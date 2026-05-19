Ankita Lokhande Video : घरात नाही कसली कमतरता, तरीही अभिनेत्री उचलतेय शेण! कोट्यवधींची मालकीण अंकिता लोखंडेची ही बाजू एकदा पहाच

अंकिता लोखंडे आणि विकी जैन मुंबईच्या धावपळीपासून दूर एक आध्यात्मिक जीवन जगतात. ते बंगळूर येथील श्री श्री राशंकर यांच्या गोशाळेतील गेले आहेत. या गोशाळेत विविध जातींच्या १९ गायी ठेवल्या आहेत. अंकिता-विकीने गाईंची सेवेचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या जोडप्याने सांगितले की, हा अद्भुत अनुभव ते कधीही विसरणार नाहीत.
अंकिता-विकी श्री श्री रविशंकर यांच्या गोशाळेत गेले होते. तिथे त्यांनी गायीची सेवा केली. या व्हिडिओमध्ये ते म्हणतात की आपण इथं साफसफाई केली, गायींना चारा खाऊ घातल्याचं ते सांगतात. यावेळी कोणत्याही गायींना त्यांनी मारलं नाही. उलट त्या प्रेमाने मिठी मारायला आल्या. त्यामुळे त्यांची सेवा करताना आपल्याला कोणतीच भीती वाटली नाही. असा व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यांच्या व्हिडिओवर नेटकरी प्रतिक्रिया देत त्यांचे कौतुक करत आहेत.
अंकिताने पागातील घोड्याला गाजर खाऊ घातले. तेथील प्राण्यांची सेवा केल्यानंतर अंकिताला खूप आनंद झाला. या जोडप्याने आर्ट ऑफ लिव्हिंग इंटरनॅशनल सेंटरमधील श्री श्री युनिव्हर्सिटी प्रदर्शनालाही भेट दिली. या जोडप्याने श्री श्री रविशंकर यांची भेट घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतले. अंकिताने एक व्हिडिओ शेअर करत सांगितले की, ती गुरुदेवांना पहिल्यांदाच भेटली. आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये वर्णन केलेली जीवनशैली प्रेरणादायी आहे. विकी म्हणाला की, तो गुरुदेवांच्या ध्यानाचा सराव करतो. त्यांना भेटणे जादुई होते. त्यांचे तेज अद्भुत आहे.
अंकिता आणि विकी सध्या ‘लाफ्टर शेफ सीझन ३’ या कुकिंग शोमध्ये दिसत आहेत. शोमधील त्यांची गोड-आंबट जुगलबंदी चाहत्यांना खूप आवडते. कोळशाचा व्यवसाय करणाऱ्या विकीने अंकिताशी लग्न केल्यानंतर पूर्णपणे मनोरंजन विश्वात प्रवेश केला आहे. तो अभिनेता तसेच निर्माता बनला आहे. दोघेही सलमान खानच्या ‘बिग बॉस’मध्ये दिसले होते. शोमध्ये त्यांच्या नात्यात अनेक चढ-उतार आले. पण त्यांच्यातील अनेक भांडणांनंतरही, ते आनंदी आहेत.