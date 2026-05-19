Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Indians Taking Loans For Household Expenses Debt Increased After Covid Marathi News

खिशात नाही आणा अन्…; कमाई घटत चालल्याने Loan काढत भागवावा लागतोय खर्च, Corona नंतर कर्जाचा बोजा थेट अडीच पटीवर

सामान्यतः असे म्हटले जाते की, जेव्हा एखाद्याचे उत्पन्न घटते, तेव्हा त्याने आपले खर्चही कमी केले पाहिजेत; पण भारतीयांच्या बिघडत चाललेल्या सवयींनी या पारंपारिक समजुतीलाच पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अलीकडील अहवालातून असे दिसून येते की, महामारीनंतरच्या काळात जेव्हा लोकांच्या कमाईवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता.

Updated On: May 19, 2026 | 03:15 PM
(फोटो सौजन्य: pexels)

(फोटो सौजन्य: pexels)

Follow Us:
Follow Us:
  • खर्च भागवण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहण्यास सुरुवात
  • खाजगी बँकांनी आपलं स्थान अधिक बळकट
  • डिजिटल व्यवहारांमध्ये प्रचंड वाढ
Indians Taking Loans For Household Expenses : सामान्यतः असे म्हटले जाते की, जेव्हा एखाद्याचे उत्पन्न घटते, तेव्हा त्याने आपले खर्चही कमी केले पाहिजेत; पण भारतीयांच्या बिघडत चाललेल्या सवयींनी या पारंपारिक समजुतीलाच पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अलीकडील अहवालातून असे दिसून येते की, महामारीनंतरच्या काळात जेव्हा लोकांच्या कमाईवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. तेव्हा त्यांनी आपले खर्च भागवण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहण्यास सुरुवात केली. आकडेवारी असे दर्शवते की, २०२१ ते २०२५ या वर्षांदरम्यान, क्रेडिट कार्ड व्यवहारांमध्ये २.६ पटींहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे. पण याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर कसा होतो? समजून घेऊयात.

Breakfast Price Hike: सर्वसामान्यांचा ‘ब्रेकफास्ट’ महागला! दुधानंतर आता ब्रेडच्या किंमतीतही झाली वाढ; पाहा नवे दर

खाजगी बँकांनी आपलं स्थान अधिक बळकट

आरबीआयच्या मते, या कालावधीत खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी क्रेडिट कार्ड क्षेत्रात आपले वर्चस्व अधिकच बळकट केले आहे आणि त्याच वेळी आपला बाजारातील हिस्साही वाढवला आहे. आरबीआयच्या ‘पेमेंट सिस्टिम्स रिपोर्ट, डिसेंबर २०२५’ नुसार, २०२१ या कॅलेंडर वर्षात क्रेडिट कार्ड व्यवहारांची संख्या २१६ कोटी इतकी होती; हीच संख्या त्यानंतर २०२५ पर्यंत वाढून ५७० कोटींवर पोहोचली. याच कालावधीत, या व्यवहारांचे एकूण मूल्यही ₹८.९ लाख कोटींवरून वाढून ₹२३.२ लाख कोटींवर पोहोचले, जे सुमारे २७ टक्के वार्षिक वाढीचा दर दर्शवते.

डेबिट कार्डवरील खर्चात घट

आरबीआयच्या अहवालातील एक आश्चर्यकारक बाब समोर आली ही की, या कालावधीत डेबिट कार्ड व्यवहारांमध्ये घट नोंदवली गेली आहे. २०२१ मध्ये डेबिट कार्ड व्यवहारांची संख्या ४०८.७ कोटी इतकी होती, जी त्यानंतर २०२५ मध्ये कमी होऊन १३३.६ कोटींवर आली. याच कालावधीत, या व्यवहारांचे एकूण मूल्यही ₹७.४ लाख कोटींवरून घसरून ₹४.५ लाख कोटींवर आले आहे. आरबीआयने या घटीचे श्रेय UPI, डिजिटल वॉलेट्स आणि क्रेडिट कार्ड्सच्या वाढत्या वापराला दिले आहे. असे असले तरी, डेबिट कार्ड्स याच कार्डचा सर्वाधिक वापरले जाणारे प्रकार म्हणून आजही कायम आहेत.

खाजगी बँकांनी सार्वजनिक बँकांना मागे टाकलं

अहवालानुसार, खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी क्रेडिट कार्ड बाजारातील आपला हिस्सा डिसेंबर २०२१ मधील ६७.७ टक्क्यांवरून वाढवून डिसेंबर २०२५ पर्यंत ७१.१ टक्क्यांपर्यंत नेला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हिस्सा किंचित वाढून २३.९ टक्के झाला, तर परदेशी बँकांचा हिस्सा कमी होऊन ३.८ टक्क्यांवर आला. याच अहवालानुसार, स्मॉल फायनान्स बँकांनी डिसेंबर २०२५ पर्यंत १४ लाख क्रेडिट कार्ड्स जारी केले.

डिजिटल व्यवहारांमध्ये प्रचंड वाढ

देशातील डिजिटल व्यवहारांची परिसंस्था वेगाने विस्तारत असल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे. २०१६ ते २०२५ या कालावधीत, डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण ३३ पटीने वाढले, तर त्यांचे एकूण मूल्य जवळपास तिप्पट झाले. केवळ गेल्या पाच वर्षांतच, डिजिटल व्यवहारांमध्ये चार पटीहून अधिक वाढ झाली आहे. डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार वाढत असल्यामुळे, डेबिट कार्ड्सचा वापर सातत्याने कमी होत चालला आहे; याउलट, UPI, डिजिटल वॉलेट्स आणि क्रेडिट कार्ड्स यांच्या वापरामध्ये मात्र वाढ दिसून आली आहे, असेही या अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?

Web Title: Indians taking loans for household expenses debt increased after covid marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 03:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gurugram Metro: आता World Bank च्या भरोश्यावर धावणार गुरुग्राम मेट्रो! Budget थेट दुप्पट, पाहा किती हजार कोटी होणार खर्च
1

Gurugram Metro: आता World Bank च्या भरोश्यावर धावणार गुरुग्राम मेट्रो! Budget थेट दुप्पट, पाहा किती हजार कोटी होणार खर्च

Breakfast Price Hike: सर्वसामान्यांचा ‘ब्रेकफास्ट’ महागला! दुधानंतर आता ब्रेडच्या किंमतीतही झाली वाढ; पाहा नवे दर
2

Breakfast Price Hike: सर्वसामान्यांचा ‘ब्रेकफास्ट’ महागला! दुधानंतर आता ब्रेडच्या किंमतीतही झाली वाढ; पाहा नवे दर

Adhikmas Gifts : अधिक मासासाठी काय गिफ्ट घ्यायचं प्रश्न पडलाय ? मग अधिकमास कलेक्शन तुम्ही ट्राय करायलाच पाहिजेत
3

Adhikmas Gifts : अधिक मासासाठी काय गिफ्ट घ्यायचं प्रश्न पडलाय ? मग अधिकमास कलेक्शन तुम्ही ट्राय करायलाच पाहिजेत

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?
4

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खिशात नाही आणा अन्…; कमाई घटत चालल्याने Loan काढत भागवावा लागतोय खर्च, Corona नंतर कर्जाचा बोजा थेट अडीच पटीवर

खिशात नाही आणा अन्…; कमाई घटत चालल्याने Loan काढत भागवावा लागतोय खर्च, Corona नंतर कर्जाचा बोजा थेट अडीच पटीवर

May 19, 2026 | 03:15 PM
Ata Thambvaych Kas? : तब्बल दशकानंतर रंगमंचावर झळकणार अभिनेत्री! गिरीश ओकांसोबत 30 वर्षांनी करणार नाटकाचे सादरीकरण

Ata Thambvaych Kas? : तब्बल दशकानंतर रंगमंचावर झळकणार अभिनेत्री! गिरीश ओकांसोबत 30 वर्षांनी करणार नाटकाचे सादरीकरण

May 19, 2026 | 03:13 PM
Navi Mumbai Crime : खारघर पोलिसांची मोठी कामगिरी! ९४.७४ लाखांचा मुद्देमाल मुळ मालकांना परत

Navi Mumbai Crime : खारघर पोलिसांची मोठी कामगिरी! ९४.७४ लाखांचा मुद्देमाल मुळ मालकांना परत

May 19, 2026 | 03:05 PM
योग्य पद्धतीने हात धुतल्यास संसर्गाचा धोका ५०% पर्यंत होऊ शकतो कमी! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

योग्य पद्धतीने हात धुतल्यास संसर्गाचा धोका ५०% पर्यंत होऊ शकतो कमी! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

May 19, 2026 | 03:00 PM
त्या रात्री नक्की काय घडलं? लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी नवरदेवाने संपवलं आयुष्य, वधूसह 4 जणांवर FIR दाखल

त्या रात्री नक्की काय घडलं? लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी नवरदेवाने संपवलं आयुष्य, वधूसह 4 जणांवर FIR दाखल

May 19, 2026 | 02:56 PM
Narmada River : महादेवांच्या आशीर्वादाने जन्मलेली नर्मदा नदी; भक्तांसाठी का आहे मोक्षदायिनी? जाणून घ्या तिची पौराणिक कथा

Narmada River : महादेवांच्या आशीर्वादाने जन्मलेली नर्मदा नदी; भक्तांसाठी का आहे मोक्षदायिनी? जाणून घ्या तिची पौराणिक कथा

May 19, 2026 | 02:54 PM
“लोकांनी महागाईमुळे त्रास सहन करा किंवा जय श्रीराम म्हणा,” संजय राऊत यांची मोदी सरकारवर आगपाखड

“लोकांनी महागाईमुळे त्रास सहन करा किंवा जय श्रीराम म्हणा,” संजय राऊत यांची मोदी सरकारवर आगपाखड

May 19, 2026 | 02:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM