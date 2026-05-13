झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

अल्लू अर्जुन सध्या भारतातील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक आहे. 'पुष्पा' चित्रपटांच्या प्रचंड यशानंतर, तो जे काही करतो ते चर्चेत असते. त्याचा आगामी मोठा चित्रपट'राका' बाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 05:14 PM
  • ‘राका’ बाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली
  • ‘राका’चा सिग्नेचर मूव्ह ठरणार खास?
  • टीम हक्क सुरक्षित ठेवण्याच्या तयारीत
Makers Of Allu Arjun Film Are Planning To Hold Rights : अल्लू अर्जुन सध्या भारतातील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक आहे. ‘पुष्पा’ चित्रपटांच्या प्रचंड यशानंतर, तो जे काही करतो ते चर्चेत असते. त्याचा आगामी मोठा चित्रपट’राका’ बाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक चर्चित आगामी चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. आता या चित्रपटाबद्दल एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. निर्माते ‘राका’च्या सिग्नेचर मूव्हचे हक्क मिळवण्याच्या विचारात असल्याचे म्हटले जात आहे.

खास माहितीनं चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

‘राका’बाबत दररोज नवनवीन चर्चा समोर येत आहेत आणि आता चित्रपटाशी संबंधित एका खास माहितीनं चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. अल्लू अर्जुनच्या दमदार पडद्यावरील उपस्थितीमुळे आणि त्यांच्या आयकॉनिक शैलीमुळे निर्माते यावेळीही काहीतरी मोठं करण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसत आहे. विशेषतः चित्रपटातील सिग्नेचर मूव्हबाबत टीम खूप सावध असल्याचं सांगितलं जात आहे, जेणेकरून त्याची वेगळी ओळख कायम राहील आणि तो योग्य पद्धतीने सादर केला जाईल. यातून निर्मात्यांचा ॲटली दिग्दर्शित चित्रपटावर असलेला विश्वास दिसून येतो आणि प्रदर्शित झाल्यावर तो प्रचंड यशस्वी होईल अशी त्यांना अपेक्षा आहे.

सिग्नेचर मूव्हचे हक्क स्वतःकडे सुरक्षित ठेवण्याच्या तयारीत

चित्रपटसृष्टीतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, निर्माते आणि अल्लू अर्जुनची टीम ‘राका’मधील सिग्नेचर मूव्हचे हक्क स्वतःकडे सुरक्षित ठेवण्याच्या तयारीत आहे. अल्लू अर्जुनची प्रचंड लोकप्रियता आणि ‘पुष्पा’मधील ‘झुकेगा नहीं साला’ या गाजलेल्या मूव्हचा विक्रम लक्षात घेता, ‘राका’मधील सिग्नेचर स्टेपचे हक्क सुरक्षित राहावेत आणि त्याचा कोणताही व्यावसायिक गैरवापर होऊ नये, यासाठी ही खबरदारी घेतली जात असल्याचं बोललं जात आहे. ‘पुष्पा’मधील हा प्रसिद्ध मूव्ह जागतिक स्तरावर प्रचंड गाजला होता. जगभरातील नेते, क्रिकेटपटू आणि चाहत्यांनी तो पुन्हा साकारला होता.

‘राका’मुळे आणखी एका नव्या उंचीवर

हे निश्चितच अल्लू अर्जुन यांच्या पडद्यावरील प्रभावाची ताकद दाखवते, जी आता ‘राका’मुळे आणखी एका नव्या उंचीवर पोहोचताना दिसत आहे. ‘पुष्पा २ : द रूल’ने विक्रमी यश मिळवल्यानंतर आता या चित्रपटातून एक पूर्णपणे नवं विश्व उभं केलं जात असल्याची चर्चा आहे. याशिवाय दिग्दर्शक अॅटलीसोबतचं त्यांचं सहकार्यही दोन मोठ्या शक्तींचं एकत्र येणं मानलं जात असून, यातून काहीतरी भव्य घडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Published On: May 13, 2026 | 05:14 PM

