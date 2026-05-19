Satara Nagarpalika News: उदयनराजेंचा कडक इशारा: सातारा पालिकेतील राड्यावर उदयनराजे भोसले संतापले

Updated On: May 19, 2026 | 03:41 PM
Satara Nagarpalika, Udayanraje Bhosale, Shivendraraje Bhosal,

Satara Nagarpalika News: सातारा नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घडलेल्या वादग्रस्त प्रकारानंतर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी खासदार गटाच्या नगरसेवकांची तातडीची बैठक घेऊन संबंधितांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. सभागृहात झालेली वैयक्तिक स्वरूपाची शेरेबाजी ही अत्यंत निंदनीय असून, पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणारी असल्याची तीव्र नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपनगराध्यक्ष अ‍ॅड. दत्ता बनकर आणि बांधकाम सभापती बाळासाहेब खंदारे यांच्यात वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. या घटनेची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू असतानाच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आमदार गटाच्या नगरसेवकांची बैठक घेऊन संबंधितांना समज दिली होती. त्यानंतर खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही खासदार गटाच्या नगरसेवकांची बैठक घेऊन झालेल्या प्रकारावर तीव्र खेद व्यक्त केला.

ही बैठक सुमारे दीड तास चालली. यावेळी पक्षप्रतोद निशांत पाटील, उपनगराध्यक्ष अ‍ॅड. दत्ता बनकर तसेच खासदार गटातील सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. बैठकीत बांधकाम सभापतींच्या कार्यपद्धतीबाबत काही नगरसेवकांनी तक्रारी मांडल्या. तसेच पालिकेमधील विविध विकासकामांच्या वाटपाबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

बैठकीदरम्यान उदयनराजे भोसले यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सातारा पालिकेच्या सभागृहाला एक वेगळी परंपरा आहे आणि त्या परंपरेला गालबोट लागेल असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत. “आपण कोणत्या गटाचे नाही, तर भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलो आहोत. त्यामुळे कोणीही स्वतःला अमुक गटाचा किंवा तमुक गटाचा समजू नये. आपण सर्व एकाच पक्षाचे नगरसेवक आहोत,” असे त्यांनी स्पष्टपणे बजावले.

नगरसेवकांना काही अडचणी अथवा नाराजी असल्यास त्यांनी थेट प्रशासनाशी संपर्क साधून प्रश्न सोडवावेत, तसेच सर्वसाधारण सभा होण्यापूर्वी पक्षाची बैठक घेणे बंधनकारक असल्याचेही उदयनराजेंनी सांगितले. “स्पर्धा ही विकासकामांमध्ये असावी, वादावादीत नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी नगरसेवकांना सुनावले.
दरम्यान, खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची येत्या शुक्रवारी संयुक्त बैठक होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, या बैठकीबाबत पक्षाच्या अधिकृत सूत्रांकडून कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

 

 

Published On: May 19, 2026 | 03:19 PM

