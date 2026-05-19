Navi Mumbai Crime : खारघर पोलिसांची मोठी कामगिरी! ९४.७४ लाखांचा मुद्देमाल मुळ मालकांना परत

Navi Mumbai Crime News : खारघर पोलिसांनी घरफोडी, जबरी चोरी आणि मोबाईल चोरी प्रकरणांचा तांत्रिक तपास करत विविध राज्यांतून तब्बल ९४.७४ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून मुळ मालकांना परत केला आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 03:05 PM
  • खारघर पोलिसांची मोठी कामगिरी
  • ९४.७४ लाखांचा मुद्देमाल मुळ मालकांना परत
  • तांत्रिक तपास करत विविध राज्यांतून मुद्देमाल जप्त
सावन वैश्य, नवी मुंबई : खारघर पोलीस ठाण्याने २०२५–२६ या कालावधीत घडलेल्या जबरी चोरी, घरफोडी, मोबाईल चोरी तसेच हरविलेल्या मोबाईल प्रकरणांचा कसून आणि तांत्रिक पद्धतीने तपास करत तब्बल ९४ लाख ७४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करून तो आज मुळ मालकांना परत केला. पोलिसांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

खारघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या काही महिन्यांत घरफोडी, जबरी चोरी आणि मोबाईल चोरीच्या विविध घटना घडल्या होत्या. या घटनांचा तपास करताना पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन, तांत्रिक विश्लेषण तसेच गुप्त माहितीच्या आधारे आरोपींचा माग काढला. तपासादरम्यान महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये जाऊन पोलिसांनी मुद्देमाल जप्त केला.

या कारवाईत पोलिसांनी एकूण ५७ तोळे सोन्याचे दागिने, ज्यांची किंमत सुमारे ५७ लाख रुपये आहे, ते हस्तगत केले. तसेच घरफोडी प्रकरणातील २७ लाख रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. याशिवाय हरविलेले आणि चोरीस गेलेले ५० मोबाईल फोन, ज्यांची किंमत १० लाख ७४ हजार रुपये आहे, तेही शोधून काढण्यात आले. जप्त केलेला सर्व मुद्देमाल आज संबंधित मुळ मालकांना परत करण्यात आला. अनेक नागरिकांनी हरविलेला मुद्देमाल परत मिळाल्याने खारघर पोलिसांचे आभार मानले.

ही कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय जोशी, पोलीस निरीक्षक अशोक डमाळे, पोलीस उपनिरीक्षक सुरज पाटील, शितल पाटील व त्यांच्या पथकाने सहायक पोलीस आयुक्त विक्रम कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वीरीत्या पार पाडली. खारघर पोलिसांच्या या कारवाईमुळे गुन्हेगारांमध्ये धाक निर्माण झाला असून नागरिकांनीही पोलिसांच्या तांत्रिक तपास कौशल्याचे कौतुक केले आहे.

पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन, तांत्रिक पुरावे आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपींचा माग काढला. या कारवाईत अनेक चोरीच्या प्रकरणांची उकल झाली असून आरोपींकडून मोबाईल फोन, दागिने, वाहनांसह इतर मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आल्या.

खारघर पोलिसांच्या या कारवाईमुळे चोरीच्या गुन्ह्यांवर आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, आपला हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मुद्देमाल परत मिळाल्याने नागरिकांनी पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे.

Published On: May 19, 2026 | 03:05 PM

