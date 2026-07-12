ICC Hall of Fame: भारतासाठी अभिमानाचा क्षण! सौरव गांगुली-अंजुम चोप्रा यांना क्रिकेटमधील सर्वोच्च सन्मान

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आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये समावेश झाल्यावर सौरव गांगुलीने आनंद व्यक्त केला. गांगुली म्हणाले की, ‘आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये माझा समावेश होणे ही माझ्यासाठी अत्यंत सन्मानाची बाब आहे. क्रिकेटमधील महान खेळाडूंच्या नावांमध्ये माझे नाव पाहणे ही माझ्यासाठी नेहमीच अभिमानाची बाब असेल. भारताचे प्रतिनिधित्व करणे हे माझ्यासाठी एक सौभाग्य होते आणि आता अशा प्रकारे सन्मानित होणे हा एक खूप खास अनुभव आहे.’ आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांचे आभार मानताना ते म्हणाले की, कोणत्याही क्रिकेटपटूसाठी हा सर्वोच्च सन्मान आहे. त्यांनी भविष्यातही क्रिकेटची सेवा करत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. सौरव गांगुली आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळवणारे १० वे भारतीय क्रिकेटपटू ठरले आहेत.
𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐀𝐆𝐄𝐎𝐔𝐒 🫡 A champion batter and a fearless leader, Sourav Ganguly is inducted into the ICC Hall of Fame 🎖️ More ➡️ https://t.co/4PSL2SOlj0 pic.twitter.com/pai5wMR9uW — ICC (@ICC) July 11, 2026
माजी भारतीय महिला कर्णधार आणि सध्याच्या क्रिकेट कॉमेन्ट्रेटर अंजुम चोप्रा यांनी आनंद व्यक्त केला. ती म्हणाली की, ‘भारतीय जर्सी परिधान करणे ही माझ्यासाठी नेहमीच अभिमानाची बाब राहिली आहे. आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळणे ही माझ्या संपूर्ण करिअरला आकार देणाऱ्या सर्वांच्या प्रयत्नांचा सन्मान आहे. मी त्या सर्वांची आभारी आहे.’ अंजुम चोप्रा आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळवणारी तिसरी भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे. यापूर्वी हा सन्मान नीतू डेव्हिड आणि डायना एडुलजी यांना मिळाला आहे.
𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔’𝗦 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗟𝗕𝗟𝗔𝗭𝗘𝗥 🙌 Dependable, tactical and a pioneer of women’s cricket in India, Anjum Chopra enters the ICC Hall of Fame 🎖️ More ➡️ https://t.co/PlG9VLk4nx pic.twitter.com/4llcRhqO7m — ICC (@ICC) July 11, 2026
आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी तिन्ही खेळाडूंचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, ‘हा सन्मान अशा खेळाडूंना दिला जातो ज्यांनी आपल्या कामगिरी आणि योगदानाने क्रिकेटला नव्या उंचीवर नेले आहे.’ ते पुढे म्हणाले की ,’सौरव गांगुली, अंजुम चोप्रा आणि केविन पीटरसन यांनी शानदार कामगिरी करत आपापल्या देशांचे नेतृत्व केले आहे. आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळाल्याने, त्यांची कामगिरी येणाऱ्या पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.’
सौरव गांगुलीने आपल्या १६ वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत एकूण १८,५७५ धावा केल्या. १९९६ मध्ये लॉर्ड्सवर कसोटी शतक झळकावून त्याने आपल्या कारकिर्दीची शानदार सुरुवात केली. कर्णधार म्हणून त्याने भारतीय संघाला २००३ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचवले.
अंजुम चोप्राने भारतासाठी १२ कसोटी, १२७ एकदिवसीय आणि १४ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. तसेच, त्या महिलांच्या एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये १,००० धावा पूर्ण करणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला क्रिकेटपटू ठरल्या. १७ वर्षे भारतीय संघाकडून क्रिकेट खेळून आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ३,५०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. १०० एकदिवसीय सामने खेळणारी ती पहिली भारतीय महिला क्रिकेटपटू होती
इंग्लंडच्या सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक असलेल्या पीटरसनचाही या यादीत समावेश झाला आहे. पीटरसनने इंग्लंडसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १३,७९७ धावा केल्या आहेत. पीटरसननेही या सन्मानाबद्दल आयसीसीचे आभार मानले आहेत.
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