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थार की क्रेटा? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या ‘चेसिस’चे हे गुपित; नाहीतर होईल पश्चात्ताप!

Updated On: Jul 12, 2026 | 07:58 PM IST
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सारांश

लॅडर फ्रेम चेसिस मोठ्या गाड्यांना आणि खडतर प्रवासासाठी अफाट ताकद देते, तर मोनोकोक चेसिस वजनाने हलकी असल्यामुळे शहरी गाड्यांमध्ये उत्तम इंधन बचत आणि हाताळणीसाठी वापरली जाते. शहरात आणि महामार्गावरील सुरक्षिततेसाठी मोनोकोक सांगाडा अधिक प्रभावी ठरतो, तर अवाढव्य भार आणि डोंगराळ भागातील प्रवासासाठी लॅडर फ्रेम हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.

थार की क्रेटा? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या ‘चेसिस’चे हे गुपित; नाहीतर होईल पश्चात्ताप!
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विस्तार

नवीन कार खरेदी करताना आपण मायलेज, इंजिन आणि डिझाईन पाहतो, पण कारचा सर्वात महत्त्वाचा पाया म्हणजेच तिच्या चेसिस प्रकाराकडे दुर्लक्ष करतो. आजकाल गाड्यांमध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या चेसिस वापरल्या जातात, ‘लॅडर ऑन फ्रेम’ आणि ‘मोनोकोक’. तुमच्या गरजांनुसार कोणती रचना सर्वोत्तम आहे, ते समजून घेऊया.

१. लॅडर ऑन फ्रेम चेसिस

या रचनेत शिडीसारखा (Ladder) एक जड आणि मजबूत लोखंडी सांगाडा असतो, ज्यावर इंजिन, सस्पेन्शन आणि कारची मुख्य बॉडी वरून स्वतंत्रपणे बसवली जाते. हा प्रकार प्रामुख्याने ट्रक आणि मोठ्या गाड्यांमध्ये वापरला जातो.

थार आणि फॉर्च्युनरमध्ये का वापरतात?

महिंद्रा थार किंवा टोयोटा फॉर्च्युनर सारख्या गाड्या कठीण ऑफ-रोडिंग आणि जड वजनाचा भार पेलण्यासाठी तयार केल्या जातात. लॅडर फ्रेम चेसिसमध्ये अत्यंत जास्त लवचिकता आणि ताकद असते. खडबडीत रस्ते, मोठे खड्डे किंवा डोंगराळ भागात गाडी चालवताना चेसिसवर प्रचंड ताण येतो, जो सहन करण्याची क्षमता या रचनेत असते.

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२. मोनोकोक चेसिस

‘मोनोकोक’ या फ्रेंच शब्दाचा अर्थ ‘एकत्रित सांगाडा’ असा होतो. यामध्ये कारची मुख्य बॉडी आणि चेसिस हे वेगळे नसून, एकच अखंड भाग म्हणून वेल्डिंग करून बनवले जातात.

स्विफ्ट आणि क्रेटामध्ये का वापरतात?

मारुती स्विफ्ट, ह्युंदाई क्रेटा किंवा टाटा नेक्सॉन सारख्या शहरी गाड्यांमध्ये वजन कमी राखणे आणि मायलेज वाढवणे गरजेचे असते. मोनोकोक चेसिस वजनाने हलकी असते. यामुळे गाडी हाताळणे सोपे जाते, वेग घेताना स्थिरता मिळते आणि इंधनाची बचत होते.

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सुरक्षा आणि ऑफ-रोडिंग: कोणती सरस?

सुरक्षेच्या दृष्टीने: शहरात किंवा हायवेवर होणाऱ्या अपघातांचा विचार केला, तर मोनोकोक चेसिस अधिक सुरक्षित मानली जाते. यामध्ये ‘क्रंपल झोन’ योग्य प्रकारे काम करतात, ज्यामुळे अपघाताचा धक्का संपूर्ण बॉडीमध्ये पसरतो आणि केबिनमधील प्रवासी सुरक्षित राहतात. मात्र, गाडीवर मोठा भार पडल्यास लॅडर फ्रेमचा सांगाडा अधिक मजबूत ठरतो.

ऑफ-रोडिंगच्या दृष्टीने: इथे लॅडर फ्रेम चेसिसचाच विजय होतो. जर तुम्हाला अतिशय खराब रस्त्यांवरून प्रवास करायचा असेल, नदी-नाल्यांमधून गाडी काढायची असेल, तर लॅडर फ्रेम उत्तम कामगिरी बजावते. मोनोकोक गाडी ऑफ-रोडिंगला गेल्यास तिच्या रचनेला पीळ पडू शकतो.

जर तुमचा प्रवास मुख्यतः शहरात आणि हायवेवर असेल आणि तुम्हाला आरामदायी प्रवास व उत्तम मायलेज हवे असेल, तर ‘मोनोकोक’ (क्रेटा, स्विफ्ट) सर्वोत्तम आहे. परंतु, जर तुम्हाला खडतर ऑफ-रोडिंग, अवाढव्य ताकद आणि मजबूत गाडी हवी असेल, तर ‘लॅडर फ्रेम’ (थार, फॉर्च्युनर) हाच योग्य पर्याय आहे.

 

Web Title: Vehicle chasis structures auto news marathi

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Published On: Jul 12, 2026 | 07:58 PM

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