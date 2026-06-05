Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Golmaal 5: रणवीर सिंहची ‘गोलमाल’ फ्रँचायझीत एन्ट्री! समोर आली चित्रपटाची भन्नाट स्टोरी

Updated On: Jun 05, 2026 | 02:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

बॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझींपैकी एक असलेल्या *Golmaal*च्या पुढील भागाबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. Golmaal 5मध्ये Ranveer Singhची एन्ट्री होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

रोहित शेट्टीच्या सुपरहिट ‘गोलमाल’ फ्रँचायझीमधील पुढचा चित्रपट ‘गोलमाल ५’ बद्दल गेल्या काही काळापासून बरीच चर्चा सुरू आहे. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून चाहते त्यासाठी वेडे झाले आहेत. ‘गोलमाल ५’ मध्ये अक्षय कुमार देखील आहे आणि त्याच्या एन्ट्रीमुळे चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. दरम्यान, ‘गोलमाल ५’ ची कथा, स्टारकास्ट आणि पात्रांबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. यावेळी, कथेत अलौकिक घटकांसोबतच हॉरर-कॉमेडीचाही स्पर्श असेल. रणवीर सिंगच्या एन्ट्रीचेही वृत्त आहे.

दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, ‘गोलमाल ५’ चे पहिले शेड्यूल पूर्ण झाले आहे. याचे चित्रीकरण ऊटीमध्ये झाले. पुढील मोठे शेड्यूल जुलैमध्ये सुरू होईल. याचे चित्रीकरण मुंबईत होणार असून, त्यासाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. यावेळी चित्रपटाची कथा हॉरर कॉमेडी आणि अलौकिक (सुपरनॅचरल) असल्याचे म्हटले जात आहे, पण गोवा देखील चित्रपटाचा एक महत्त्वाचा भाग असणार आहे.

‘गोलमाल ५’ मध्ये अजय देवगण, अर्शद वारसी, श्रेयस तळपदे, कुणाल खेमू आणि तुषार कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत, पण यावेळी अक्षय कुमारचीही एक झलक दिसणार आहे. असे म्हटले जात आहे की, चित्रपटातील त्याचे पात्र ‘हाऊसफुल ४’ मधील ‘बाला’ या पात्रापासून प्रेरित असू शकते. ‘गोलमाल ५’ मध्ये त्याची एन्ट्री एकतर मुख्य खलनायकाच्या किंवा नकारात्मक भूमिकेत असेल. त्याला तामिळनाडूच्या एका राजाच्या रूपात चित्रित केले जाईल.

दरम्यान, ‘गोलमाल ५’ च्या कलाकारांविषयीही माहिती समोर आली आहे. शर्मन जोशी ‘गोलमाल’ फ्रँचायझीच्या पहिल्या भागात अजय देवगणच्या टीमचा भाग होता, पण नंतर त्याने ही फ्रँचायझी सोडली. मात्र, आता तो ‘गोलमाल ५’ मधून परत येत आहे, पण यावेळी तो अक्षय कुमारच्या टीमचा भाग असेल.

 

या वेळी कथेत अलौकिक शक्ती असलेली एक मुलगी देखील असणार आहे. ‘गोलमाल अगेन’मधील हॉरर घटक प्रेक्षकांना खूप आवडला होता आणि रोहित शेट्टी यावेळीही तसंच काहीतरी घेऊन येत आहे, पण अनेक ट्विस्टसह. ही कथा अनेक अलौकिक शक्ती असलेल्या एका मुलीभोवती फिरणार आहे.

‘गोलमाल ५’ च्या क्लायमॅक्समध्ये रणवीर सिंग?

असेही वृत्त आहे की ‘गोलमाल ५’ च्या क्लायमॅक्समध्ये काही सरप्राईज एन्ट्री असणार आहेत. रोहित शेट्टीच्या कॉप युनिव्हर्सचा भाग असलेला आणि ‘सिम्बा’मध्ये काम केलेला रणवीर सिंग एका स्पेशल कॅमिओमध्ये दिसू शकतो. त्याने रोहित शेट्टीच्या ‘सर्कस’मध्येही काम केले होते. असेही म्हटले जात आहे की परिणीती चोप्रा आणि तब्बू या वेळी ‘गोलमाल ५’ चा भाग नसतील.

Web Title: Golmaal 5 ranveer singh joins the golmaal franchise exciting plot details revealed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

19 वर्षांनंतर ‘ऊंचा लंबा कद’चा जबरदस्त कमबॅक; अक्षय कुमार-दिशा पाटनीने जागवल्या जुन्या आठवणी, नव्या व्हर्जनने घातला धुमाकूळ
1

19 वर्षांनंतर ‘ऊंचा लंबा कद’चा जबरदस्त कमबॅक; अक्षय कुमार-दिशा पाटनीने जागवल्या जुन्या आठवणी, नव्या व्हर्जनने घातला धुमाकूळ

”१० मिनिटांतच बायकोला म्हणालो…”, रणवीर-दीपिकाच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमधून सिद्धार्थ जाधव का लगेच निघाला? स्वतःच सांगितलं कारण
2

”१० मिनिटांतच बायकोला म्हणालो…”, रणवीर-दीपिकाच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमधून सिद्धार्थ जाधव का लगेच निघाला? स्वतःच सांगितलं कारण

Khatron Ke Khiladi 15 Promo: तुफानी टास्क-थरारक स्टंट्स! रोहित शेट्टीच्या इशाऱ्यामुळे वाढली उत्सुकता, स्पर्धकांना बसणार धक्का
3

Khatron Ke Khiladi 15 Promo: तुफानी टास्क-थरारक स्टंट्स! रोहित शेट्टीच्या इशाऱ्यामुळे वाढली उत्सुकता, स्पर्धकांना बसणार धक्का

‘Dhurandhar’मुळे बदललं Jio स्टुडिओचं भवितव्य? मुकेश अंबानींचा महत्त्वाचा खुलासा
4

‘Dhurandhar’मुळे बदललं Jio स्टुडिओचं भवितव्य? मुकेश अंबानींचा महत्त्वाचा खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Golmaal 5: रणवीर सिंहची ‘गोलमाल’ फ्रँचायझीत एन्ट्री! समोर आली चित्रपटाची भन्नाट स्टोरी

Golmaal 5: रणवीर सिंहची ‘गोलमाल’ फ्रँचायझीत एन्ट्री! समोर आली चित्रपटाची भन्नाट स्टोरी

Jun 05, 2026 | 02:50 PM
मनोज जरांगे पाटलांची मोठी मागणी राज्य सरकारकडून मान्य, आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत जाहीर

मनोज जरांगे पाटलांची मोठी मागणी राज्य सरकारकडून मान्य, आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत जाहीर

Jun 05, 2026 | 02:49 PM
Ulhasnagar News: रस्ते खणले, मार्ग बंद केले; खोदकामांमुळे उल्हासनगरातील वाहनचालकांचा प्रवास झाला त्रासदायक

Ulhasnagar News: रस्ते खणले, मार्ग बंद केले; खोदकामांमुळे उल्हासनगरातील वाहनचालकांचा प्रवास झाला त्रासदायक

Jun 05, 2026 | 02:48 PM
Contraceptive Pills: वंध्यत्व आणि स्तन कॅन्सरचा धोका वाढवतात गर्भनिरोधक गोळ्या, तज्ज्ञांनी सांगितले दुष्परिणाम

Contraceptive Pills: वंध्यत्व आणि स्तन कॅन्सरचा धोका वाढवतात गर्भनिरोधक गोळ्या, तज्ज्ञांनी सांगितले दुष्परिणाम

Jun 05, 2026 | 02:46 PM
अखेर छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! ‘अमृत-२’ योजनेतून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू; शहराला मिळणार अतिरिक्त पाणी

अखेर छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! ‘अमृत-२’ योजनेतून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू; शहराला मिळणार अतिरिक्त पाणी

Jun 05, 2026 | 02:45 PM
एक दुःख आवरेना त्यात आणखीन भर! ‘Kamali’ मालिकेला भावनिक वळण, उघड होणार आजोबांच्या निधनाचे सत्य

एक दुःख आवरेना त्यात आणखीन भर! ‘Kamali’ मालिकेला भावनिक वळण, उघड होणार आजोबांच्या निधनाचे सत्य

Jun 05, 2026 | 02:43 PM
आयुष्य घर सांभाळण्यात गेलं! 87 वर्षांनंतर आज्जींनी पहिल्यांदाच पाहिला समुद्र, रिॲक्शन पाहून यूजर्सचे डोळे पाणावले; Video Viral

आयुष्य घर सांभाळण्यात गेलं! 87 वर्षांनंतर आज्जींनी पहिल्यांदाच पाहिला समुद्र, रिॲक्शन पाहून यूजर्सचे डोळे पाणावले; Video Viral

Jun 05, 2026 | 02:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें