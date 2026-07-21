मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Major Action By Cockroach Janata Party Vijeta Dahiya Expelled From All Posts

Vijeta Dahiya: तो ‘व्हायरल व्हिडिओ’ नडला! कॉकरोच जनता पार्टीची मोठी कारवाई; विजेता दहिया यांची सर्व पदांवरून हकालपट्टी

Updated On: Jul 21, 2026 | 09:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

CJP Protest: व्हायरल व्हिडिओच्या वादानंतर, सीजेपीने आपले प्रवक्ते, विजेता दहिया यांना त्यांच्या पदावरून हटवले. पक्षाने त्यांच्या वर्तनाला असंवेदनशील म्हटले, तर दहिया यांनी त्यात काहीही चुकीचे नसल्याचे सांगत हे आरोप फेटाळून लावले.

कॉकरोच जनता पार्टीची मोठी कारवाई; विजेता दहिया यांची सर्व पदांवरून हकालपट्टी (Photo Credit- X)

कॉकरोच जनता पार्टीची मोठी कारवाई; विजेता दहिया यांची सर्व पदांवरून हकालपट्टी (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तो ‘व्हायरल व्हिडिओ’ नडला!
  • कॉकरोच जनता पार्टीची मोठी कारवाई
  • विजेता दहिया यांची सर्व पदांवरून हकालपट्टी
Cockroach Janata Party News: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) आंदोलन सुरू असतानाच, पक्षाने आपल्या प्रवक्त्या विजेता दहिया यांच्यावर मोठी संघटनात्मक कारवाई केली आहे. एका व्हायरल व्हिडिओमुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे, CJP ने त्यांना प्रवक्तेपदावरून हटवले असून पक्षाच्या सर्व अधिकृत जबाबदाऱ्यांतून त्यांना त्वरित मुक्त केले आहे. आंदोलक आणि कार्यकर्ते पोलिसांच्या कारवाईचा सामना करत असताना विजेता दहिया यांचे वर्तन पक्षाच्या मूळ तत्त्वांशी सुसंगत नव्हते आणि त्यामुळे आंदोलनाची प्रतिमा मलीन झाली, असा आरोप पक्षाने केला आहे.

विजेता दहिया यांनी हे आरोप फेटाळून लावले

दुसरीकडे, विजेता दहिया यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आंदोलन संपल्यानंतर आपण घरी गेलो आणि भूक लागल्यामुळे बर्गर खाल्ला, असे त्यांनी सांगितले. यात काहीही चुकीचे नव्हते असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि जे लोक या आंदोलनाचा भागही नव्हते, तेच या मुद्द्याचा अनावश्यक बाऊ करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. दरम्यान, CJP ने स्पष्ट केले आहे की आंदोलन सुरूच राहील आणि जंतर-मंतरवर अजूनही मोठ्या संख्येने निदर्शक उपस्थित आहेत. आपल्या मागण्यांवरून माघार न घेण्याचा निर्धार पक्षाने पुन्हा व्यक्त केला असून, आंदोलकांना कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.

Jitendra Singh: ‘चर्चेची अट मान्य केली, तरीही मागण्या बदलल्या’; राहुल गांधींच्या ‘त्या’ विधानावर केंद्रीय मंत्री भडकले!

व्हायरल व्हिडिओनंतर पक्षाचा मोठा निर्णय

पक्षानी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शांततापूर्ण आंदोलक आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून कथित बळाचा वापर केला जात असताना विजेता दहिया यांचे व्हिडिओ समोर आले; या व्हिडिओंमधील त्यांचे वर्तन पक्षाची मूल्ये आणि तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे मानले गेले. निवेदनात म्हटले आहे, “आम्ही आमच्या प्रवक्त्या विजेता दहिया यांच्या अत्यंत असंवेदनशील कृतीचा तीव्र निषेध करतो. जेव्हा शांततापूर्ण आंदोलक आणि आमची टीम पोलिसांच्या हिंसाचाराचा सामना करत होती, तेव्हा त्यांचे वर्तन पूर्णपणे अस्वीकार्य होते. हे त्यांच्यातील निर्णयक्षमतेचा गंभीर अभाव दर्शवते आणि आमच्या आंदोलनाच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात आहे.”


कॉकरोच जनता पार्टीने सांगितले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विजेता दहिया यांना प्रवक्तेपदावरून त्वरित हटवण्यात येत आहे. त्यांना पक्षाच्या सर्व अधिकृत जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यांतूनही मुक्त करण्यात आले आहे. बर्गर व्हिडिओवरून वाद निर्माण झाला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २० जुलै रोजी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलकांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यादरम्यान लाठीचार्ज झाला. अहवालांनुसार, त्या वेळी विजेता दहिया हे आंदोलनाचा भाग नव्हते; त्यांचा बर्गर खातानाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले

Web Title: Major action by cockroach janata party vijeta dahiya expelled from all posts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 09:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jitendra Singh: ‘चर्चेची अट मान्य केली, तरीही मागण्या बदलल्या’; राहुल गांधींच्या ‘त्या’ विधानावर केंद्रीय मंत्री भडकले!
1

Jitendra Singh: ‘चर्चेची अट मान्य केली, तरीही मागण्या बदलल्या’; राहुल गांधींच्या ‘त्या’ विधानावर केंद्रीय मंत्री भडकले!

Hindustani Bhau : लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून हिंदुस्थानी भाऊने सरकारला केली विनंती! “विद्यार्थ्यांवर हात उचलू….”
2

Hindustani Bhau : लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून हिंदुस्थानी भाऊने सरकारला केली विनंती! “विद्यार्थ्यांवर हात उचलू….”

‘विद्यार्थ्यांना दहशतवाद्यांची उपमा देताना सदाभाऊ खोत यांना लाज वाटायला हवी,’ विजय वडेट्टीवार यांचा घणाघात
3

‘विद्यार्थ्यांना दहशतवाद्यांची उपमा देताना सदाभाऊ खोत यांना लाज वाटायला हवी,’ विजय वडेट्टीवार यांचा घणाघात

Saurabh Gokhale : अभिनेत्याने केली सरकारची पाठराखण? “मी हिंदुविरोधी गोष्टींना…” सौरभ गोखलेचे ‘ते’ विधान आले चर्चेत
4

Saurabh Gokhale : अभिनेत्याने केली सरकारची पाठराखण? “मी हिंदुविरोधी गोष्टींना…” सौरभ गोखलेचे ‘ते’ विधान आले चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vijeta Dahiya: तो ‘व्हायरल व्हिडिओ’ नडला! कॉकरोच जनता पार्टीची मोठी कारवाई; विजेता दहिया यांची सर्व पदांवरून हकालपट्टी

Vijeta Dahiya: तो ‘व्हायरल व्हिडिओ’ नडला! कॉकरोच जनता पार्टीची मोठी कारवाई; विजेता दहिया यांची सर्व पदांवरून हकालपट्टी

Jul 21, 2026 | 09:54 PM
बिग बींचे ‘ते’ ब्लॉग, चाहत्यांची चिंता ढगात! रुग्णालयातून घरी परतताच अमिताभ बच्चन यांनी दिली महत्वाची माहिती

बिग बींचे ‘ते’ ब्लॉग, चाहत्यांची चिंता ढगात! रुग्णालयातून घरी परतताच अमिताभ बच्चन यांनी दिली महत्वाची माहिती

Jul 21, 2026 | 09:49 PM
भीषण अन् महाभयंकर! परत जातो म्हणून निघाला अन्…; नाणेघाटात ‘त्या’ युवकासोबत घडले तरी काय?

भीषण अन् महाभयंकर! परत जातो म्हणून निघाला अन्…; नाणेघाटात ‘त्या’ युवकासोबत घडले तरी काय?

Jul 21, 2026 | 09:36 PM
BreakingNews: जग हादरलं! Amazon च्या डेटा सेंटरवर इराणचा मिसाइल हल्ला? सत्य काय?

BreakingNews: जग हादरलं! Amazon च्या डेटा सेंटरवर इराणचा मिसाइल हल्ला? सत्य काय?

Jul 21, 2026 | 09:31 PM
राहुल गांधी ताब्यात; सोनिया गांधी पोलीस ठाण्यात दाखल, काँग्रेसचे आंदोलन अधिक तीव्र

राहुल गांधी ताब्यात; सोनिया गांधी पोलीस ठाण्यात दाखल, काँग्रेसचे आंदोलन अधिक तीव्र

Jul 21, 2026 | 09:29 PM
कोल्हापूरकरांचे स्वप्न साकार! शहरात उभारणार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम; मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

कोल्हापूरकरांचे स्वप्न साकार! शहरात उभारणार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम; मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

Jul 21, 2026 | 09:27 PM
UNESCO MOST BRIDGESच्या दक्षिण आशिया उपक्रमाची धुरा भारताकडे; TryfactaEDU Global Foundationची निवड

UNESCO MOST BRIDGESच्या दक्षिण आशिया उपक्रमाची धुरा भारताकडे; TryfactaEDU Global Foundationची निवड

Jul 21, 2026 | 09:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा