉक्टरला मेडिकल रूमच्या तपशिलांबद्दल विचारताना दिसत आहे.
या व्हिडिओमध्ये, एक महिला डॉक्टर एका पुरुषाच्या मृतदेहाबद्दल म्हणत आहे, ‘मग पोट कापा, कवटी कापा आणि शेवटी जे काही प्रजनन अवयव असेल ते कापा.’ यावर प्रणीत विचारतो- ‘तुम्ही खऱ्या डॉक्टर आहात की कसाई? तिथे काही विनोद करतात की सगळेच गंभीर असतात?’ यावर ती म्हणते, ‘ते विनोदही करतात, अवयवाच्या आकारावर वगैरे.’ हे ऐकून प्रणीतला आश्चर्य वाटते आणि तो म्हणतो, ‘काय? तुम्ही लोक हे सगळं बोलता? त्या बिचाऱ्या काकांनी एका उदात्त कार्यासाठी आपलं शरीर दान केलं आहे.’ प्रणीत म्हणतो- ‘आता आपण दान कसं करणार, सगळ्यांना वाटेल की मी हे करू शकत नाही.’
Dawood Ibrahim: दाऊद इब्राहिमची ‘व्हीआयपी ट्रीटमेंट, कपूर घराण्यातील ‘या’ अभिनेत्याला दिली होती ‘खुली ऑफर’! समोर आला जुना किस्सा
आता, या नवीन व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. एका व्यक्तीने म्हटले, “सर्वात आधी, या मूर्ख प्रणितवर बंदी घातली पाहिजे. किती वाईट कॉमेडियन आहे तो. भावा, फक्त कॉमेडी कर, वाद निर्माण करण्यासाठी क्राउडफंडिंगचा वापर का करत आहेस?” दुसऱ्याने म्हटले, “महिला अशी असभ्य विधाने करूनही सुटतात कारण पुरुषांची पुढची पिढी ही मानवजातीच्या सुरुवातीपासूनची सर्वात वाईट पिढी आहे.” आणखी एकाने म्हटले, “मला वाटते की या सर्व वादांसाठी कॉमेडियन प्रणित मोरेला जबाबदार धरले पाहिजे. त्याच्या टीमला व्हिडिओमध्ये काय आहे हे आधीच माहीत आहे, तरीही क्लिप्स सार्वजनिक होतात, व्हायरल होतात आणि अशा प्रकारे तो पैसे कमवत आहे.”
This female doctor said that she and her friends joke about the dick sizes of male dead bodies. Imagine the outrage if a male doctor made the same joke about a dead woman’s vagina. He would be fired and called a rapist. But girls can do this and face no punishment. Why? pic.twitter.com/lohaZZVqgu — ︎ ︎venom (@venom1s) June 10, 2026
Apurva Nemlekar : 370 रुपये बिर्याणी प्रकरणावरून तापली अभिनेत्री! प्रणितवर साधला निशाणा? म्हणाली ‘अशा टॉक्सिक लोकांना स्टार…’
त्या व्हिडिओबद्दल संताप व्यक्त करत आणखी एकाने म्हटले, “ते किती किळसवाणे लोक आहेत! प्रत्येक व्यासपीठावर त्यांचा अपमान व्हायलाच हवा. पुरुष इतके किळसवाणे असतात की ते फक्त हसून पुढे जातात. जेव्हा पुरुष हे मुद्दे रस्त्यावर आणायला लागतील, तेव्हाच त्यांच्यासारखे लोक असा मूर्खपणा बोलण्यापूर्वी दोनदा विचार करतील.” आणखी एकाने संताप व्यक्त करत म्हटले, “कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबाने अंत्यसंस्कार करण्याऐवजी तुमचा मृतदेह वैद्यकीय संशोधनासाठी दान केला आहे, आणि मग तुम्हाला कळते की अशी एक डॉक्टर तिच्या मैत्रिणींसोबत तुमच्या मृतदेहाबद्दल विनोद करत आहे. मृतांबद्दल आदर? शून्य. स्त्रियांना दिलेला विशेषाधिकार? कमालीचा. किळसवाणा दुटप्पीपणा.”