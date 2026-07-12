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Kashmira Kulkarni : माऊलीच्या रंगात रंगली ‘Carry On Maratha फेम कश्मिरा’! वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी राहिली तत्पर

Updated On: Jul 12, 2026 | 08:00 PM IST
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सारांश

कॅरी ऑन मराठा फेम अभिनेत्री कश्मिरा कुलकर्णी आषाढी वारीत सहभागी होत वारकऱ्यांच्या सेवेत रमल्याचे पाहायला मिळत आहे. वैद्यकीय पोशाख परिधान करून त्या आपल्या टीमसह वारकऱ्यांना वैद्यकीय मदत, अन्न आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देत आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री कश्मिरा कुलकर्णीदेखील हरिभक्तांच्या सेवेत विसावली आहे.
  • अनेक पोस्टमध्ये स्वतः कश्मिरा वारकऱ्यांच्या पायाला मलम लावणे किंवा पाय चेपून देणे अशा सेवा करताना दिसत आहे.
  • Carry On Maratha या सिनेमातील काम संपूर्ण महाराष्ट्रभराच्या मनात ठसा उमटवणारा ठरला.
Carry On Maratha सिनेमातून प्रसिद्धीस आलेली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कश्मिरा कुलकर्णी विठ्ठलाच्या भक्तीत दंग झाली आहे. विठू नामाच्या गजरात अभिनेत्री लीन झाली आहे. या आषाढी एकादशी निमित्त पांडुरंगाची भेट घेण्याकरिता राज्यभरातून लाखो भाविक हजारो वारी घेऊन पंढरपूरच्या दिशेने निघाले आहेत. ज्ञानोबा आणि तुकोबारायांच्या पालख्या आळंदी आणि देहूहून निघाल्या आहेत. आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुरात रिंगण सोहळे तसेच वारकऱ्यांचे इतर भक्तिमय कार्यक्रम तसेच सोहळ्यांचे आयोजन करण्यात येतील. सगळ्यात विशेष गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राच्या लाडक्या नृत्यांगना गौतमी पाटील आणि राधा मुंबईकर-पाटील वारकऱ्यांच्या सेवेत आणि पांडुरंगाच्या भक्तीत दंगले आहेत. अशामध्ये सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री कश्मिरा कुलकर्णीदेखील हरिभक्तांच्या सेवेत विसावली आहे.

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एक नाही तर कश्मीराच्या अशा अनेक व्हिडीओज सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. मेडिकल कॉस्ट्यूम घालत अभिनेत्री तिच्या टीमसह वारकऱ्यांसाठी माउलीसेवेत तत्पर झाली आहे. वारकऱ्यांना लागणारी वैद्यकीय सेवा तिच्या टीमद्वारे पुरवण्यात येत आहे. तसेच वारकऱ्यांसाठी अन्न तसेच पाण्याचे आयोजन त्यांच्या टीमद्वारे करण्यात आले आहे. कश्मिरा आणि तिच्या टीममुळे त्या मार्गावरून जाणाऱ्या अनेक वारकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न सुटला आहे. तिची टीम अहोरात्र वारकऱ्यांच्या सेवेत तत्पर आहे. अनेक पोस्टमध्ये स्वतः कश्मिरा वारकऱ्यांच्या पायाला मलम लावणे किंवा पाय चेपून देणे अशा सेवा करताना दिसत आहे.

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कश्मिराचा हा सेवाधर्म पाहून तिच्या चाहत्यांनी तिच्या स्वप्नांसाठी प्रार्थना केली आहे. तसेच ‘तुझ्यामागे स्वतः विठुराया आहे’ असा आशीर्वाद दिला आहे. Carry On Maratha या सिनेमात झळकलेली अभिनेत्री कश्मिरा कुलकर्णी हिने ढोलकी, जर्नी प्रेमाची 2017, वामा या सिनेमामध्ये अभिनय केला आहे. परंतु, तिचे Carry On Maratha या सिनेमातील काम संपूर्ण महाराष्ट्रभराच्या मनात ठसा उमटवणारा ठरला.

Web Title: Carry on maratha actress kashmira kulkarni serving varkaris in vari

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Published On: Jul 12, 2026 | 08:00 PM

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