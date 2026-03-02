Bigg Boss Marathi 6: Get Lost! घरात Entry घेताच रेवा घेणार रुचिताशी पंगा, घरात पुढे काय घडणार? पाहा प्रोमो

बिग बॉस मराठीचा सहावा सिझन सध्या चांगलाच गाजत आहे. घरात रोज नवनवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या भाऊच्या धक्क्यावर बिग बॉसच्या घरातून रोशन भजनकर बाहेर पडला. रोशनच्या एक्झिटनंतर घरात एक जबरदस्ट ट्विस्ट आला आहे. कारण बिग बॉसच्या घरात तीन सदस्यांची वाइल्ड कार्ड एन्ट्री झाली आहे. त्यामुळे बिग बॉसच्या घरातील सदस्यांना या सिझनचा सर्वांत मोठा धक्का मिळाला आहे. या स्पर्धकांची नावं आहेत रेवा कौरासे, संकेत पाठक, संस्कृती साळुंके. या तिघांच्या एन्ट्रीनंतर बिग बॉस मराठीच्या घरात नवीन काय ट्विस्ट येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
नुकताच कलर्स मराठीने नवीन प्रोमो शेअर केला आहे. पहिल्याच दिवशी रूचिता आणि रेवाचा वाद झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. बिग बॉसच्या घरात रूचिताचे पहिल्या दिवसापासून प्रत्येकाशी वाद झाले आहेत. रूचिता प्रचंड मोठमोठ्याने ओरडते असं बऱ्याच सदस्यांचं म्हणणं आहे. वाइल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून आलेल्या रेवाने सुद्धा यावरूनच रूचिताला खडेबोल सुनावले आहे.
प्रोमोमध्ये दिसत आहे, रेवा तिला म्हणाली, ” रूचिताचा आवाज अजून ऐकायचा नाहीये असं झालंय…” यावर रूचिता तिला उत्तर देत म्हणाली, ” मी तुला विचारलंच नाहेय… आली मोठी शहाणी” पुढे रेवा तिला पुन्हा म्हणाली, ” तुम्हाला काय वाटतंय हे सगळं करून तू छान दिसतेस?”
“मी छान दिसते, वाईट दिसते मला या सगळ्याचं काहीही देणंघेणं नाहीये. डोन्ट टच मी…Get Lost!” असं थेट रुचिताने तिला सांगितलं.
या प्रोमोवर प्रेक्षकांकडून जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी रुचिताच्या खेळाचं कौतुक करत कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.ती रुचिता आहे नेहमी भाऊच्या धक्क्यावर सॉरी बोलून मोकळी होते”, “किती वाइल्ड कार्ड आणा ती रुचिता सर्वांना पुरुन उरेल”, “रेवाला सपोर्ट तू भिड रुचिताला” अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत.