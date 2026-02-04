जुन्या निरागसतेची आठवण! महाकुंभ वाली मोनालिसाचा नवीन लुक रिलीज, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली

महाकुंभ २०२५ मध्ये, कोट्यवधी भाविकांच्या गर्दीत, मोनालिसा नावाची एक सामान्य मुलगी अचानक चर्चेचा केंद्र बनली. माळा विकताना तिच्या साधेपणाने आणि सौंदर्याने लोकांचे लक्ष वेधले आणि काही वेळातच तिचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. कॅमेरे आणि रीलमध्ये उभे राहून, मोनालिसाच्या आयुष्याने येथून एक नवीन वळण घेतले. महाकुंभादरम्यान, चित्रपट निर्माते सनोज मिश्रा यांनी मोनालिसाला पाहिले. तिच्या साधेपणाने आणि निरागसतेने दिग्दर्शकाला इतके प्रभावित केले की त्यांनी मोनालिसाला त्यांच्या चित्रपटात घेण्याचा निर्णय घेतला. येथून, मोनालिसाचा मेळ्यापासून चित्रपटांच्या जगापर्यंतचा प्रवास सुरू झाला.
मोनालिसाने तिच्या पहिल्या मोठ्या चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण केले आहे, “द डायरी ऑफ मणिपूर”. या चित्रपटात ती राजकुमार रावचा भाऊ अभिनेता अमित रावसोबत दिसणार आहे. चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतर मोनालिसाचा आत्मविश्वास स्पष्टपणे दिसून येतो. महाकुंभानंतर जवळजवळ एक वर्षानंतर, मोनालिसा पुन्हा एकदा प्रयागराजला परतत आहे. यावेळी, ती माघ मेळ्यात माळा विकण्यासाठी नाही तर एक उदयोन्मुख बॉलिवूड अभिनेत्री म्हणून येणार आहे. हे पुनरागमन तिच्यासाठी भावनिक आणि ऐतिहासिक दोन्ही आहे.
“गांधीगिरी” आणि “शशांक” सारख्या चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध असलेले सनोज मिश्रा आता त्यांच्या संपूर्ण टीमसह माघ मेळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण केल्यानंतर, टीम गंगा मातेचे आशीर्वाद घेण्यासाठी प्रयागराजला जाईल, ज्यामुळे या प्रवासाला आध्यात्मिक पूर्णता मिळेल. दिग्दर्शकाच्या मते, “द डायरी ऑफ मणिपूर” चे चित्रीकरण अनेक टप्प्यात पूर्ण झाले. पहिले वेळापत्रक उत्तर प्रदेशातील इटावा येथे चित्रित करण्यात आले, त्यानंतर टीम मणिपूरला गेली, जिथे विविध ठिकाणी महत्त्वाचे दृश्य चित्रित करण्यात आले. त्यानंतर नेपाळमध्ये एक वेळापत्रक तयार करण्यात आले आणि चित्रपटाचा मोठा भाग देहरादूनमध्ये चित्रित करण्यात आला. चित्रपटाचे चित्रीकरण गेल्या आठवड्यात पूर्ण झाले.
सनोज मिश्रा म्हणाले की जेव्हा त्यांनी मोनालिसाला जत्रेत पाहिले तेव्हा त्यांना हे आवडले नाही की लोक फक्त रील आणि सेल्फीसाठी तिला त्रास देत आहेत. मोनालिसा मध्य प्रदेशातील महेश्वर भागातील बंजारा समुदायातून येते आणि तिचा स्वभाव खूप साधा आहे. ही साधेपणा तिला चित्रपटातील मुख्य भूमिकेसाठी परिपूर्ण बनवते. चित्रपटात काम करण्यापूर्वी मोनालिसाने विशेष प्रशिक्षण घेतले. तिला प्रथम इंदूर आणि नंतर मुंबईत पाठवण्यात आले, जिथे तिने अभिनय, देहबोली आणि कॅमेऱ्यासमोर काम करणे शिकले. सुरुवातीला मोनालिसा अशिक्षित होती आणि तिला स्वतःचे नाव कसे लिहायचे हे देखील माहित नव्हते, परंतु कठोर परिश्रमाने तिने अनेक नवीन गोष्टी शिकल्या.
