दुसरीकडे, विजेता दहिया यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आंदोलन संपल्यानंतर आपण घरी गेलो आणि भूक लागल्यामुळे बर्गर खाल्ला, असे त्यांनी सांगितले. यात काहीही चुकीचे नव्हते असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि जे लोक या आंदोलनाचा भागही नव्हते, तेच या मुद्द्याचा अनावश्यक बाऊ करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. दरम्यान, CJP ने स्पष्ट केले आहे की आंदोलन सुरूच राहील आणि जंतर-मंतरवर अजूनही मोठ्या संख्येने निदर्शक उपस्थित आहेत. आपल्या मागण्यांवरून माघार न घेण्याचा निर्धार पक्षाने पुन्हा व्यक्त केला असून, आंदोलकांना कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
We strongly condemn the deeply insensitive actions of our spokesperson Vijeta Dahiya, whose videos surfaced while peaceful protestors and our team were facing brutal police violence. Such conduct is unacceptable, shows a complete lack of judgment, and is wholly inconsistent with… — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 21, 2026
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पक्षानी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शांततापूर्ण आंदोलक आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून कथित बळाचा वापर केला जात असताना विजेता दहिया यांचे व्हिडिओ समोर आले; या व्हिडिओंमधील त्यांचे वर्तन पक्षाची मूल्ये आणि तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे मानले गेले. निवेदनात म्हटले आहे, “आम्ही आमच्या प्रवक्त्या विजेता दहिया यांच्या अत्यंत असंवेदनशील कृतीचा तीव्र निषेध करतो. जेव्हा शांततापूर्ण आंदोलक आणि आमची टीम पोलिसांच्या हिंसाचाराचा सामना करत होती, तेव्हा त्यांचे वर्तन पूर्णपणे अस्वीकार्य होते. हे त्यांच्यातील निर्णयक्षमतेचा गंभीर अभाव दर्शवते आणि आमच्या आंदोलनाच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात आहे.”
Vijata Dahiya “why should I join CJP protest, People didn’t elect me, I am not accountable for anything” He is also calling all the students stupid and shamelessly boasting about eating burgers while students were being lathicharged This is what Shamelessness looks like pic.twitter.com/LdXIzIYYaK — Nehr_who? (@Nher_who) July 21, 2026
कॉकरोच जनता पार्टीने सांगितले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विजेता दहिया यांना प्रवक्तेपदावरून त्वरित हटवण्यात येत आहे. त्यांना पक्षाच्या सर्व अधिकृत जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यांतूनही मुक्त करण्यात आले आहे. बर्गर व्हिडिओवरून वाद निर्माण झाला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २० जुलै रोजी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलकांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यादरम्यान लाठीचार्ज झाला. अहवालांनुसार, त्या वेळी विजेता दहिया हे आंदोलनाचा भाग नव्हते; त्यांचा बर्गर खातानाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
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