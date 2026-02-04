Bigg Boss Marathi 6: ”अंगावर चढू नकोस…”, बिग बॉसच्या घरात ठिणग्या पेटल्या; दिपाली आणि रुचितामध्ये जोरदार राडा

कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘बिग बॉस मराठी’ 6 आता खऱ्या अर्थाने रंगात आला आहे. घरात सुरुवातीला दिसणारी सलोखा आणि संयमाची पातळी आता हळूहळू संपुष्टात येत असून, सदस्यांमधील दडलेले मतभेद उघडपणे समोर येऊ लागले आहेत. छोट्या-छोट्या कारणांवरून सुरू होणारे वाद आता थेट संघर्षात बदलताना दिसत आहेत. काही दिवसांपासून घरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, सदस्यांमधील वादाचे गोळे एकामागोमाग एक फुटू लागले आहेत. यामुळे प्रेक्षकांमध्येही उत्सुकता वाढली असून, पुढील एपिसोड्समध्ये आणखी काय घडणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये दिपाली आणि रुचिता यांच्यात प्रचंड मोठा वाद झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. एका विधानावरून सुरू झालेला हा संवाद इतका विकोपाला गेला की संपूर्ण घर हादरून गेलं.
वादाचे नेमके कारण काय?
प्रोमोमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे, दिपालीने रुचिताबद्दल काहीतरी विधान केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावर दिपालीचे म्हणणे आहे, “मी तुझ्यावर बोललेली नाहीये, मी नव्हती ती!” तर दुसरीकडे रुचिता देखील मागे न हटता दिपालीला सडेतोड उत्तर देत आहे. या दोघींमधील शाब्दिक युद्ध आता कुठंवर पोहचणार हे बघूया आजच्या भागात.
घरात हाय-व्होल्टेज ड्रामा…
या भांडणामुळे घरातील इतर सदस्यही अवाक झाले असून, त्यांना नक्की कोणाची बाजू घ्यावी हे कळेनासे झाले आहे. बिग बॉसच्या घरात दररोज नवीन समीकरणं बदलत असताना, दिपाली आणि रुचिता यांच्यातील हा नवा वाद घराचे वातावरण नक्कीच बदलून टाकणार आहे.
दीपाली आणि रुचिता यांच्यातील संवाद :
रुचिता : हिने असं स्टेटमेंट सगळ्यांना सांगितलं की रुचिता तू RB ला touch केलं’.
दीपाली : मी तुझ्यावर बोललेली नाहीये! मी नव्हते ती! मी नव्हते ती! मी नव्हते ती!
रुचिता : अंगावर चढू नकोस …
दीपाली : तू बोट खाली कर … एक मरेन
रुचिता : हा चल मार!
या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. एकाने लिहिले, ”लय गाढव आहे यार रुचिता. बिग बॉस बघनच बंद करतो आम्ही”, दुसऱ्याने लिहिले,” नम्र विनंती बिग बॉस कृपया रुचिता ला बहेर काडा” प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी संताप व्यक्त केला असून रूचिराला घराबाहेर काढण्याची मागणी केली आहे.
