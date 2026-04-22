Tesla कडून भारतात Model Y चा नवा व्हेरिएंट लाँच, मिळणार 661 किमीची रेंज आणि बरंच काही

इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी Tesla भारतात ‘Model Y’ ची विक्री करते. आता या कारचा नवीन नवीन व्हेरिएंट लाँच झाला आहे. चला जाणून घेऊयात या कारमध्ये कोणते फीचर्स उपलब्ध आहेत? आणि ती कोणत्या किमतीत लाँच करण्यात आली आहे? याबद्दल माहिती जाणून घेऊयात.
टेस्लाने भारतात अधिकृतपणे ‘Long Wheelbase’ नावाचा एक नवीन व्हेरिएंट सादर केला आहे. आतापर्यंत, भारतीय बाजारपेठेत या SUV च्या दोन व्हेरिएंट उपलब्ध केले गेले आहे.
Tesla Model Y च्या नव्या व्हेरिएंटमध्ये सहा सीट्सचा पर्याय देण्यात आला आहे. या लेआउटमध्ये दुसऱ्या रांगेत दोन स्वतंत्र सीट्स दिल्या असून तिसऱ्या रांगेतही दोन सीट्सची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि प्रीमियम अनुभव मिळतो.
या नव्या व्हेरिएंटमध्ये 84.2 kWh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. सिंगल चार्जमध्ये ही कार तब्बल 661 किलोमीटरपर्यंत रेंज देऊ शकते. यामधील मोटर 340 हॉर्सपॉवरची ताकद आणि 450 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. ही कार केवळ 3.44 सेकंदांत 20 ते 80 किमी/तास वेग गाठू शकते.
या व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 61.99 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ज्यामुळे अर्थातच ही कार प्रीमियम रेंजमध्ये येते.