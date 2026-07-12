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‘सरकारने बाभळी पेरली अन् जनतेला आंब्याची स्वप्ने दाखवली’; समृद्धी महामार्गावरून रोहिणी खडसेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल

Updated On: Jul 12, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

समृद्धी महामार्गावर मोठे खड्डे पडल्याच्या व्हायरल व्हिडिओंच्या पार्श्वभूमीवर रोहिणी खडसे यांनी सोशल मीडियावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधत कंत्राटदारांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले.

'सरकारने बाभळी पेरली अन् जनतेला आंब्याची स्वप्ने दाखवली'; समृद्धी महामार्गावरून रोहिणी खडसेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल

'सरकारने बाभळी पेरली अन् जनतेला आंब्याची स्वप्ने दाखवली'; समृद्धी महामार्गावरून रोहिणी खडसेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल

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विस्तार
  • समृद्धी महामार्गावर खड्डे पडल्याच्या दाव्यानंतर रोहिणी खडसेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांवर टीका केली.
  • कंत्राटदार कंपनी, इलेक्टोरल बाँड्स आणि कामाच्या गुणवत्तेवर रोहिणी खडसेंनी प्रश्न उपस्थित केले.
  • ‘सरकारने बाभळी पेरली अन् जनतेला आंब्याची स्वप्ने दाखवली’ म्हणत महायुती सरकारवर निशाणा साधला.
नुकत्याच मुंबई पुणे मिसिंग लिंक वरील बोगद्यावर दरडी कोसळल्यामुळे राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर चौफेर टीका करण्यात आली होती. विरोधकांनी मिसिंग लिंकच्या बांधकामावर आक्षेप घेत गंभीर आरोप केले होते. अश्यातच झालेली घटना ताजी असतानाच आता पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ड्रीम प्रोजेक्त असलेल्या समृद्धी महामार्गावर मोठमोठे खड्डे पडल्याच्या व्हिडीओज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यावरूनच आता राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी मुख्यमंत्री फडणविसांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

रोहिणी खडसे यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून याबाबत भाष्य केले. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी महामार्गावर मोठमोठे खड्डे पडले असल्याचे सांगत टीका केली आहे.

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काय म्हणाल्या रोहिणी खडसे?

आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून त्या म्हणाल्या, “मिसिंग लिंकच्या कारनाम्यानंतर महायुती सरकारचा आणखी एक कारनामा समोर आला आहे. माध्यमांच्या माध्यमातून अशा बातम्या येत की मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी महामार्गावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. हे तर होणारच होतं!”

कंत्राट प्रक्रियेवरही उपस्थित केले प्रश्न

त्या म्हणाल्या, “समृद्धी महामार्ग बनवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये MEIL (Megha Engineering & Infrastructure Ltd.) एक प्रमुख कंत्राटदार कंपनी होती, या कंपनीने जवळपास ५८५ कोटी रुपये भाजपला इलेक्टोरल बॉण्ड्च्या माध्यमातून दिले.‌ जर कंपनींच्या मागील कामांचा दर्जा न पाहता फक्त इलेक्ट्रॉल बॉण्ड्च्या बदल्यात कामं दिलं जात असेल तर त्या कामांचा दर्जा काय राहील हे वेगळं सांगायला नको.”

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कंत्राटदार समृद्ध, सामान्य लोकांचे जीव मात्र स्वस्थ

त्या पुढे म्हणाल्या, “सरकारने बाभळी पेरली अन् जनतेला आंब्याची स्वप्ने दाखवली; मग जनतेच्या हाताला काटेच येणार! या सगळ्यात कंत्राटदार समृद्ध झाले आहे बाकी सामान्य लोकांचे जीव मात्र स्वस्थ झाले आहे.”

दरम्यान, समृद्धी महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत सोशल मीडियावर विविध दावे केले जात असले तरी संबंधित यंत्रणांकडून या दाव्यांवर अधिकृत भूमिका समोर येणे बाकी आहे.

Web Title: Rohini khadse slams devendra fadnavis over samruddhi mahamarg potholes

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Published On: Jul 12, 2026 | 07:17 PM

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