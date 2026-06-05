Golmaal 5: रणवीर सिंहची ‘गोलमाल’ फ्रँचायझीत एन्ट्री! समोर आली चित्रपटाची भन्नाट स्टोरी

रोहित शेट्टीच्या सुपरहिट ‘गोलमाल’ फ्रँचायझीमधील पुढचा चित्रपट ‘गोलमाल ५’ बद्दल गेल्या काही काळापासून बरीच चर्चा सुरू आहे. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून चाहते त्यासाठी वेडे झाले आहेत. ‘गोलमाल ५’ मध्ये अक्षय कुमार देखील आहे आणि त्याच्या एन्ट्रीमुळे चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. दरम्यान, ‘गोलमाल ५’ ची कथा, स्टारकास्ट आणि पात्रांबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. यावेळी, कथेत अलौकिक घटकांसोबतच हॉरर-कॉमेडीचाही स्पर्श असेल. रणवीर सिंगच्या एन्ट्रीचेही वृत्त आहे.
दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, ‘गोलमाल ५’ चे पहिले शेड्यूल पूर्ण झाले आहे. याचे चित्रीकरण ऊटीमध्ये झाले. पुढील मोठे शेड्यूल जुलैमध्ये सुरू होईल. याचे चित्रीकरण मुंबईत होणार असून, त्यासाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. यावेळी चित्रपटाची कथा हॉरर कॉमेडी आणि अलौकिक (सुपरनॅचरल) असल्याचे म्हटले जात आहे, पण गोवा देखील चित्रपटाचा एक महत्त्वाचा भाग असणार आहे.
‘गोलमाल ५’ मध्ये अजय देवगण, अर्शद वारसी, श्रेयस तळपदे, कुणाल खेमू आणि तुषार कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत, पण यावेळी अक्षय कुमारचीही एक झलक दिसणार आहे. असे म्हटले जात आहे की, चित्रपटातील त्याचे पात्र ‘हाऊसफुल ४’ मधील ‘बाला’ या पात्रापासून प्रेरित असू शकते. ‘गोलमाल ५’ मध्ये त्याची एन्ट्री एकतर मुख्य खलनायकाच्या किंवा नकारात्मक भूमिकेत असेल. त्याला तामिळनाडूच्या एका राजाच्या रूपात चित्रित केले जाईल.
दरम्यान, ‘गोलमाल ५’ च्या कलाकारांविषयीही माहिती समोर आली आहे. शर्मन जोशी ‘गोलमाल’ फ्रँचायझीच्या पहिल्या भागात अजय देवगणच्या टीमचा भाग होता, पण नंतर त्याने ही फ्रँचायझी सोडली. मात्र, आता तो ‘गोलमाल ५’ मधून परत येत आहे, पण यावेळी तो अक्षय कुमारच्या टीमचा भाग असेल.
या वेळी कथेत अलौकिक शक्ती असलेली एक मुलगी देखील असणार आहे. ‘गोलमाल अगेन’मधील हॉरर घटक प्रेक्षकांना खूप आवडला होता आणि रोहित शेट्टी यावेळीही तसंच काहीतरी घेऊन येत आहे, पण अनेक ट्विस्टसह. ही कथा अनेक अलौकिक शक्ती असलेल्या एका मुलीभोवती फिरणार आहे.
‘गोलमाल ५’ च्या क्लायमॅक्समध्ये रणवीर सिंग?
असेही वृत्त आहे की ‘गोलमाल ५’ च्या क्लायमॅक्समध्ये काही सरप्राईज एन्ट्री असणार आहेत. रोहित शेट्टीच्या कॉप युनिव्हर्सचा भाग असलेला आणि ‘सिम्बा’मध्ये काम केलेला रणवीर सिंग एका स्पेशल कॅमिओमध्ये दिसू शकतो. त्याने रोहित शेट्टीच्या ‘सर्कस’मध्येही काम केले होते. असेही म्हटले जात आहे की परिणीती चोप्रा आणि तब्बू या वेळी ‘गोलमाल ५’ चा भाग नसतील.