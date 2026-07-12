शॉक ॲब्जॉर्बर रिपेअरिंग Vs रिप्लेसमेंट; खराब झाल्यावर दुरूस्त करणे परवडते की नवीन टाकणे? एक आर्थिक तुलना

गाडीचे शॉक ॲब्जॉर्बर खराब झाल्यावर बहुतेकांसमोर एकच मोठा प्रश्न असतो – ते रिपेअर करावे की थेट नवीन टाकावे? हा निर्णय केवळ गाडीच्या कार्यक्षमतेवर नाही, तर तुमच्या खिशावरही थेट परिणाम करतो. या दोन्ही पर्यायांची आर्थिक आणि व्यावहारिक तुलना खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेऊया,
१. दुरुस्तीचा खर्च
शॉक ॲब्जॉर्बर दुरुस्त करणे हा एक तात्पुरता आणि स्वस्त उपाय आहे. यामध्ये मेकॅनिक खराब झालेले ऑईल सील बदलतात, नवीन तेल भरतात किंवा बुश बदलून देतात. नवीन शॉक ॲब्जॉर्बरच्या किंमतीच्या तुलनेत दुरुस्तीचा खर्च साधारणपणे ३० ते ४० टक्केच येतो. जर तुमचे बजेट अगदीच कमी असेल, तर हा पर्याय आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर वाटू शकतो.
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२. नवीन टाकण्याचा खर्च
नवीन शॉक ॲब्जॉर्बर खरेदी करणे हा सुरुवातीला महागडा पर्याय वाटतो. यासाठी तुम्हाला सुट्या भागांची पूर्ण किंमत आणि मेकॅनिकची मजुरी द्यावी लागते. परंतु, नवीन भाग टाकल्यामुळे कार ला कंपनीसारखी मूळ कार्यक्षमता परत मिळते.
आर्थिक तुलना आणि अंतिम नफा-तोटा
लांब पल्ल्याचा विचार केला, तर नवीन टाकणे अधिक परवडणारे ठरते. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
टिकाऊपणा: दुरुस्त केलेले शॉक ॲब्जॉर्बर फार काळ टिकत नाहीत. भारतीय रस्त्यांवर ते काही महिन्यांतच पुन्हा खराब होऊ शकतात. परिणामी, तुम्हाला वारंवार मेकॅनिककडे जावे लागते, ज्यामुळे एकूण खर्च नवीन भागापेक्षाही जास्त होतो.
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इतर भागांचे नुकसान: खराब किंवा कमकुवत सस्पेन्शनमुळे गाडीच्या महागड्या टायरची झीज असमान पद्धतीने होते. तसेच गाडीच्या इतर भागांवर ताण येतो. म्हणजेच, शॉक ॲब्जॉर्बरच्या दुरुस्तीचे पैसे वाचवण्याच्या नादात भविष्यात टायर बदलण्याचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
सुरक्षितता: नवीन शॉक ॲब्जॉर्बरमुळे गाडीवर उत्तम नियंत्रण राहते आणि अपघाताचा धोका टळतो. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लागणारा हा खर्च भविष्यातील मोठा वैद्यकीय किंवा कायदेशीर खर्च वाचवतो.
जर तुम्हाला तातडीने पैशांची अडचण असेल, तर तुम्ही तात्पुरती दुरुस्ती करू शकता. परंतु, गाडी दीर्घकाळ व्यवस्थित चालवायची असेल आणि भविष्यातील वारंवार होणारा खर्च टाळायचा असेल, तर नवीन शॉक ॲब्जॉर्बर टाकणे हाच आर्थिकदृष्ट्या सर्वात शहाणपणाचा आणि फायदेशीर निर्णय ठरतो.