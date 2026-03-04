Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
१०० कोटींचा ‘बादशाह’! प्रभासने पुन्हा एकदा मोडले सगळे रेकॉर्ड; ‘फौजी’ ते ‘स्पिरिट’सह बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज एन्ट्री

प्रभासच्या नावावर आधीच १०० कोटींची मोठी कमाई करणारे सहा चित्रपट आहेत. आणि आता अशातच अभिनेत्याने आणखी एक रेकॉर्ड बनवला आहे. अभिनेता आता या बातमीमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:29 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • १०० कोटींचा ‘बादशाह’ साऊथ स्टार प्रभास
  • ‘फौजी’ ते ‘स्पिरिट’सह बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ
  • प्रभास साऊथचा सुप्रसिद्ध अभिनेता
कल्पना करा असा सुपरस्टार ज्याचे फक्त नावच पहिल्या दिवशी थिएटर भरू शकते आणि बाहुबली २: द कन्क्लुजन सारख्या महाकाव्य लढायांचे रेकॉर्ड मोडू शकते. ही निर्विवाद पॅन-इंडिया सुपरस्टार प्रभासची ताकद आहे, ज्याचे चित्रपट फक्त रिलीज होत नाहीत तर ते धमाकेदार पदार्पण करतात. या अभिनेत्याकडे आधीच १०० कोटींची कमाई करणारे सहा मोठे ओपनर चित्रपट आहेत. बाहुबली २: द कन्क्लुजन, साहो, आदिपुरुष, सालार: पार्ट १: सीझफायर, कल्की २८९८ एडी आणि द राजा साब असे चित्रपट अभिनेत्याने आधीच दिले आहेत. या चित्रपटांसह, अभिनेत्याने बॉक्स ऑफिस स्टारडमची पुन्हा हवा निर्माण केली आहे. आता, त्याचे आगामी चित्रपट ही प्रतिष्ठा आणखी मजबूत करण्याचे आश्वासन देणारी आहे. १०० कोटींची ओपनिंग जवळजवळ निश्चित आहे, जे त्याचे सुपरस्टारडम स्पष्टपणे दर्शवते.

Boong: बाफ्टा जिंकलेला पहिला भारतीय चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित; ‘या’ दिवशी होणार सिनेगृहात प्रदर्शित

विविध भाषांमध्ये आणि परदेशातील बाजारपेठांमध्ये पसरलेल्या त्यांच्या चाहत्यांसह, त्यांच्या चित्रपटांना सातत्याने जबरदस्त ओपनिंग मिळते. त्यांचे चार आगामी मोठे चित्रपट – फौजी, स्पिरिट, कल्की २८९८ एडी – भाग २ आणि सालार २ – हे भारतीय बॉक्स ऑफिसवर संभाव्य मेगा-ओपनर म्हणून ओळखले जात आहेत, ज्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह आणि खरी आतुरता निर्माण झाली आहे.

‘फौजी’ हा चित्रपट प्रभास आणि दिग्दर्शक हनु राघवपुडी यांच्यातील पहिलाच चित्रपट आहे, तरीही त्याबद्दलची उत्सुकता प्रचंड आहे. सोशल मीडियावर प्रभासच्या लूकची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या कमेंट्स आणि पोस्ट्सचा वर्षाव होत आहे आणि चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. स्पिरिट आणि प्रभास दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांच्यात आहेत आणि या शक्तिशाली सहकार्यामुळे काय होईल हे पाहण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुक आहे. हिंदी आणि दक्षिण भारतीय बाजारपेठेत जोरदार चर्चा असल्याने, हा चित्रपट १०० कोटी रुपयांची मोठी ओपनिंग करेल अशी अपेक्षा आहे.

घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलपती विजयचा मोठा निर्णय; पत्नी संगीताला २५० कोटींची पोटगी देण्याची ऑफर?

‘कल्की २८९८ एडी’ आणि ‘सलार: भाग १ – युद्धबंदी’ हे दोन्ही चित्रपट प्रचंड यशस्वी झाले, पहिल्याच दिवशी चित्रपटाला देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्याच्या सिक्वेलनेही प्रचंड उत्साह निर्माण केला आहे, ज्यामुळे पहिल्याच दिवशी १०० कोटी (किंवा त्याहून अधिक) ची ओपनिंग पूर्णपणे शक्य झाली आहे. या सर्व आगामी चित्रपटांनी 100 कोटींच्या ओपनिंगसह बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे, प्रभास भारतीय सिनेसृष्टीतील ओपनिंगचा बादशाह म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करेल आणि पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवेल की तो खऱ्या अर्थाने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या सुपरस्टारपैकी एक आहे.

 

 

Published On: Mar 04, 2026 | 03:29 PM

