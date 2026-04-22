Tesla कडून भारतात Model Y चा नवा व्हेरिएंट लाँच, मिळणार 661 किमीची रेंज आणि बरंच काही

भारतात आपल्या व्यापाराचा विस्तार करीत Tesla ने मॉडेल वाय ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही लाँच केली होती. आता कंपनीने Model Y चा नवा व्हेरिएंट लाँच केला आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:33 PM
  • भारतात 2025 मध्ये Tesla Model Y झाली होती लाँच
  • आता नवीन व्हेरिएंट लाँच
  • जाणून घ्या या नवीन कारबद्दल माहिती
भारतीय ऑटो बाजारात कार्सची मागणी झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. याच मागणीचे रूपांतर व्यापारात करण्यासाठी अनेक विदेशी ऑटो कंपन्या दमदार कार्स ऑफर करत असतात. वाढत्या Electric Cars च्या मागणीकडे लक्ष देत Tesla ने देखील त्यांची इलेक्ट्रिक एसयूव्ही लाँच केली होती. ही कार म्हणजे Tesla Model Y. नुकतेच या कारचा नवीन व्हेरिएंट लाँच झाला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी Tesla भारतात ‘Model Y’ ची विक्री करते. आता या कारचा नवीन नवीन व्हेरिएंट लाँच झाला आहे. चला जाणून घेऊयात या कारमध्ये कोणते फीचर्स उपलब्ध आहेत? आणि ती कोणत्या किमतीत लाँच करण्यात आली आहे? याबद्दल माहिती जाणून घेऊयात.

नवीन व्हेरिएंट सादर

टेस्लाने भारतात अधिकृतपणे ‘Long Wheelbase’ नावाचा एक नवीन व्हेरिएंट सादर केला आहे. आतापर्यंत, भारतीय बाजारपेठेत या SUV च्या दोन व्हेरिएंट उपलब्ध केले गेले आहे.

काय आहेत खास फीचर्स?

Tesla Model Y च्या नव्या व्हेरिएंटमध्ये सहा सीट्सचा पर्याय देण्यात आला आहे. या लेआउटमध्ये दुसऱ्या रांगेत दोन स्वतंत्र सीट्स दिल्या असून तिसऱ्या रांगेतही दोन सीट्सची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि प्रीमियम अनुभव मिळतो.

रेंज किती मिळते?

या नव्या व्हेरिएंटमध्ये 84.2 kWh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. सिंगल चार्जमध्ये ही कार तब्बल 661 किलोमीटरपर्यंत रेंज देऊ शकते. यामधील मोटर 340 हॉर्सपॉवरची ताकद आणि 450 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. ही कार केवळ 3.44 सेकंदांत 20 ते 80 किमी/तास वेग गाठू शकते.

किंमत किती?

या व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 61.99 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ज्यामुळे अर्थातच ही कार प्रीमियम रेंजमध्ये येते.

 

Published On: Apr 22, 2026 | 03:33 PM

