Bigg Boss Marathi Season 6: मी फ्राईड राईज तू ट्रिपल शेजवान मंचूरियन ग्रेव्ही! तन्वी-आयुषचे ते संभाषण चर्चेत

‘बिग बॉस मराठी सीजन ६’मध्ये यंदाच्या आठवड्यात एकमेकांशी वाद घालणारे स्पर्धक जोडीत आले असून, त्यामुळे घरातील समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 05:23 PM
‘बिग बॉस मराठी सीजन ६’ दररोज नव्यानव्या वळणावर वळण घेत आहे. आधीच्या दोन आठवड्यात एकमेकांशी कसून भांडलेले स्पर्धक आता एकमेकांची जोडी झाले आहेत. बिग बॉसने यंदाच्या आठवड्यात कदाचित एकमेकांशी कसून भांडणाऱ्या स्पर्धकांना एकत्र करत त्यांच्यातील वाद वाढतो का मिटतो? तसेच ते एकमेकांसोबत कसे राहतात? हे गोष्ट पाहण्यासाठी हा डाव केला असावा. पण प्रेक्षकांना मात्र हा खेळ पाहण्यात फार मज्जा येत असल्याच्या प्रतिक्रियांवरून कळत आहे.

‘धनुष माझ्या भावासारखा आहे…’, लग्नाच्या अफवांदरम्यान मृणालचे चकीत करणारे विधान; नेमकं सत्य काय? घ्या जाणून

दरम्यान, कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या आजच्या प्रोमोमध्ये आयुष आणि तन्वीचे संभाषण शेअर करण्यात आले आहे. ही संपूर्ण चर्चा चर्चेत आली आहे. आयुषने स्वतःला ब्लॅड तर तन्वीला स्पायसी संबोधले आहे.

आयुष आणि तन्वीमध्ये रंगलेले संपूर्ण संभाषण पुढीलप्रमाणे:

तन्वी : “मी या बाबतीत खूप इमोशनल फुल आहे. मी जशी आहे, तसंच मी समोरच्याकडूनही एक्सपेक्ट करते. हे मला खूप लोकांनी समजावूनही सांगितलंय.”

आयुष : “पण प्रत्येक जण वेगळा आहे. आपण दोघंही एक्सट्रेमलै opposite आहोत. तू माझ्याकडून कमी अपेक्षा ठेव.

तन्वी : मी तुला हेच करू शकत नाही.”

आयुष : “मी सामान्यतः एक ‘ब्लँड’ माणूस आहे. आणि तू एक ‘स्पायसी डिश’ आहेस, ज्यात खूप फ्लेवर्स आहेत. मी तसा नाहीये. मी म्हणजे ‘व्हेज फ्राईड राइस’ आहे आणि तू ‘ट्रिपल शेजवान मंचूरियन ग्रेव्ही’ आहेस, ज्यावर ऑम्लेट आहे!”

महात्मा फुले–सावित्रीबाईंच्या क्रांतीचा वारसा मोठ्या पडद्यावर; ‘भिडेवाडा’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित 

हे ऐकून तन्वी गालातल्या गालातच हसली आहे. गेल्या नॉमिनेशन टास्कमध्ये तन्वीने आयुषवर आरोप केले होते की जेव्हा माझ्याविषयी कुणी वाईट बोलत असेल तर तेव्हा तू त्यांना विरोध केला पाहिजे. दरम्यान, दोघांमध्ये पुन्हा हसीखेळीचे वातावरण तयार झाले आहे. दोघांमध्ये झालेलीही चर्चा प्रेक्षकांमध्येही चर्चेचे कारण ठरत आहे. दोघांची ही जोडी पुढे काय-काय कमाल करेल? हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.

Published On: Feb 04, 2026 | 05:23 PM

