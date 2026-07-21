राहुल गांधींची साडेतीन तासांनंतर सुटका; प्रियांका गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल, राजधानीतील वातावरण तापले...

दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानासमोर काँग्रेसने आयोजित केलेल्या आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेण्यात आलेले लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची साडेतीन तासांनंतर सुटका करण्यात आली. पोलिसांनी त्यांना छत्रसाल पोलीस ठाण्यात नेले होते. त्यांच्यासोबत ताब्यात घेतलेल्या समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनाही नंतर मुक्त करण्यात आले.
नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसने हे आंदोलन छेडले होते. आंदोलनादरम्यान परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईनंतर राजधानीतील राजकीय वातावरण अधिक तापले.
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सुटकेनंतर प्रियंका गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा निषेध नोंदवला. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने ऐकाव्यात, पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणावा आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राहुल गांधी ताब्यात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या. त्यांनी राहुल गांधींची भेट घेत त्यांच्या प्रकृतीची आणि परिस्थितीची माहिती घेतली. या घटनेमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी हालचाल पाहायला मिळाली.
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काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे की, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. विद्यार्थ्यांवरील कारवाई आणि नीट पेपरफुटी प्रकरणावर सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने केली जात आहे. या घडामोडींमुळे दिल्लीतील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.