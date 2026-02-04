Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • The New Look Of Mahakumbh Wali Monalisa Is Out Sparking Excitement Among Fans

जुन्या निरागसतेची आठवण! महाकुंभ वाली मोनालिसाचा नवीन लुक रिलीज, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली

मोनालिसाने तिच्या पहिल्या मोठ्या चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण केले आहे, "द डायरी ऑफ मणिपूर". या चित्रपटात ती राजकुमार रावचा भाऊ अभिनेता अमित रावसोबत दिसणार आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 05:10 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

महाकुंभ २०२५ मध्ये, कोट्यवधी भाविकांच्या गर्दीत, मोनालिसा नावाची एक सामान्य मुलगी अचानक चर्चेचा केंद्र बनली. माळा विकताना तिच्या साधेपणाने आणि सौंदर्याने लोकांचे लक्ष वेधले आणि काही वेळातच तिचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. कॅमेरे आणि रीलमध्ये उभे राहून, मोनालिसाच्या आयुष्याने येथून एक नवीन वळण घेतले. महाकुंभादरम्यान, चित्रपट निर्माते सनोज मिश्रा यांनी मोनालिसाला पाहिले. तिच्या साधेपणाने आणि निरागसतेने दिग्दर्शकाला इतके प्रभावित केले की त्यांनी मोनालिसाला त्यांच्या चित्रपटात घेण्याचा निर्णय घेतला. येथून, मोनालिसाचा मेळ्यापासून चित्रपटांच्या जगापर्यंतचा प्रवास सुरू झाला.

मोनालिसाने तिच्या पहिल्या मोठ्या चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण केले आहे, “द डायरी ऑफ मणिपूर”. या चित्रपटात ती राजकुमार रावचा भाऊ अभिनेता अमित रावसोबत दिसणार आहे. चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतर मोनालिसाचा आत्मविश्वास स्पष्टपणे दिसून येतो. महाकुंभानंतर जवळजवळ एक वर्षानंतर, मोनालिसा पुन्हा एकदा प्रयागराजला परतत आहे. यावेळी, ती माघ मेळ्यात माळा विकण्यासाठी नाही तर एक उदयोन्मुख बॉलिवूड अभिनेत्री म्हणून येणार आहे. हे पुनरागमन तिच्यासाठी भावनिक आणि ऐतिहासिक दोन्ही आहे.

“गांधीगिरी” आणि “शशांक” सारख्या चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध असलेले सनोज मिश्रा आता त्यांच्या संपूर्ण टीमसह माघ मेळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण केल्यानंतर, टीम गंगा मातेचे आशीर्वाद घेण्यासाठी प्रयागराजला जाईल, ज्यामुळे या प्रवासाला आध्यात्मिक पूर्णता मिळेल. दिग्दर्शकाच्या मते, “द डायरी ऑफ मणिपूर” चे चित्रीकरण अनेक टप्प्यात पूर्ण झाले. पहिले वेळापत्रक उत्तर प्रदेशातील इटावा येथे चित्रित करण्यात आले, त्यानंतर टीम मणिपूरला गेली, जिथे विविध ठिकाणी महत्त्वाचे दृश्य चित्रित करण्यात आले. त्यानंतर नेपाळमध्ये एक वेळापत्रक तयार करण्यात आले आणि चित्रपटाचा मोठा भाग देहरादूनमध्ये चित्रित करण्यात आला. चित्रपटाचे चित्रीकरण गेल्या आठवड्यात पूर्ण झाले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sanoj Mishra (@sanojmishra)


‘धनुष माझ्या भावासारखा आहे…’, लग्नाच्या अफवांदरम्यान मृणालचे चकीत करणारे विधान; नेमकं सत्य काय? घ्या जाणून

सनोज मिश्रा म्हणाले की जेव्हा त्यांनी मोनालिसाला जत्रेत पाहिले तेव्हा त्यांना हे आवडले नाही की लोक फक्त रील आणि सेल्फीसाठी तिला त्रास देत आहेत. मोनालिसा मध्य प्रदेशातील महेश्वर भागातील बंजारा समुदायातून येते आणि तिचा स्वभाव खूप साधा आहे. ही साधेपणा तिला चित्रपटातील मुख्य भूमिकेसाठी परिपूर्ण बनवते. चित्रपटात काम करण्यापूर्वी मोनालिसाने विशेष प्रशिक्षण घेतले. तिला प्रथम इंदूर आणि नंतर मुंबईत पाठवण्यात आले, जिथे तिने अभिनय, देहबोली आणि कॅमेऱ्यासमोर काम करणे शिकले. सुरुवातीला मोनालिसा अशिक्षित होती आणि तिला स्वतःचे नाव कसे लिहायचे हे देखील माहित नव्हते, परंतु कठोर परिश्रमाने तिने अनेक नवीन गोष्टी शिकल्या.

‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा

Web Title: The new look of mahakumbh wali monalisa is out sparking excitement among fans

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा
1

‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा

Bigg Boss Marathi 6: ”अंगावर चढू नकोस…”, बिग बॉसच्या घरात ठिणग्या पेटल्या; दिपाली आणि रुचितामध्ये जोरदार राडा
2

Bigg Boss Marathi 6: ”अंगावर चढू नकोस…”, बिग बॉसच्या घरात ठिणग्या पेटल्या; दिपाली आणि रुचितामध्ये जोरदार राडा

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!
3

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!

”लग्नाला १४ वर्षे पूर्ण, हा वनवास कधीच…”, रितेशने दिल्या हटके शुभेच्छा, जिनिलीयाने शेअर केले खास फोटो
4

”लग्नाला १४ वर्षे पूर्ण, हा वनवास कधीच…”, रितेशने दिल्या हटके शुभेच्छा, जिनिलीयाने शेअर केले खास फोटो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जुन्या निरागसतेची आठवण! महाकुंभ वाली मोनालिसाचा नवीन लुक रिलीज, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली

जुन्या निरागसतेची आठवण! महाकुंभ वाली मोनालिसाचा नवीन लुक रिलीज, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली

Feb 04, 2026 | 05:10 PM
Shaktipeeth Express News: वाळव्यातील एक इंच जमीनही देणार नाही; शक्तीपीठ विरोधी शेती बचाव संघर्ष समितीचा इशारा

Shaktipeeth Express News: वाळव्यातील एक इंच जमीनही देणार नाही; शक्तीपीठ विरोधी शेती बचाव संघर्ष समितीचा इशारा

Feb 04, 2026 | 05:07 PM
कर्करोगाविरुद्ध ‘लढा’; जनजागृती आणि आधुनिक उपचारांमुळे रुग्ण होताहेत ‘फायटर’!

कर्करोगाविरुद्ध ‘लढा’; जनजागृती आणि आधुनिक उपचारांमुळे रुग्ण होताहेत ‘फायटर’!

Feb 04, 2026 | 04:58 PM
22 तास अन्न, पाण्याशिवाय…! Mumbai-Pune Express वे ठप्प अन् सरकार गप्प; सर्व एसटी बस रद्द

22 तास अन्न, पाण्याशिवाय…! Mumbai-Pune Express वे ठप्प अन् सरकार गप्प; सर्व एसटी बस रद्द

Feb 04, 2026 | 04:57 PM
Congress AI Video : ही भित्र्या माणसाची लक्षणे…! कॉंग्रेसच्या चीन घुसखोरीच्या AI व्हिडिओने केले पंतप्रधानांना लक्ष्य

Congress AI Video : ही भित्र्या माणसाची लक्षणे…! कॉंग्रेसच्या चीन घुसखोरीच्या AI व्हिडिओने केले पंतप्रधानांना लक्ष्य

Feb 04, 2026 | 04:54 PM
Electricity Supply : महाराष्ट्रातील 16,981 ऑफीसमध्ये 24 तास वीजपुरवठा राहणार बंद , काय आहे नेमकं कारण?

Electricity Supply : महाराष्ट्रातील 16,981 ऑफीसमध्ये 24 तास वीजपुरवठा राहणार बंद , काय आहे नेमकं कारण?

Feb 04, 2026 | 04:54 PM
IND vs AFG, U19 WC 2026 : हरारेमध्ये अफगाणिस्तानचा भारतासमोर 311 धावांचा डोंगर! फैसल-नियाझाई जोडीची शतके 

IND vs AFG, U19 WC 2026 : हरारेमध्ये अफगाणिस्तानचा भारतासमोर 311 धावांचा डोंगर! फैसल-नियाझाई जोडीची शतके 

Feb 04, 2026 | 04:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM