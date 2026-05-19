Navi Mumbai Crime : खारघर पोलिसांची मोठी कामगिरी! ९४.७४ लाखांचा मुद्देमाल मुळ मालकांना परत

खारघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या काही महिन्यांत घरफोडी, जबरी चोरी आणि मोबाईल चोरीच्या विविध घटना घडल्या होत्या. या घटनांचा तपास करताना पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन, तांत्रिक विश्लेषण तसेच गुप्त माहितीच्या आधारे आरोपींचा माग काढला. तपासादरम्यान महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये जाऊन पोलिसांनी मुद्देमाल जप्त केला.
या कारवाईत पोलिसांनी एकूण ५७ तोळे सोन्याचे दागिने, ज्यांची किंमत सुमारे ५७ लाख रुपये आहे, ते हस्तगत केले. तसेच घरफोडी प्रकरणातील २७ लाख रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. याशिवाय हरविलेले आणि चोरीस गेलेले ५० मोबाईल फोन, ज्यांची किंमत १० लाख ७४ हजार रुपये आहे, तेही शोधून काढण्यात आले. जप्त केलेला सर्व मुद्देमाल आज संबंधित मुळ मालकांना परत करण्यात आला. अनेक नागरिकांनी हरविलेला मुद्देमाल परत मिळाल्याने खारघर पोलिसांचे आभार मानले.
ही कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय जोशी, पोलीस निरीक्षक अशोक डमाळे, पोलीस उपनिरीक्षक सुरज पाटील, शितल पाटील व त्यांच्या पथकाने सहायक पोलीस आयुक्त विक्रम कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वीरीत्या पार पाडली. खारघर पोलिसांच्या या कारवाईमुळे गुन्हेगारांमध्ये धाक निर्माण झाला असून नागरिकांनीही पोलिसांच्या तांत्रिक तपास कौशल्याचे कौतुक केले आहे.
पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन, तांत्रिक पुरावे आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपींचा माग काढला. या कारवाईत अनेक चोरीच्या प्रकरणांची उकल झाली असून आरोपींकडून मोबाईल फोन, दागिने, वाहनांसह इतर मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आल्या.
खारघर पोलिसांच्या या कारवाईमुळे चोरीच्या गुन्ह्यांवर आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, आपला हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मुद्देमाल परत मिळाल्याने नागरिकांनी पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे.
