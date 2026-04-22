Chhatrapati Sambhajinagar Crime: घरात घुसून महिलेने पिस्तूल आणि चाकूने केली महिलेची हत्या; काय घडलं नेमकं?

काय घडलं नेमकं?
आरोपी महिलेचे नाव शैलजा सोनार असे आहे. या सकाळच्या सुमारास साधना सोनपेठकर यांच्या घरी पोहोचल्या. त्यावेळी घरात साधना आणि त्यांची सासू उपस्थित होत्या. शैलजाने घरात प्रवेश करताच आतून कडी लावून घेतली आणि सोबत आणलेल्या पिस्तुलाने साधना यांच्या कपाळावर रोख धरला. मात्र प्रसंगावधान राखत सासूबाईंनी धाडसाने पिस्तूल हिसकावून घेत ते खिडकीतून खाली फेकून दिले. या गोंधळात साधना आपल्या जीव वाचवण्यासाठी घरातील बेडरूममध्ये पळाल्या.
याने शैलजा संतापली, तिने सासूबाईंचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न केला. सासूबाईंना वाचवण्यासाठी साधना पुन्हा हॉलमध्ये आल्या असता, शैलजाने त्यांच्यावर सपसप वार केले. या भीषण हल्ल्यात साधना सोनपेठकर यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होता. हे पाहून नागरिक हादरले.
या घटनेची माहिती मिळताच वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. आरोपी महिलेला रंगेहात ताब्यात घेतले.
झटापटीदरम्यान आरोपी शैलजा सोनार किरकोळ जखमी झाल्या असून पुढील उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून पिस्तूल जप्त केले असून इतर पुरावेही गोळा करण्यात येत आहेत. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात मृत साधना सोनपेठकर यांचे पती महेंद्र सोनपेठकर आणि आरोपी शैलजा सोनार यांच्यात संबंध असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सूडातून केली हत्या
यापूर्वी शैलजाने महेंद्र सोनपेठकर यांच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हाही दाखल केला होता. या पार्श्वभूमीवर हा हल्ला सूडातून केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत. आरोपीकडून अधिक चौकशी करून नेमकी पार्श्वभूमी आणि हत्येचे कारण उघड करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
Ans: छत्रपती संभाजीनगरच्या बजाजनगरमधील साई श्रद्धा पार्क परिसरात.
Ans: आरोपीने घरात घुसून पिस्तूल रोखले, नंतर चाकूने वार करून महिलेची हत्या केली.
Ans: वैयक्तिक वाद आणि संबंधांमधील तणावातून हा हल्ला झाल्याचा संशय आहे.