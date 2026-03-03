“हे अनाथआश्रम नाही..”, राखीने खडे बोल सुनावलं, सदस्यांच्या डोक्यावर बाटल्या फोडत ‘या’ स्पर्धकांना केलं नॉमिनेट, म्हणाली…

बिग बॉसच्या घरात सध्या नवीन ट्विस्ट येत आहे. रोशन भजनकर नुकताच घराबाहेर पडला. रोशनच्या एक्झिटनंतर घरात एक जबरदस्ट ट्विस्ट आला आहे. कारण बिग बॉसच्या घरात तीन सदस्यांची वाइल्ड कार्ड एन्ट्री झाली आहे. त्यामुळे बिग बॉसच्या घरातील सदस्यांना या सिझनचा सर्वांत मोठा धक्का मिळाला आहे. या स्पर्धकांची नावं आहेत रेवा कौरासे, संकेत पाठक, संस्कृती साळुंके. या तिघांच्या एन्ट्रीनंतर रोज बिग बॉस मराठीच्या घरात नवीन काय ट्विस्ट येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
नुकताच कलर्स मराठीने नवीन प्रोमो शेअर केला आहे. आता नवीन आठवड्यातील नॉमिनेशन टास्कने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. घरात होणार्या नॉमिनेशन टास्कमध्ये स्पर्धकांमध्ये वाद होताना दिसत असतात. आता समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये राखी कोणत्या दोन स्पर्धकांना नॉमिनेट करत आहेत, हे पाहायला मिळत आहे. यामध्ये दिसत आहे राखी या स्पर्धकांना चांगलच सुनावत आहे.
या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळते की राखी तन्वीला म्हणते, ”मी तुला नॉमिनेट करत आहे. गेल्या आठवड्यात एकदम इमोशनल कार्ड खेळत होतीस. का?” त्यानंतर तन्वी भावुक होते. ती रडताना दिसते.
तर पुढे राखी दीपालीला नॉमिनेट करते आणि तिला म्हणते, ”हे अनाथआश्रम नाही. आपण गुडबुक्समध्ये का राहता? हे बिग बॉसचं घर आहे, इथे स्वत:चं कॅरेक्टर लपवू नका.” शेवटी टास्कनुसार तन्वी आणि दीपालीने हेल्मेट घातले असून राखी त्यावर बाटल्या फोडताना दिसत आहे.
या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. कमेंट्स करत नेटकऱ्यांनी राखीचे कौतुक केले आहे. एकाने लिहिले, “राखीच खरा गेम खेळते”,एकाने लिहिले, “राखी एक नंबर खेळत आहे. राखी रॉकस्टार आहे”, दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने लिहिले, “राखी, बरोबर आहे”, एकाने लिहिले, “खूप छान राखी”, एकाने लिहिले, “तन्वी खूप छान आहे. सगळे तिच्यावर जळतात”, दुसऱ्या एकाने लिहिले, “पहिल्यापासून तन्वी छान खेळते. एकटीच खेळते. मागून येणारे जास्त उड्या मारतात”, अशा अनेक कमेंट्स या प्रोमोवर येत आहेत.
